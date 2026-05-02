Pětatřicet faulů. Majitel Liberce se vysmál Slavii, čistý čas hry byl tristní

Slavia se přiblížila k titulu, její výkon na hřišti Liberce je ale i přes výhru 2:1 terčem kritiky. U Nisy se hrál divácky pramálo atraktivní duel plný soubojů, faulů, polehávání a dalších průtahů zejména při zahrávání standardních situací.

Souboj v utkání Slovan Liberec - Slavia Praha.Foto: CTK
Slavia šla pod Ještědem do vedení díky brance Igoha Ogbua, ještě před poločasem pak parádní ranou z přímého kopu zvýšil David Jurásek. Domácí zápas zdramatizovali po obrátce, kdy se neméně povedeně trefil Ermin Mahmič, to ale bylo vše. Místo dramatického závěru viděli diváci spíše „antifotbal“, a to z obou stran.

Čistého času se nakonec odehrálo pouze 38 minut, přestože hlavní rozhodčí Jakub Wulkan jen ve druhé půli nastavil jedenáct minut. Týmy spáchaly celkem pětatřicet faulů, sedmnáct domácí, Slavia dokonce o jeden víc.

„S tímhle hodně štěstí v Lize mistrů,“ napsal po duelu na Instagram majitel Slovanu Ondřej Kania a připojil „vysmátý“ emotikon.

Domácí Slavii kritizovali hlavně za zdržování hry. Trenér Radoslav Kováč prý před zápasem na sudího apeloval, aby hodně nastavil a kompenzoval tak očekávané polehávání „Opakuje se to, je to škoda. Čekáme pět minut, než se kopne standardka. Intenzita tam nebyla, my ji potřebovali,“ prohlásil.

Kouč sešívaných Jindřich Trpišovský s úrovní hry také nebyl spokojen, vinu ale nepřisuzoval primárně svému týmu.

„Hlavně druhá půle byla souboj na souboj, hodně přerušení, střídání. Čistý čas byl určitě malý, ale ve venkovních zápasech to tak někdy je. Soupeř na vás s něčím vyrukuje, vy se s tím musíte vyrovnat. Určitě by bylo lepší, kdyby se víc hrálo a bylo méně pádů a soubojů,“ podotkl.

S výhrou byl pochopitelně spokojen. Už za týden může Slavia s předstihem obhájit ligový titul. Stačí jediné: doma v derby porazit Spartu.

"Hlavně si toho vážíme, protože jsme v sezoně, především na podzim, byli v hodně složité situaci ohledně ztráty bodů, výkonů a chybějících hráčů. Jednu dobu jsme byli bez osmi hráčů základní sestavy. Proto si vážím toho, že tři kola před koncem máme tu možnost, o které mluvíte (obhajoby titulu)," prohlásil Trpišovský, bývalý kouč Liberce.

Patrik Schick

Schickův galakoncert. Čech hattrickem složil svůj bývalý tým a sahá po Lize mistrů

Fotbalový Leverkusen velebí Patrika Schicka. Český útočník v 32. kole bundesligy nasázel tři góly do sítě Lipska a zásadním způsobem tak přispěl k důležitému vítězství 4:1 nad třetím týmem tabulky. Bayer se posunul na čtvrté místo, které zajišťuje účast v Lize mistrů. Schick už je třetím nejlepším střelcem soutěže s šestnácti góly.

Bruins Sabres Hockey

Chystá se bomba? Pastrňák se vyjádřil k účasti na MS, Zacha zatím nebere telefon

David Pastrňák z Bostonu zatím nezavrhl možnost posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. S generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem se střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Šlégr to uvedl v rozhovoru s novináři.

