S Chorým musí Slavia pracovat, říká Šenkeřík. Koubkův konec byl asi připravený

Na Interu Milán to Slavia bude mít v úterý strašně těžké, musí zůstat u svého nátlakového fotbalu, kterým dokáže zápas znepříjemnit každému soupeři.
To platí i pro Tomáše Chorého, v jeho případě jde ale udržení správné míry.
Nechci hodnotit každý jeho zákrok, bez ohledu na hodnocení komise rozhodčích, teď je pod takovým tlakem…
Někdy to snad ani neudělá schválně při své postavě a teď tím spíš, že není úplně rozehraný.
Musí s ním pracovat ve Slavii, kde jsou v každodenním kontaktu, aby jeho dobře míněná snaha nebyla pro tým kontraproduktivní.
Což se projeví ještě víc právě na pohárové scéně, kde hráči našich nejmocnějších klubů nejsou tolik chránění jako doma.
Dukla nastoupila do ligy slušně, kouše, je tam vidět progres. Občerstvení klubu, kádru i hry trochu jiným směrem potřebovala, i když staří dukláci o něm asi budou diskutovat.
Vydala se cestou, která se jede všude a kde rozdíl dělají zahraniční hráči. I když na druhou stranu to přináší problém se zapojením vlastních mladých hráčů.
Postavit svého hráče z dorostu, jak to dělal za nás třeba trenér Petržela, si dnes skoro nikdo nedovolí…
A Bodö, které jsme viděli v Lize mistrů na Slavii a které se dostalo na mezinárodní úroveň pouze vlastní norskou cestou, to je mimořádná výjimka.
Také Sparta ovládla zápas v Ostravě v klidu. Rukopis trenéra Briana Priskeho z předminulé sezony zůstal zachovaný, šatna se moc nezměnila a teď se na to navazuje.
Podívejte, i s těmi děkovacími kolečky se mu nejdřív smáli, ale mančaft si zvykl a taky ho to stmelilo. Blížící se derby budí velká očekávání.
Zato Baník nevstoupil do sezony dobře. Nejdřív dal podle mého názoru moc energie do evropského poháru. Sice tam odehrál dobré zápasy, ale není to stěžejní a vypadl…
V lize se pak nechytil a pořád se snaží hrát otevřeně s nejsilnějšími týmy, to může být až smrtelné. Měl si podržet aspoň některého hráče z těch, co rozprodal.
Ten "druhý sběr" nebo mladíci je nemohou hned nahradit. Ale pokud se mu podaří udělat dva tři dobré zápasy za sebou, dostane se určitě výš.
Hyský? V Karviné má pevnou pozici
Plzni odchody opor Šulce s Kalvachem asi nelze vytýkat, to je přirozený koloběh. Trenér Koubek si ten konec nezasloužil, i když přišly dvě nepříjemné ztráty, v Evropské lize na Ferencvárosi a teď doma v lize se Zlínem.
Nevím, jaké plány má s klubem nový majitel Strnad, nemyslím si, že to bylo jeho první rychlé rozhodnutí. Odvolání trenéra a následné kroky se asi musely připravovat s předstihem.
Teď Viktorii čeká Malmö v poháru, hned o víkendu zase liga. Neumím si představit, jak by do toho hned naskočil nový trenér Hyský, o jehož přetažení z Karviné se píše a mluví.
Jestli vůbec přijde, vždyť tam má pevnou pozici a něco vybudoval. Museli by si pak pomoci nejspíš z regionálních zdrojů, aby zachovali kontinuitu.
Vždyť teď zase vyhráli na Slovácku, kde to naopak nějak nefunguje, přišly i jenom dva tisíce diváků. Tam si nemůžou pořídit ferrari, mají však slušnou mládež, musejí si poradit sami.
Podobně jsou na tom ve Zlíně. Sice to vzali přes druhou ligu, ale jsou zase zpátky a v rámci možností to dělají správně. Vůbec se mi nelíbí ty komentáře, že hrají špatně nebo nehezky. Výsledky rozhodují a oni se přece nemůžou poměřovat rovnocenně s týmy s třeba pětinásobným rozpočtem.
Chramostovi přeju reprezentaci
Pořád se mezi těmi nejbohatšími drží Jablonec díky především výborné hře, tedy sportovní stránce. Teď proti Mladé Boleslavi ji dvakrát znovu korunoval střelec Chramosta. Podle mě nedoceněný hráč, který dozrál a trefuje se s až neuvěřitelnou lehkostí.
On přece ani v předchozích letech nehrával úplně vždycky v základu, a přesto kolik nastřílel gólů! Jistě nejen já bych mu přál, aby si okusil i reprezentační dres. Při současném stavu útočníků a jeho pohodě, proč by nemohl dát gól i Chorvatům?
Hradec i Liberec mají díky lepším časům ambice na finálovou skupinu. Teď to ve vzájemném zápase vyšlo Liberci, který vyhrál venku. Trenér Kováč už tam odvedl kus práce a teď se dobře poučil z hradeckého zápasu se Spartou. Při obrovské vyrovnanosti musí jeden nebo druhý dokázat udělat sérii vítězných zápasů, aby se pevněji posunul dopředu.
To samé platí pro Olomouc, která teď uhrála bod na Bohemians, ale jistě chtěla za celý podzim mít už dávno víc. To, že vypadla v domácím poháru s divizním týmem, to se stane.
My jsme jednou se Slavií remizovali s Arsenalem a pak hned vyletěli s Líšní. Jsem rád, že tady zachovali důvěru v trenéra, který snad nejlíp ze všech v lize dokázal využít vlastní hráče z mládeže a béčka. On zná je, oni půjdou za ním.
Zůstává otázka, jak se dokáží vyrovnat s rytmem evropských pohárů. Může je to semlít i nastartovat. Ale někdy těžko hledat nějaké složitosti, Janotka to řekl trefně: Jednu sezonu vám to jde a druhou ne.
Dole v tabulce zůstávají Teplice a Pardubice, jejichž souboj skončil remízou. Omlouvám se trenéru Frťalovi, že jsem mu zpočátku po jeho nástupu po Jarošíkovi moc nevěřil. Mužstvu dal tvář, proto jsem čekal, že se to s novým majitelem i posilami pohne víc kupředu.
Taky Pardubice získaly finanční zázemí, mají nadějné hráče, po tomto kole také sáhly ke změně trenéra. Uvidíme, jak se chytnou. Každopádně bude i ten souboj o záchranu nejspíš hodně vyrovnaný.
Zdeněk Šenkeřík
- Narodil se 19. prosince 1980
- Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
- Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů