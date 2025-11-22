Santa Clausové z Bohemky umřeli na krásu. Slavia díky nim zase vládne lize

Vyrovnaná bilance střel, na rohy byli Bohemians dokonce výrazně lepší. A nezaostávali ani herně.
"Odehráli jsme tady jedno z nejlepších utkání za poslední dobu. Mezi vápny a ve výstavbě jsme byli lepší," vypíchl jejich trenér Jaroslav Veselý. "Ale na to se nehraje," doplnil správně. "Dnes jsme umřeli na krásu," připojil ještě povzdech.
První velkou šanci měli jeho svěřenci. Sinjavského zakončení směřující do sítě na poslední chvíli srazil mimo Chaloupek obětavým skluzem.
A v 17. minutě náhle udeřili domácí. Chorý si ve vápně odstavil stopera Vondru a sám před brankářem Reichlem chladnokrevně zakončil. "První gól byl dárek, hodně mě to nadzvedlo," zlobil se Veselý.
Chorý vzápětí zahrozil znovu, se střelou z úhlu si tentokrát Reichl poradil. Po půlhodině mohl srovnat aktivní Sinjavskij, jeho rána proletěla těsně nad.
Bohemians nadále drželi s favoritem krok a v úvodním dějství byli místy i aktivnějším mužstvem, o to víc je srazila situace ze 42. minuty. V závaru po rohovém kopu si našel míč před bránou Chaloupek a jeho střelu nechtěně usměrnil do vlastní sítě Okeke.
"Troufám si říct, že jsme dostali dva góly z ničeho. Nejsme Santa Clausové, Vánoce jsou ještě daleko, abychom dávali takové dárky," čertil se Veselý.
Na druhé straně se ještě před pauzou blýskl gólman Staněk po Čermákově hlavičce, a tak šel lídr tabulky do kabin s pohodlným vedením, které po změně stran s přehledem kontroloval.
Další gólovou příležitost měl až v 73. minutě Provod, a hned se změnilo skóre. Reprezentační záložník napřáhl z 20 metrů a obstřelem na zadní tyč si připsal třetí gól v ligovém ročníku.
V 76. minutě snížil střídající Kadlec, jenž po necelé minutě strávené ve hře zblízka zužitkoval Zemanův centr. "Klokani" dali teprve druhý gól za posledních osm vzájemných utkání. Na víc už se ale nezmohli, závěr se odehrával daleko od domácí brány. Až v nastavení Staňka naposledy prověřil Kareem.
"Nepamatuju si, kdy jsme měli proti Slavii 18 střel, ale nepřiblížili jsme se její kvalitě v boxech. Proto jsme dnes zaslouženě prohráli," uznal Veselý.
S jeho hodnocením souhlasil i kouč vítězů Jindřich Trpišovský. "Bohemka tady sehrála možná nejlepší zápas za poslední dobu, dnes to zlomili rozdíloví hráči v ofenzivě," přikývl stratég Slavie.
Úřadující šampioni znovu vylepšili skvělou domácí bilanci, v Edenu prohráli jediný z posledních 62 ligových duelů. Bohemians v samostatné nejvyšší soutěži zvítězili na stadionu Slavie jen v úvodním z 25 zápasů, a to v září 1993.
16. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 3:1 (2:0)
Branky: 17. Chorý, 42. vlastní Okeke, 73. Provod - 76. A. Kadlec. Rozhodčí: Wulkan - M. Vlček, Váňa - Petřík (video). ŽK: Bořil - Drchal, Kareem. Diváci: 18.992.
Slavia: Staněk - T. Vlček (85. Cham), Zima, Chaloupek - Moses (75. Holeš), Zafeiris (46. Kušej), Sadílek, Bořil - Provod, Sanyang (75. Chytil) - Chorý (78. Prekop). Trenér: Trpišovský.
Bohemians: Reichl - Kareem, Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Čermák (86. Černý), Okeke (86. Smrž) - Drchal (61. Zeman), Ramírez, Kovařík (75. A. Kadlec) - Hilál (61. Ristovski). Trenér: Veselý.
|1.
|Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2.
|Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3.
|Jablonec nad Nisou
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4.
|Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5.
|Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6.
|Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7.
|Hradec Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8.
|Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9.
|Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10.
|Bohemians 1905
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11.
|Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12.
|Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13.
|Mladá Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14.
|Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15.
|Ostrava
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16.
|Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8