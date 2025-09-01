Rouček pod palbou Plzně. Nechrání zdraví hráčů, tepe Viktoria renomovaného sudího

Na řízení utkání si stěžoval hned na pozápasové tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek.
Plzni se nelíbí dva momenty, během kterých utrpěli hráči zranění. V 19. minutě domácí Aziz Kayondo loktem trefil Denise Višinského, a ten zůstal bezvládně ležet na trávníku.
Hlavní sudí Rouček neposoudil souboj jako nedovolený, nezasáhl ani videorozhodčí Jan Všetečka.
"Z našeho pohledu měl být tento zákrok vyhodnocen jako zjevný faul a za surovou hru měl být potrestán červenou kartou vzhledem k pozdnímu příchodu, intenzitě kontaktu i ohrožení zdraví soupeře," uvedl mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.
Viktoria informovala, že bývalý hráč Slovanu Višinský byl chvíli v bezvědomí a s otřesem mozku byl přes noc hospitalizován v liberecké nemocnici.
Druhá sporná situace podle Západočechů nastala ve 46. minutě, kdy Petr Hodouš loktem způsobil tržnou ránu na hlavě Václavu Jemelkovi. Zkušený stoper utkání dohrál.
"Ani tato situace nebyla vyhodnocena jako faul. My jsme přesvědčeni, že se měl pískat nedovolený přestupek a měla být soupeři udělena žlutá karta," řekl Hanzlík.
U obou zápasů, po kterých Plzeň podala protest, byl Rouček, v duelu s Jabloncem v roli videorozhodčího.
V něm utrpěl zranění hlavy brankář Martin Jedlička po souboji s Martinem Cedidlou. Hlavním sudím byl Lukáš Nehasil.
"Během sedmi odehraných ligových kol jde již o třetí vážné zranění našeho hráče v oblasti hlavy (Martin Jedlička, Karel Spáčil, Denis Višinský). U všech těchto momentů byl v roli hlavního rozhodčího či u VAR rozhodčí Karel Rouček. Ani jednou nedošlo k adekvátnímu karetnímu trestu za daný zákrok," uvedl klub v prohlášení.
"Hlavním úkolem rozhodčích je chránit zdraví hráčů, což se podle nás u pana Roučka neděje," dodal Hanzlík.
V úvodu sezony podalo protest už pět ligových klubů. Kromě Plzně si stěžovaly i Pardubice, Bohemians 1905, Olomouc a Ostrava.