Rouček poškodil Slavii, nenařídil pro ni penaltu. VAR prý ale nezasáhl správně

před 1 hodinou
Sudí Karel Rouček v utkání 5. ligového kola v Jablonci chybně nenařídil za faul Nemanji Tekijaškiho na Ivana Schranze penaltu pro fotbalisty Slavie. Uvedla to komise rozhodčích.
Slávista Ivan Schranz se v zápase s Jabloncem penalty nedočkal, přestože byl faulován
Slávista Ivan Schranz se v zápase s Jabloncem penalty nedočkal, přestože byl faulován

Jablonec remizoval s mistrovskou Slavií 1:1. Ve 44. minutě za stavu 1:0 pro domácí si kapitán Tekijaški přidržel v šestnáctce hostujícího Schranze.

"Rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo za držení," uvedla komise.

Do hry ovšem nevstoupil ani videorozhodčí Jiří Adam. Podle komise ovšem nechyboval.

"U držení má VAR intervenovat pouze ve výjimečných a nezpochybnitelných situacích, což nebyl tento případ, VAR správně neintervenoval," prohlásila komise.

Další sporný moment na Střelnici přišel v 78. minutě po souboji slávisty Štěpána Chaloupka s jabloneckým Davidem Puškáčem.

Rouček v tomto případě správně neudělil Chaloupkovi červenou kartu za zmaření zjevné brankové možnosti.

"V souboji o míč došlo k oboustrannému držení hráče domácího družstva č. 24 a hráče hostujícího družstva č. 2. Při držení soupeře byl nejprve aktivnější hráč domácího družstva a následně hráč hostujícího družstva," posvětila komise Roučkův verdikt.

Přesně s vypršením základní doby srovnal hostující David Douděra na konečných 1:1.

Komise potvrdila verdikty ve dvou dalších zápasech. Jan Všetečka podle ní v 31. minutě správně vyloučil libereckého Azize Kayonda za faul na sparťana Veljka Birmančeviče a tím pádem zmaření zjevné brankové možnosti soupeře držením. Pražané tou dobou u Nisy vedli o gól a nakonec zvítězili 2:0, takže jsou první v tabulce.

Plzeň prohrála na Dukle 0:2. Dominik Starý správně nenařídil v 8. minutě za bezbrankového stavu pokutový kop pro domácí za zákrok kapitána Viktorie Lukáše Červa na domácího Jaroslava Svozila. Krátké přidržení soupeře nebylo příčinou jeho pádu, uvedla komise.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

 
Další zprávy