Česká liga

Sabou zná trest za napadení Vindahla. Disciplinárka řešila i Priskeho u sudích

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou dostal za napadení brankáře Sparty Petera Vindahla od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zákaz výkonu všech funkcí na šest soutěžních utkání a pokutu 25.000 korun. Incident se stal v poločasové přestávce utkání 8. ligového kola.
Peter Vindahl
Peter Vindahl | Foto: Milan Kammermayer

Komise o trestu informovala v komuniké po dnešním zasedání v Praze.

Disciplinárka se také začala zabývat vstupem trenéra Sparty Briana Priskeho do kabiny rozhodčích po stejném zápase.

Přímo v utkání obdržel Sabou, který byl uveden v zápise jako technický doprovod, červenou kartu. Později se Spartě v prohlášení na klubovém webu omluvil. Na lavičku už nesmí, "Votroci" mu to zakázali a navíc klub uvedl, že představenstvo na mimořádném zasedání rozhodne o dalším interním postihu. Východočeši porazili Spartu 2:1.

"Samotná intenzita útoku nebyla vysoká, avšak už samotný akt a způsob konfrontace hráče hostujícího týmu je nepřípustný," uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner. "Komise oceňuje, že se pan Sabou po incidentu veřejně omluvil a své jednání osobně vysvětlil i přímo na jejím zasedání. Vážíme si rovněž přístupu klubu, který se k celé věci postavil čelem a vlastními kroky pana Saboua potrestal," konstatoval.

Ligový výbor LFA v úterý vyzval kluby, aby do zápisů o utkání při soutěžních zápasech neuváděly jako členy realizačních týmů s možností přístupu na lavičku pro příslušníky družstva členy vedení, generální manažery, sportovní ředitele a podobně. "Příslušná úprava Rozpisu celostátních soutěží v tomto směru vejde v platnost začátkem příštího soutěžního ročníku," uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Priskeho vpustil do kabiny rozhodčích po utkání sudí Jan Beneš, do šatny podle dostupných záběrů krátce vešel i Sabou. Komise bude sbírat důkazní materiály a vyžádá si vyjádření od všech zúčastněných. "Na základě shromážděných důkazů následně rozhodneme, zda bude v dané věci zahájeno disciplinární řízení," uvedl Matzner.

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda podal kvůli vstupu neoprávněných osob do kabiny rozhodčích podnět etické komisi. Stejně zareagoval i Ligový výbor LFA.

Olomoucký záložník Ahmad Ghali dostal trest na čtyři zápasy za vyloučení v Plzni, kde ostře fauloval Jana Palusku. Jedno utkání vynechají za červenou kartu jeho spoluhráč Abdoulaye Sylla, karvinský Sahmkou Camara, ostravský Dennis Owusu a za čtyři žluté karty Miloš Kopečný ze Zlína.

Disciplinární komise trestala kluby kvůli nevhodnému chování fanoušků. Sparta zaplatí 100.000 korun za pronesení a použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání se Zlínem. Pardubice, Olomouc a Ostrava dostaly pokutu shodně 40.000 a druholigové České Budějovice 20.000 korun.

Komise také zahájila řízení kvůli výtržnostem diváků s Ostravou, Českými Budějovicemi, Táborskem, Opavou a Ostravou B.

 
