Zlín a Teplice se zachránily. Opava se od Příbrami neodpoutala, znovu hrála bez gólů

Výsledky třetího kola nadstavbové části o záchranu ve fotbalové lize rozhodly o tom, že spolu s Olomoucí zůstanou v nejvyšší soutěži také Teplice a Zlín. O vyhnutí přímému sestupu si to v posledních dvou kolech rozdají Karviná, Opava a Příbram.

Fotbalisté Teplic vyhráli 4:1 nad Zlínem a dvě kola před koncem mají jistotu udržení v nejvyšší soutěži. Stejně je na tom díky prohře Karviné v Olomouci i Zlín, který se sice dnes na Stínadlech ujal vedení díky Tomáši Poznarovi, ale domácí po hattricku Jakuba Řezníčka a gólu Jana Shejbala skóre otočili.

Domácí v úvodu zápasu působili nervózně a aktivněji vypadali hosté, kteří přesněji kombinovali a dokázali teplickou obranu dostávat do úzkých. Trenér Hejkal se snažil z lavičky své hráče probudit, ale v 16. minutě je skvěle přelstil Jiráček, který kolmicí do uličky našel ve středu šestnáctky Poznara, ten se dokázal výborně zorientovat a hosté vedli.

Teplické teprve inkasovaný gól probral k životu a brzy prokázali, že mají v posledních týdnech vysokou produktivitu. První střelecký pokus Řezníčka zamířil zpoza šestnáctky mezi tyče a znamenal rychlé vyrovnání, které domácí uklidnilo. A podobný účinek mohly mít i zprávy z Olomouce, kde se souběžně hraný zápas Hanáků s Karvinou vyvíjel podle představ obou dnešních soupeřů ze Stínadel.

"Věděli jsme, že do baráže by nás už dostala jen souhra náhod, ale apelovali jsme na hráče, aby utkání vzali zodpovědně. Jenže museli jsme udělat změny, chyběla nám rozehrávka Marečka a chvíli trvalo, než jsme se srovnali," uvedl kouč Teplic Hejkal. "Až po půli jsme se uklidnili, také díky informacím o výsledku z Olomouce," dodal.

Oba týmy se dál hnaly za vedením, byť bez brankového efektu. Na jedné straně teplický Grigar vychytal ránu Bartošáka, na druhé Dostál výborně vytlačil pokus Jakuba Mareše. Řezníček byl také v ráži, ale dvakrát ho zastavil v šanci ofsajd, v 36. minutě zneškodnil vyběhnutím jeho velkou šanci opět Dostál.

Festival šancí pokračoval i po pauze. V 61. minutě pálil Hyčka, ale Dostál opět uspěl, jenže o čtyři minuty později již Shejbal oslavil návrat do základní sestavy brankou na 2:1. Hosté chtěli odjíždět ze severu Čech v radostné náladě, jenže jejich šance dál likvidoval dnes skvělý Grigar a především při pokusu Jawa osvědčil velké zkušenosti, později Poznar v další příležitosti pálil nad.

Jenže pak přišly další velké chvíle Řezníčka, který přidal další dva jarní góly a dovršil hattrick, který znamenal nejen třetí domácí zápas v řadě v němž daly Teplice čtyři góly, ale také se s dvanácti góly dotáhl na dvojici nejlepších střelců soutěže Guélora Kangu a Libora Kozáka ze Sparty.

"Jsem nazloben na hráče, takový způsobem dohrávat zápasy je nedůstojné - kdyby to bylo 4:3, pak to je přijatelné, protože domácí byli opravdu lepší. Ale takový výsledek je špatný, i když už jsme zachráněni, takto se nemůžeme prezentovat. Budu se hodně rozmýšlet, kdo bude hrát zbývající dva zápasy - nikdo z hráčů nic zadarmo nedostane," řekl trenér Zlína Páník.

Teplicím v tabulce patří dvě kola před koncem s 38 body druhé místo a odstupem jedenácti bodů na barážové příčky. Jistotu záchrany má také Zlín, který sice na třetím místě dělí od čtvrté Karviné šest bodů, ale při rovnosti bodů rozhoduje umístění v základní části a to hovoří pro Zlín.

Karviné stále hrozí přímý pád

Fotbalisté Karviné ve třetím kole skupiny o záchranu prohráli 1:3 v Olomouci a dvě kola před koncem nadstavby mají jistotu, že udržení jim zajistí už jen úspěch v baráži. Navíc jim stále hrozí i přímý sestup, protože od poslední Příbrami je dělí pouhé dva body.

O vítězství Olomouce, která měla jistotu prvoligové příslušnosti už před zápasem, rozhodly dva góly Lukáše Juliše a vlastní branka Eduarda Santose. Jediný úspěch Slezanů zařídil už za stavu 0:3 Ondřej Lingr a Karviná natáhla sérii bez vítězství na osm zápasů.

Do první šance zápasu si míč navedl zleva González a jeho pokus na zadní tyč zamířil těsně nad. V zajímavé pozici pak mohl zakončovat také Juliš, ale vystřelil nedůrazně. Olomouc držela míč častěji než soupeř a ve 23. minutě se ujala vedení, když si Zahradníčkův centr srazil do brány obránce Santos.

Karviná si první střelu připsala až ve 30. minutě, kdy Buchtovu pozornost vyzkoušel z uctivé vzdálenosti Qose. Stejný hráč o tři minuty později fauloval v pokutovém území olomouckého mladíka Daňka a nařízenou penaltu proměnil Juliš střelou do protipohybu brankáře Daňka.

Třetí gól domácích mohl přidat pět minut před koncem prvního poločasu Zahradníček, hostující brankář Bolek ale situaci jeden na jednoho zvládl. Těsně vedle pak ještě v nastaveném čase prvního poločasu zamířila tečovaná střela domácího Housky.

Karviná mohla snížit hned po zahájení druhého poločasu. Domácí si nepohlídali rychlé rozehrání přímého kopu a míč musel po zákroku Buchty a následné dorážce Šindeláře vykopávat z brankové čáry obránce Jemelka. Udeřilo ale na druhé straně, když Daňkovu přihrávku před prázdnou branku využil Juliš.

Hostům se přece jen podařilo snížit v 58. minutě. Ba Loua vrátil míč z levé strany do vápna přesně na Lingra, který ho střelou na zadní tyč usměrnil za Buchtova záda. Karviná si poté vytvořila velké množství velkých šancí, žádnou z nich ale neproměnila. Nejblíže byl gólu Šindelář, ale trefil břevno.

Porážka tak Karvinou odsoudila nejlépe k baráži, protože na čtvrtém místě ztrácí šest bodů na třetí Zlín, ale i kdyby ho bodově dotáhla, rozhodlo by v její neprospěch horší umístění v základní části. Dvě kola před koncem ji navíc od posledního místa zaručující přímý sestup dělí jen dva body.

Souboj dvou posledních týmů bez branek

Fotbalisté Příbrami ve třetím kole nadstavby o záchranu remizovali bez branek v Opavě. Středočeši mají na posledním místě, které znamená přímý sestup, stejně 25 bodů jako jejich dnešní soupeř na páté příčce. Od čtvrté Karviné dělí oba celky dva body.

"Nechci říct, že jsem spokojený, ale jak všichni říkáme: Žijeme. Kdybychom tady prohráli, je pravděpodobně konec," prohlásil asistent trenéra Příbrami Pavel Horváth. "Jsme stále ve hře. Dokud to půjde, budeme bojovat. Zbraně neskládáme," dodal.

"Je to pro nás stoprocentní ztráta. Když to rozdělím, v první půli jsme hráli hrozně nervózně. Nakopávali jsme balony, což nechceme. Je vidět, že to bude trvat déle. Samozřejmě, hrajeme o záchranu a hlava pracuje. Čekal jsem, že se uvolníme více. Musíme pracovat dál," uvedl asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.

Opava začala aktivně a do první slibné šance se dostal Řezníček, ale s jeho přízemní střelou si ovšem devatenáctiletý brankář Melichar poradil. Průběh prvního poločas byl vyrovnaný, hra však byla rozkouskována fauly na obou stranách. Další zajímavá šance přišla až v závěru první půle, ale domácí gólman Fendrich si se střelou Zorvana poradil.

Krátce po změně stran musel Melichar z brány poté, co Fendrich dlouhým výkopem vysunul Juřenu, kterého příbramský gólman poslal k zemi. Domácí se dožadovali faulu, ale rozhodčí Zelinka zůstal klidný. Po hodině hry si Slezané po dlouhém obléhání příbramské brány vytvořili solidní příležitost, jenže Souček po centru Texla hlavičkoval těsně vedle levé tyče.

Opavští v závěru ukázali také dalekonosné pokusy. Jedovatou střelu Součka vyrazil na poslední chvíli Melichar a následná rána Zavadila skončila vysoko nad břevnem. Blízko gólu byl vzápětí i střídající Dedič, jehož ránu z otočky zlikvidoval Melichar koleny.

"Příbram nám neutekla a trochu jsme se přiblížili Karviné, která prohrála. Ale jak říkám, teď nás čekají dva zápasy, které opět musíme zvládnout. Je to pořád dokola. Teď máme doma Olomouc, a pokud to nezvládneme za tři body, bude situace hodně vážná," uvedl Fendrich.

"Bod pro nás není úplně plusový, ale Opava nám neutekla. Ostatní výsledky nám nahrály, takže jsme pořád ve hře. Chtěli jsme vyhrát, ale bod musíme brát a v dalších zápasech pro to musíme udělat ještě víc. Od toho se teď můžeme odpíchnout, doma snad udržet nulu a aspoň jeden gól dát," řekl Zorvan.

3. kolo nadstavby první fotbalové ligy, skupina o záchranu:

FK Teplice - FC Zlín 4:1 (1:1)

Branky: 21., 79. a 87. Řezníček, 65. Shejbal - 16. Poznar. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Matoušek. ŽK: Džafič (Zlín). Diváci: 2072 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Shejbal, Hyčka (69. Emmer) - Žitný, Trubač (69. Černý), P. Mareš (57. Ljevakovič), Moulis (86. Vondášek) - J. Mareš (57. Radosta), Řezníček. Trenér: Hejkal.

Zlín: Dostál - Matejov (80. Bača), Buchta, Simerský, Bartošák (68. Cedidla) - Džafič (61. Conde), Hlinka (82. Martínez), Jiráček, Fantiš - Poznar, Janetzký (61. Jawo). Trenér: Páník.

Sigma Olomouc - MFK Karviná 3:1 (2:0)

Branky: 33. z pen. a 52. Juliš, 23. vlastní Santos - 58. Lingr. Rozhodčí: Berka - Kříž, Myška. ŽK: Houska - Qose, Rundič. Diváci: 1546 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký (73. Radek Látal), Greššák, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (84. Falta), Houska, Breite, Daněk (65. Chytil), González (65. Zmrzlý) - Juliš (73. Hála). Trenér: Radoslav Látal.

Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Čonka - Mangabeira - Lingr (75. Guba), Janečka (46. Rundič), Qose (84. Tijani) - Ba Loua, Taiwo (46. Smrž). Trenér: Jarábek.

SFC Opava - 1. FK Příbram 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Podaný - Marek (video). ŽK: Hošek, Hrabina, Slepička - Soldát, Polidar, Rezek, Melichar. Diváci: 1693 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Opava: Fendrich - Harazim (54. Sus), Hrabina, Hošek (37. Hnaníček), Žídek, Helešic (77. Zapalač) - Souček, Zavadil, Řezníček (54. Texl) - Dordič (77. Dedič), Juřena. Trenér: Skácel.

Příbram: Melichar - Kvída (78. Antwi), Kingue, Kleščík, Cmiljanovič - Polidar (29. Škoda), Tregler, Soldát (63. Pazdera), Rezek, Zorvan - Pinc (63. Slepička). Trenér: Čuhel.