Česká liga

Rouček pod palbou Plzně. Nechrání zdraví hráčů, tepe Viktoria renomovaného sudího

Sport ČTK Sport, ČTK
před 10 hodinami
Viktoria Plzeň podala protest proti výkonu rozhodčích v nedělním utkání 7. kola fotbalové ligy na hřišti Slovanu Liberec, které skončilo remízou 1:1. Západočeši si oficiálně stěžují na sudí už podruhé v sezoně, poprvé tak učinili po domácím duelu 2. kola s Jabloncem. A vždy u toho byl arbitr Karel Rouček, aktuálně považovaný za jednoho z nejlepších českých mužů s píšťalkou.
Karel Rouček
Karel Rouček | Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Na řízení utkání si stěžoval hned na pozápasové tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek.

Plzni se nelíbí dva momenty, během kterých utrpěli hráči zranění. V 19. minutě domácí Aziz Kayondo loktem trefil Denise Višinského, a ten zůstal bezvládně ležet na trávníku.

Hlavní sudí Rouček neposoudil souboj jako nedovolený, nezasáhl ani videorozhodčí Jan Všetečka.

"Z našeho pohledu měl být tento zákrok vyhodnocen jako zjevný faul a za surovou hru měl být potrestán červenou kartou vzhledem k pozdnímu příchodu, intenzitě kontaktu i ohrožení zdraví soupeře," uvedl mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Viktoria informovala, že bývalý hráč Slovanu Višinský byl chvíli v bezvědomí a s otřesem mozku byl přes noc hospitalizován v liberecké nemocnici.

Druhá sporná situace podle Západočechů nastala ve 46. minutě, kdy Petr Hodouš loktem způsobil tržnou ránu na hlavě Václavu Jemelkovi. Zkušený stoper utkání dohrál.

"Ani tato situace nebyla vyhodnocena jako faul. My jsme přesvědčeni, že se měl pískat nedovolený přestupek a měla být soupeři udělena žlutá karta," řekl Hanzlík.

U obou zápasů, po kterých Plzeň podala protest, byl Rouček, v duelu s Jabloncem v roli videorozhodčího.

V něm utrpěl zranění hlavy brankář Martin Jedlička po souboji s Martinem Cedidlou. Hlavním sudím byl Lukáš Nehasil.

"Během sedmi odehraných ligových kol jde již o třetí vážné zranění našeho hráče v oblasti hlavy (Martin Jedlička, Karel Spáčil, Denis Višinský). U všech těchto momentů byl v roli hlavního rozhodčího či u VAR rozhodčí Karel Rouček. Ani jednou nedošlo k adekvátnímu karetnímu trestu za daný zákrok," uvedl klub v prohlášení.

"Hlavním úkolem rozhodčích je chránit zdraví hráčů, což se podle nás u pana Roučka neděje," dodal Hanzlík.

V úvodu sezony podalo protest už pět ligových klubů. Kromě Plzně si stěžovaly i Pardubice, Bohemians 1905, Olomouc a Ostrava.

Související

"Česká liga je wrestling, zastavme to." Višinský byl v bezvědomí, skončil v nemocnici

Miroslav Koubek při utkání Plzně ve 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Rangers
 
Mohlo by vás zajímat

Proměna hvězdy Sparty. Začal makat, cení se návrat a má fantastické kopy, říká Bičík

Proměna hvězdy Sparty. Začal makat, cení se návrat a má fantastické kopy, říká Bičík

Letní ligová senzace v Praze narazila. Zlín sestřelil rozjetý Rrahmani

Letní ligová senzace v Praze narazila. Zlín sestřelil rozjetý Rrahmani

"Česká liga je wrestling, zastavme to." Višinský byl v bezvědomí, skončil v nemocnici

"Česká liga je wrestling, zastavme to." Višinský byl v bezvědomí, skončil v nemocnici

Vyrovnaná bitva ambiciózních celků v Liberci, to Baník v Olomouci vůbec neskóroval

Vyrovnaná bitva ambiciózních celků v Liberci, to Baník v Olomouci vůbec neskóroval
Chance Liga Fotbal sport Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 39 minutami
Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl
Tenis

Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, šokoval také debl

Karolína Muchová i přes zdravotní potíže porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:3, 6:7, 6:3.
Aktualizováno před 1 hodinou
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open
Tenis

Přenos skončil
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Sledovali jsme online osmifinále tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
před 1 hodinou
"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid
Domácí

"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

Andrej Babiš po útoku na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho jeden z účastníků udeřil berlí do hlavy, zrušil program v Olomouci.
před 2 hodinami
Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty
Zahraničí

Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

Německo v pondělí poprvé od ustavení vlády kancléře Friedricha Merze přijalo let s afghánskými migranty, kteří budou moci ve spolkové republice zůstat
před 2 hodinami
Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro
Zahraničí

Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

Venezuela čelí největší hrozbě, jaká se objevila v Jižní Americe za posledních sto let. Prohlásil to v pondělí na tiskové konferenci prezident Maduro.
před 2 hodinami
"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém
Domácí

"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

Šéf opozičního hnutí ANO skončil po napadení v nemocnici na vyšetření. Bývalý elitní policista Lumír Němec upřesnil, kde mohla nastat chyba v ochraně.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci
Domácí

Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl v pondělí při předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku fyzicky napaden.
Další zprávy