Sbohem, Flo? Slavia odletěla na soustředění bez norského beka

před 11 hodinami

Per Egil Flo | Foto: Milan Kammermayer

Per-Egil Flo se nevešel do 26 členné nominace Slavie na soustředění ve Španělsku.

Praha - S fotbalisty pražské Slavie neodcestuje dnes večer na kondiční soustředění do Španělska obránce Per-Egil Flo. Norský krajní bek se nevešel do šestadvacetičlenné nominace červenobílých na kemp do Andalusie a o jeho další budoucnosti se podle klubového webu jedná.

Už na začátku přípravy vedení úřadujícího mistra oznámilo, že nepočítá s jinými třemi zahraničními hráči. Nové angažmá si mohou hledat dvě letní posily, Turek Halil Altintop s Ukrajincem Ruslanem Rotaněm, a také Slovák Dušan Švento.

Kdo odlétá do Španělska? Prohlédněte si nominaci trenéra Trpišovského na kondiční soustředění! Zveřejnil(a) SK Slavia Praha dne 05. Leden 2018

Osmadvacetiletý Flo na podzim pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého, který byl v prosinci odvolán, odehrál jen dva soutěžní zápasy v domácím poháru. V lize ani v evropských pohárech nenastoupil a laboroval také se zraněním.

Nový realizační tým Slavie v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským bere do Španělska 22 hráčů do pole a čtyři gólmany. K mužstvu se už připojila trojice Danny, Simon Deli a Michael Ngadeu, která ve středu chyběla na startu přípravy. Na kondiční soustředění odletí i pět mladíků - gólman Jakub Markovič, Pavel Bucha, Jan Vejvar, Václav Pardubský a Vojtěch Mareš.

Druhý tým ligové tabulky stráví ve Španělsku deset dní a bude hlavně nabírat kondici. V plánu mají slávisté jedno přípravné utkání s místním týmem La Balona.