„Rozhodčí slaboučkej. Katastrofa!" Dukla zaváhala v boji o přežití, kouč byl vzteky bez sebe

Trenér fotbalistů pražské Dukly Pavel Šustr po prohře 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby ostře zkritizoval hlavního sudího Ondřeje Berku. Jeho výkon označil na tiskové konferenci za katastrofální, obecně nesouhlasí ani s prací systému VAR (videorozhodčí).
„Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. Víte, co je na tom největší sranda? Že je sebevědomý, chodí po hřišti, ukazuje, pořád vyhrožuje kartami. I nám, i když já se s rozhodčími vůbec nebavím. Sebevědomí tady, výkon tady," naznačil Šustr rukama dvě rozdílné úrovně.
„Katastrofa! A doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda," zlobil se jednapadesátiletý trenér.
V utkání čtvrtého kola nadstavbové skupiny o záchranu bylo k vidění několik hraničních situací. Už ve druhé minutě teplický brankář Matouš Trmal po dalekém výběhu ostře skopl Rajmunda Mikuše a hosté se zlobili, že jim Berka neposkytl výhodu a šanci zakončit do odkryté sítě.
V 25. minutě sudí neuznal gól Dantayeho Gilberta kvůli zpracování rukou, podle Šustra byly opakované záběry neprůkazné. Dukla dohrávala bez dvou hráčů po vyloučení Kevina-Prince Milly a Erica Hunala, dvakrát inkasovala až v oslabení.
„Dnes si poprvé trochu otevřu ústa. Za mě se tady dlouhodobě tolerují věci, které jsou zvláštní. Kdysi jsem fotbal hrál a některé situace vidím jinak. Rozhodčí pískne ruku hráči, který dal branku, a to v momentě, kdy to ani nemůže vidět. Naproti tomu Eric Hunal jasně fauluje, jasný faul. To nepískne a jde se podívat na video. A vidíte, že to je situace proti nám a nebojím se to říct," řekl Šustr.
Nejvíce mu vadil Gilbertův neuznaný gól. Dukla byla v první půli lepším týmem a branka by ji přiblížila k vítězství, kterým by si zajistila účast v baráži a vyhnula se přímému sestupu.
„Mám informace, že na žádném záběru nebyla ta ruka prokázána, a přesto mu lidé u systému VAR řeknou, že je to ruka. Někdo se tady zbláznil! A já to nejsem," soptil Šustr.
„Těch situací je v lize teď spousta. Vezměte si toho chlapce, co zlomil čelist borcovi v Liberci. Videorozhodčí tohle nevidí a dokonce řeknou, že to nebyl úmysl. Kde to jsme? Přitom mají všechny nejlepší záběry. Na co VAR potom je?" připomněl nedávný zákrok slávisty Davida Mosese na Petra Hodouše, za který nigerijský záložník později dostal osmizápasový trest.
Šustr pochválil čtvrtého rozhodčího.
„Měl to tam těžké, i když se snažím naši lavičku korigovat. Čtvrtý mi akorát řekl, že VAR by musel hlavnímu něco říct. Ale přece pískám to, co vidím. Ale pozor, tenhle rozhodčí nemůže pískat nic, protože nevidí nic. A co vidí, to vidí špatně," pokračoval kouč Pražanů v kritice a vyzval novináře, aby se klidně na jeho názor ještě doptali.
„Pojďme ještě do rozhodčího, dejte mi pár otázek ještě. Rozbombardujeme ho trochu, ať je sranda," přidal.
Brněnský rodák se nezalekl ani upozornění, že za ostrou kritiku může očekávat pokutu od disciplinární komise.
„Kritizovat rozhodčího je pod pokutou? To, že řeknu subjektivně svůj pocit, že si myslím, že to nezvládl? To je kritika? Tak v tom případě asi dostanu pokutu. Já to pak vysvětlím dětem doma, že nepojedeme na dovolenou kvůli tomu, že jsem řekl, že někdo něco neumí a bere za to prachy," uvedl Šustr.
„Jenom říkám svůj názor, proč bych nemohl? Proč všichni můžou říkat svůj názor, jenom trenéři ne? Co to je za bláznovinu?" divil se.
Duklu čeká za týden v neděli domácí zápas o všechno s Ostravou, která dnes porazila Zlín 2:0. Obě mužstva mají stejný počet bodů, při rovnosti by se však vyhnuli přímému sestupu Pražané, protože Baník skončil po základní části na posledním místě.
„Radši bych byl, kdybychom to dnes zvládli a mohli se připravovat na baráž. Máme týden na to se připravit na Baník. Největší válka a tlak to bude pro hráče na hřišti. Postavíme jedenáct hráčů, oni jedenáct. Podle mě přijede nějaký dobrý rozhodčí, třeba ten, který pískal dneska. Jako naschvál, nevím," dodal Šustr.
„Doufám, že mi doma nezapálí auto.“ Horák ujišťuje, že teď už je zase Čech
Hokejový brankář Lukáš Horák obdržel v sobotu cenu pro nejlepšího hráče utkání MS. Ne ovšem na české straně, jak sugeruje jeho jméno, nýbrž na straně Slovinska, které dovedl k historické výhře. Sám tomu nemohl uvěřit.
Veřejně nikdy neřekla nic pozoruhodného, nesměla. Vyšla obsáhlá kniha o Alžbětě II.
Zatím nejobsáhlejší česky vydaná biografie o britské královně Alžbětě II. není psána formou klasického chronologického životopisu, ale přináší mozaikovité průhledy do jejího soukromí i do myslí těch, kteří ji jako královnu ctili či odmítali. Na svých více než sedmi stech stranách ale kniha nabízí i humor.
KVÍZ: Jak dobře znáte ikonické světové mosty? Otestujte, zda je poznáte podle fotky či siluety
Mosty už dávno nejsou jen technickým řešením, jak překonat řeku nebo údolí. Staly se ikonami měst, symbolem pokroku i mistrovskými díly architektury, která berou dech ve dne i v noci. Některé znáte z filmů, jiné z pohlednic nebo vlastních cest. Poznáte je však i jen podle jediného obrázku či siluety? Otestujte svůj přehled v našem kvízu a zjistěte, jak dobře se vyznáte ve slavných mostech světa.
A pak udělal Putin chybu. Problémem vládce Kremlu není zdaleka jen Ukrajina
Válka na Ukrajině může nakonec Vladimira Putina zapsat do historie jako muže, který Rusko zásadně oslabil. Invaze zemi vyčerpává vojensky, ekonomicky i demograficky a urychluje úpadek vlivu v postsovětském prostoru i dalších regionech.