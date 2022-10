Řezníček sestřelil poslední Pardubice hattrickem, Slovan zvládl derby. Uspěla i Sigma

Fotbalisté Brna v 13. kole první ligy porazili díky třetímu ligovému hattricku Jakuba Řezníčka 3:1 poslední Pardubice. Liberec zvítězil v podještědském derby nad Jabloncem 2:0 a Olomouc otočila vývoj utkání proti Zlínu a vyhrála 2:1.

Utkání mezi Pardubicemi a Brnem ve vršovickém Ďolíčku, kde hrají Východočeši domácí zápasy, rozhodl brněnský kapitán Jakub Řezníček trefami ve 40., 50. a 74. minutě a s devíti góly se dotáhl na dosud nejlepšího ligového střelce Stanislava Tecla ze Slavie. V 80. minutě už jen snížil střídající Dominik Mareš.

Zbrojovka bodovala po třech porážkách a posunula se na osmé místo neúplné tabulky, navíc má k dobru dohrávku proti vedoucí Plzni. Pardubice nenavázaly na minulou domácí výhru a prohrály devět z posledních 10 kol. Zbrojovka vyhrála v zápase na hřišti soupeře po dvou porážkách a venku získala 12 z celkových 17 bodů v ligové sezoně.

Pardubice měly v bojovném úvodním dějství mírnou převahu a po 20 minutách mohly jít do vedení, Janošek ale prudkou ranou z voleje trefil jen spojnici tyče a břevna. Na druhé straně po Alliho individuální akci a přihrávce do vápna přestřelil ve velké šanci Ševčík. Brněnský záložník si vše vynahradil ve 40. minutě, kdy vybídl k samostatnému úniku Řezníčka, a ten zakončil souhru nejproduktivnějších hráčů týmu přesnou střelou ke vzdálenější tyči.

Kapitán Zbrojovky skóroval v ligovém ročníku i v šestém venkovním utkání, na hřištích soupeřů nastřílel všechny své branky. Krátce po změně stran navíc nekompromisní ranou zužitkoval Součkovu zpětnou přihrávku na hranici pokutového území.

Domácí se v ofenzivě trápili a v 74. minutě inkasovali potřetí. Ševčík si narazil míč s Allim a nigerijský záložník našel před prázdnou bránou znovu Řezníčka. Brněnský útočník nasázel v lize hattrick už ve třetím klubu, v minulosti se mu to povedlo za Teplice a Olomouc.

V závěru snížil prvním ligovým zásahem střídající Mareš. Pardubice s Brnem po dvou výhrách poprvé v nejvyšší soutěži prohrály a nadále ztrácejí na předposlední Zlín šest bodů.

Jablonec potřetí v řadě nebodoval

Fotbalisté Liberce uspěli v podještědském derby 2:0. Domácí poslal v utkání 13. kola první ligy v 41. minutě do vedení Michael Rabušic a pojistku přidal druhý z útočníků Mick van Buren. Slovan v nejvyšší soutěži po čtyřech utkáních zvítězil a na sedmém místě neúplné tabulky odskočil soupeři na rozdíl pěti bodů. Jablonečtí v posledních třech kolech nebodovali a patří jim 12. příčka.

Liberec v podještědském derby potřetí za sebou neprohrál, doma porazil severočeského rivala poprvé po čtyřech zápasech. Jablonečtí nebodovali potřetí z posledních čtyř venkovních ligových duelů a v součtu s pohárem čtyřikrát po sobě neskórovali.

Oba týmy podle očekávání vyrukovaly v rozestavení s třemi stopery. V základní sestavě Slovanu poprvé v sezoně nastoupil Rabušic, od začátku dostal šanci i další obvyklý náhradník Mészáros. Jablonecký trenér Horejš vsadil na ofenzivní složení s útočníky Chramostou a Sejkem.

Liberečtí začali aktivněji, ale po úvodní čtvrthodině začali přebírat iniciativu hosté. V 19. minutě poslal Cools nebezpečný centr a po Chramostově promáchnutí na zadní tyči ve skluzu zamířil Polidar těsně vedle odkryté branky. Na druhé straně jablonecká defenziva nepustila po povedené kombinaci Slovanu do zakončení Rabušice.

V 25. minutě dostal Chramosta míč do domácí branky, ale stál v ofsajdu a gól tak při svém 300. ligovém startu oslavit nemohl. Jablonečtí se vedení nedočkali ani ve 34. minutě, Jovovič našel přízemním centrem z pravé strany Sejka, ale jeho zakončení vykopl brankář Vliegen.

V 41. minutě otevřeli skóre Liberečtí. Frýdek našel z rohového kopu Červa, jehož střílenou přihrávku umístil zblízka do sítě Rabušic. Třiatřicetiletý útočník si při své premiéře v základní sestavě v této ligové sezoně připsal první gól v nejvyšší soutěži od dubna. Ještě do pauzy mohl srovnat Chramosta, ale ve velké šanci zamířil mimo.

Po přestávce se hosté tlačili za vyrovnáním. V 54. minutě neuspěl hlavičkou Akpujde a o tři minuty později rozhodčí zrušil penaltu pro Jablonec po Mészárosově ruce, neboť Polidar byl předtím v ofsajdu.

Slovan postupně tlak hostů otupil a čtvrthodinu před koncem si pojistil vedení. Preislerovu ránu ještě brankář Hanuš vyrazil, ale v 75. minutě se už po centru od Višinského zblízka prosadil Van Buren. Nizozemský útočník skóroval poosmé v ligové sezoně a na čelo tabulky kanonýrů ztrácí jediný gól.

Jablonec se ještě v závěru snažil snížit, ale trápení v koncovce nezlomil. Neuspěl Kratochvíl a v 87. minutě ani střídající Šulc. Na opačné straně pak těsně před vystřídáním zamířil vedle Van Buren.

Olomouc pokračuje na pozitivní vlně

Fotbalisté Olomouce otočili vývoj utkání 13. kola první ligy a zvítězili nad Zlínem 2:1. Hosty poslal do vedení na konci první půle Lamin Jawo, Hanáci vyrovnali v 70. minutě, kdy si míč za vlastního gólmana srazil Rudolf Reiter. Obrat dokonal v 82. minutě Vít Beneš.

Sigma bodovala v nejvyšší soutěži popáté za sebou a v neúplné tabulce se posunula na šesté místo. Předposlední "Ševci" venku v lize nevyhráli od loňského srpna 21. duel za sebou a nebodovali tam po čtyřech remízách. Na poslední Pardubice ale stále mají šestibodový náskok.

"Nebyl to špatný zápas, ale udělali jsme moc chyb v defenzivě. Náš tým ale zaslouží respekt za to, jak odehrál druhou půli," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Václav Jílek. "My jsme zahodili spoustu šancí, je to náš dlouhodobý problém. Kdybychom vedli 2:0, byl by vývoj závěru zápasu jiný," konstatoval kouč hostí Jan Jelínek.

Začátek zápasu byl velice svižný a zrodily se v něm i střelecké příležitosti, které ale k úvodnímu gólu nevedly. Ve druhé minutě vystřelil vedle ve slibné pozici a nikým neatakován Spáčil. Třikrát během 20 minut se dostal k zakončení i jeho spoluhráč Růsek, nicméně ani on zlínského gólmana Rakovana nepřekonal.

O hostující šanci se postarala útočná dvojice Dramé se Silným, po jejich kombinaci se králem dané situace stal gólman Trefil mezi olomouckými tyčemi.

Sigma si v dalším průběhu první půle vytvořila územní převahu, jenže gól nedala, a naopak inkasovala z ojedinělého protiútoku. Jawo se protáhl mezi hanáckými stopery, své krátké sólo zakončil přesnou střelou k tyči, a zaznamenal tak svůj třetí gól v ligové sezoně.

Olomouc i po přestávce pokračovala v nátlakové hře, zkoušela to středem i po křídlech, jenže zlínská defenziva byla na tento způsob připravena a odolávala mu.

Po hodině hry se zopakoval scénář z první půle. Brejk Zlína skončil na rohu, po něm skóroval Hlinka, jenže sudí Nehasil po konzultaci s videorozhodčím kvůli ruce střelce při zpracování míče gól odvolal. "Nejsem si vědom, že bych hrál rukou, ale ještě jsem to neviděl na videu, tak se k tomu nemůžu blíž vyjadřovat," řekl Marek Hlinka. "Ruka byla evidentní, viděl jsem to zblízka," poznamenal olomoucký obránce Beneš.

Dobývání hostující obrany pokračovalo. K vyrovnání Sigmy přispělo štěstí, když Chvátalův prudký centr v 70. minutě nešťastně srazil za Rakovana Reiter.

Hanáci se ze všech sil snažili strhnout vítězství na svou stranu. Povedlo se jim to po standardní situaci. Na nákop do šestnáctky nejvýše vyskočil Beneš a hlavičkou rozhodl o třech bodech pro svůj tým. "Zmrzlý to kopl perfektně, Zlín tam měl okno v zónové obraně a já jsem se jen soustředil, abych přesně zakončil," dodal Beneš, který se v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže prosadil podruhé.

Domácí zachránil v nastavení Trefil, jenž vychytal skvělou střelu střídajícího Hrubého. Olomouc doma v lize vyhrála podruhé za sebou.

13. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - Zbrojovka Brno 1:3 (0:1)

Branka: 80. Mareš - 40., 50. a 74. Řezníček. Rozhodčí: Szikszay - M. Vlček, Volf - Kocourek (video). ŽK: Černý, T. Vlček - Berkovec, Pachlopník. Diváci: 877.

Sestavy:

Pardubice: Markovič - Kostka, T. Vlček, Chlumecký, Rosa (67. Mareš) - Janošek (77. Vacek), Icha - Zahradníček (54. Sychra), Hlavatý, Helešic - Černý (54. Lima). Trenér: Kováč.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Granečný - Texl, Souček (76. Pachlopník) - Hladík (85. Rogožan), Ševčík (90.+4 Nečas), Alli (85. Fousek) - Řezníček (90.+4 Blecha). Trenér: Dostálek.

Slovan Liberec - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Branky: 41. Rabušic, 75. Van Buren. Rozhodčí: Černý - Caletka, Líkař - Franěk (video). ŽK: Mészáros, Višinský, Prebsl - Kratochvíl, Heidenreich, Chramosta, Houska. Diváci: 3758.

Sestavy:

Liberec: Vliegen - Prebsl, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Červ, Frýdek (83. Purzitidis), Mészáros (60. Preisler) - Višinský (83. Fukala) - Van Buren (89. Kozák), Rabušic (61. Rondič). Trenér: Kozel.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich, Krob (66. Považanec) - Cools, Kratochvíl, Houska, Polidar - Jovovič (83. Patrák), Chramosta (77. Šulc) - Sejk. Trenér: Horejš.

Sigma Olomouc - Trinity Zlín 2:1 (0:1)

Branka: 70. vlastní Reiter, 82. Beneš - 38. Jawo. Rozhodčí: Nehasil - Pečenka, Hádek - Klíma (video). ŽK: Zmrzlý - Jawo, Procházka. Diváci: 2190.

Sestavy:

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Poulolo (46. Vodháněl) - Chvátal, Breite, Spáčil (46. Zorvan), Navrátil (89. Zifčák), Zmrzlý - Chytil (90.+2 Sláma), Růsek (86. Vraštil). Trenér: Jílek.

Zlín: Rakovan - Kolář, Simerský, Procházka - Reiter, Hlinka (85. Vukadinovič), Janetzký (62. Hrubý), Čanturišvili - Silný (85. Didiba), Jawo (62. Fillo), Dramé (62. Bartošák). Trenér: Jelínek.