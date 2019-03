Problém pro reprezentaci. Dočkal může kvůli zranění chybět proti Anglii

před 34 minutami

Trenér Zdeněk Ščasný byl rád, že fotbalisté Sparty i bez Bořka Dočkala otočili dnešní zápas 25. ligového kola s Olomoucí a vyhráli 2:1. Klíčový záložník domácího celku chyběl kvůli zranění lýtka a kouč Pražanů nechtěl spekulovat, jestli kvůli tomu kapitán přijde o blížící se reprezentační sraz a kvalifikační zápas s Anglií a přípravu s Brazílií.

Sparta vstoupila do prvního poločasu velmi vlažně a prohrávala po brance Šimona Falty z 45. minuty. Po přestávce ale domácí přidali a dvěma penaltami Guélora Kangy skóre otočili a vyhráli i šestý jarní zápas. "Taková vítězství dávají mužstvu velkou sílu a sebevědomí," řekl Ščasný.

Letenští navíc díky vítězství snížili náskok druhé Plzně, která v pátek nečekaně prohrála 1:2 v Teplicích, na pět bodů. "Slyšel jsem vyjádření Pavla Vrby (trenér Plzně), že mají pořád polštář, ale ten jsme jim na podzim vytvořili my. Je super, že ho snižujeme, ale pořád je to pět bodů," upozornil Ščasný.

Výhra nad Olomoucí byla pro Spartu o to cennější, že se musela obejít bez zraněného Dočkala. Ten by navíc mohl kvůli tomu přijít o páteční zápas kvalifikace mistrovství Evropy v Anglii a domácí přípravu s Brazílií o čtyři dny později. "Má problém s lýtkem. Chtěl to zkusit, ale dost ho to bolelo," uvedl letenský kouč. "Nevíme, na jak dlouho to bude. Nejsem doktor a nechci předjímat, ale kdyby to bylo jako dneska, tak by hrát nemohl," dodal Ščasný.