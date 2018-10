Ronaldo v Juventusu taky v úvodu nedával góly, řekl Matoušek

před 2 hodinami

Slavia porazila v neděli Příbram vysoko 4:1, ale Jan Matoušek na první trefu za sešívané stále čeká.

Praha - Fotbalista Jan Matoušek se v dnešním utkání 11. ligového kola proti bývalému klubu Příbrami neprosadil a neskóroval ani při svém šestém startu za pražskou Slavii, nervózní z toho ale není. Dvacetiletému útočníkovi je jasné, že si každý hráč na nový tým musí chvíli zvykat. Za příklad si bere hvězdného Cristiana Ronalda, který také v samém úvodu angažmá v Juventusu Turín nedával góly.

"Nervózní nejsem, spíš frustrovaný. Vím, že až dám gól, tak to bude padat. To samé jsem měl minulou sezonu. Sice to byla jen druhá liga, ale na podzim jsem měl jen tři góly a na jaře jsem jich dal osm nebo devět," řekl novinářům Matoušek po výhře 4:1.

"Vtipné je to, že na tréninku, a říká to i pan trenér, trefím úplně všechno. V zápase netrefím nic. Musím to prolomit. Přirovnám to k tomu, že Ronaldo v Juventusu taky první zápasy nedal gól. Tím se samozřejmě nepřirovnávám k Ronaldovi. Ale prostě každý hráč si s tím týmem musí sednout," dodal Matoušek, kterého si Slavia na začátku září předčasně stáhla z hostování v Příbrami.

Potřetí za sebou se v soutěžním utkání dostal do základní sestavy, předtím za Slavii třikrát střídal. Šancí měl dnes nejvíce. "Nejvíc mě určitě mrzí ty dvě střely ve druhém poločase. Jedna z pravé strany a druhá, když jsem si to ještě posunul na pravou nohu kolem Treglera a střílel jsem na zadní. Pak ještě ta dorážka do prázdné branky, ale předtím byl ofsajd," uvedl Matoušek.

Nedávní spoluhráči se s ním na trávníku hecovali. "Já ani tolik ne, to spíš mě hecovali kluci z Příbrami. Nejvíc asi Honza Rezek přímo na hřišti, ten mi říkal, ať mu nechodím na oči, jestli jim dám gól. Ale to všechno bylo z legrace," usmál se Matoušek. "Nevím, jestli bych ten gól slavil. Je to složité. Byl by to první gól ve Slavii, ale zase bych ho dal týmu, který mi v tomhle kroku hodně pomohl," dodal.

V příbramské brance překvapivě nastoupila dvojka Ondřej Kočí. "Já ho znám, tím spíš jsem měl nějaké góly dát, protože vím, jak na něj. Ještě před zápasem jsem si říkal, že na něj musím po zemi. Bohužel všechny střely šly vzduchem," uvedl Matoušek.

Přestože na gól ve Slavii stále čeká, herně se už cítí lépe. "Trochu jsem si zvykl, ale chce to ještě čas. Takové dva nebo tři měsíce to bude ještě trvat. Naplno se to podle mě rozjede až po zimní přípravě," dodal Matoušek, který dal v předchozím průběhu sezony za Příbram čtyři góly.