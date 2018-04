Konečně jsme zlomili špatnou sérii, Hapalovi děkuji za důvěru, radoval se sparťanský střelec Šural

před 30 minutami

Vrátil se do základu a dal dvě branky. Útočník Sparty Josef Šural byl po vítězném duelu proti Dukle se svým gólovým příspěvkem velmi spokojený.

Jak hodnotíte dnešní zápas?

Samozřejmě pozitivně. Jsem rád, že jsme konečně zlomili tu naši sérii a dokázali vyhrát vyšším rozdílem. Sice jsme měli slabší konec první půle a hrozivý začátek té druhé, jsem šťastný, že jsme to konečně dotáhli to vítězného konce.

Do druhé půle jste ale zase nevstoupili dobře. Proč?

Já nevím. Dovolili jsme jim nějaký tlak, už si ani nepamatuju, z čeho vznikl. Darovali jsme jim pár standardek, ty jsme naštěstí dobře ubránili a následně sami ze standardky udeřili.

Jak moc vám trenéři o poločase zdůrazňovali koncentraci na druhou půli?

Tak to ani nemuseli. My jsme si to v kabině vyříkali hned při příchodu. Řekli jsme si, co je třeba, a s tím jsme šli i na hřiště. Za výhrou jsme pak šli jako jeden tým, i když jsme Dukle dovolili ten tlak na začátku druhého poločasu.

Dnes jste dal dva góly. Jak velké je to pro vás povzbuzení?

Už jenom to, že jsem šel na hřiště od začátku pro mě bylo velmi dobré. Jsem rád, že mi trenér dal důvěru. Ještě větší radost ale mám z toho, že jsem mu důvěru dokázal splatit dvěma góly, i když mi je fantasticky nachystali spoluhráči. Každý gól se cení, zvlášť pro útočníka.

Po zápase jste utvořili hlouček, kde jste něco probírali. Co?

Nebylo to nic závratného. Vymyslel to trenér Hapal jako nějaký motivační prvek. Zkrátka jsme se tam vyjasnili, co chceme hrát.

Cítíte, že taková výhra by mohla tým stmelit?

Jednoznačně. Všichni doufáme, že se po dnešku zvedneme a do konce ligy už budeme jenom vítězit. Zůstali jsme v boji o druhé místo, i když všichni vnímáme, že šance se pořád zmenšují.