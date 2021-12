"Nek*rvi nám fotbal." Hráči Opavy vyhnali ředitele, za revoltou stál Berbrův parťák

Pouhý půlrok vydrželo vedení SFC Opava vzdorovat vlivu někdejšího místopředsedy FAČR Romana Berbra. Ředitel Petr Machovský a jeho lidé čelili před dvěma lety tlaku ze všech stran: od vedení FAČR, sudích, některých zaměstnanců klubu, části fanoušků i kabiny v čele s Pavlem Zavadilem. Jak ukazují policejní odposlechy, které má Aktuálně.cz k dispozici, vše organizoval funkcionář Miroslav Ozaniak.

"Chtěl bych být u tebe vyslyšen," vyzývá Ozaniak v jednom ze zachycených hovorů na konci května 2019 tehdejšího místopředsedu fotbalové asociace Romana Berbra. Familiárně se oslovují "brácho". Proč vysoce postavenému funkcionáři volá? Novým ředitelem SFC Opava se měl tehdy stát Petr Machovský, který Berbra veřejně kritizoval a odmítal zákulisní praktiky. Mimo jiné ovlivňování zápasů prostřednictvím rozhodčích, kvůli kterému policie provedla v loňskem roce razii, jež vyústila v Berbrovo zatčení.

Fotbalový klub v Opavě je na české poměry specifický. Tamní SFC je akciovou společností, spravovanou od roku 2005 Statutárním městem Opava. Radnice zajišťuje z pozice majoritního vlastníka chod klubu a ročně do něj investuje přibližně 17 milionů korun - větší část na mládež, zbytek na správu stadionu a majetku.

Ozaniak je minoritním spoluvlastníkem, v akciové společnosti drží jednu akcii, tedy 0,4 procenta klubu. Když v odposlechnutém hovoru volá Berbrovi, obává se, že nástupem Machovského do čela ztratí na klub vliv. "Já ti poděkuju za všechno, co jsi pro nás tady udělal. S Opavou ať mě nikdo nespojuje, Jarda Rovňan ti vše řekne," dodává.

Rovňan byl tehdy, a je i nyní, technickým ředitelem klubu. Dalšími spojenci v klubu byli zkušený záložník a později sportovní ředitel Pavel Zavadil nebo bývalý hráč a nyní klubový sekretář Lumír Sedláček. Sám Ozaniak o tom mluvil v rozhovoru pro Moravskoslezský deník.

Jak audience u Berbra dopadla, se z přístupných materiálů dá pouze dovozovat. Podle zjištění vyšetřovatelů měl Ozaniak prohlásit, že "Opava se teď bude divit, co se bude dít".

Policie prověřuje variantu, že Berbr následně instruoval rozhodčí, aby byli vůči klubu zaujatí a pískali ve prospěch soupeřů. Naznačují to další odposlechy.

"Slezsko je úhlavní nepřítel, úhlavní, jo? Úhlavní. Striktně podle pravidel, jo? Čau." Psal se 15. srpen 2019 a Berbr volal rozhodčímu Pavlu Rejžkovi, který měl o dva dny později pískat duel Opavy se Zlínem. Jihomoravané vyhráli 3:0 a mladý sudí ještě ten večer SMS zprávou referoval Berbrovi výsledek.

Berbr dlouhodobě tvrdí, že s rozhodčími nemá nic společného, a jakékoli zákulisní machinace popírá. V říjnu 2020 ho ale zadržela policie a obvinila z ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy prostřednictvím rozhodčích a také ze zpronevěry. Ve vazbě strávil téměř tři měsíce. Policie případ dál vyšetřuje, dosud obvinila celkem 22 lidí.

Ale zpátky k opavským odposlechům. "Červená karta Zavadil. Po 1. žluté kartě neadekvátní chování k mé osobě. Nechápu. Musel dostat 2. ŽK plus ČK," popsal vyloučení po dvou žlutých kartách Rejžek. "Jsem případně na telefonu," nabízel, že věc ještě dovysvětlí.

Zavadil přitom stál na "rebelující" straně, tedy mezi lidmi, kteří byli v opozici proti klubovému předsedovi Machovskému. Alespoň podle další části policejního spisu.

"V Opavě se to mele. Zavadil vynadal Machovskému, ať jde do pr*ele. A ať ne*urví fotbal. Teď už to vyvrcholilo tak, že si ho pozvali do kabiny a tam ho zpr*ali," volá 18. září neidentifikovaný muž Berbrovi. Uvádí také, že by se Zavadil se svazovým místopředsedou rád sešel, aby mu potvrdil, že opavská kabina za ním stojí. "Machovský je proti nám," přitaká Berbr.

"Incident, kdy si hráči v čele se Zavadilem pozvali ředitele Machovského do kabiny a tam ho seřvali, můžu potvrdit," říká nynější předseda představenstva Zdeněk Viktorin, jenž tehdy zasedal v dozorčí radě.

Zavadil na žádost o vyjádření reagoval dotazem, čeho se budou otázky týkat. Po upřesnění, že jde o hráčskou revoltu v klubu, se odmlčel. Ozaniak se s Aktuálně.cz bavit odmítl.

V době uvedených telefonátů se z ligového ročníku stihlo odehrát devět kol. A přestože Opava první dva duely vyhrála, v dalších zápasech s výjimkou senzační remízy se Slavií padla a s pouhými sedmi body vězela na dně tabulky. Společně s mizernými výsledky rostla frustrace fanoušků, což Ozaniakovi hrálo do karet.

"Baník dá jako transparent: 'My jsme měli Šafarčíka, vy teď máte Drastíka'. Já jsem to Baníku zaplatil já. Všechno to platím já. Ku*va, ty vo*e, no to je pr*el," svěřuje se v jednom z odposlechnutých hovorů s Berbrem. Petr Šafarčík dříve vlastnil Baník Ostrava, Andreas Drastík je bývalý prvoligový sudí, jenž od ledna 2019 zastával funkci místopředsedy dozorčí rady.

A zmiňuje, že hlavní protest proti novému klubovému vedení přijde v domácím zápase se Slavií. "Necháme jich vydusit. Co s tou Slavií tady budou dělat ještě… Takže budeme vidět," dodává.

Proti Slavii nastoupila Opava před téměř pěti tisíci diváky, a přestože dostal ve 13. minutě opavský Jaroslav Svozil červenou kartu, dokázali domácí i v deseti těsně před koncem utkání vyrovnat na 1:1.

Protesty se při utkání přehlédnout nedaly. A přeslechnout také ne. Stadionem zněly nenávistné pokřiky, fanoušci měli připravené nálepky, trička a letáky. Na deset minut pak opustili tribuny, nad prázdnými řadami nechali transparent "Drastík, Glončák, Machovský - nežádoucí". Ke dvěma už popsaným mužům tak přibyl ještě Petr Glončák, tehdejší předseda představenstva klubu.

"Upozorňoval jsem na to celou dobu a vidím, že jsem měl pravdu. Je smutné, když ve snaze získat zpět svůj vliv a dál praktikovat čachry s rozhodčími jde akcionář proti svému klubu. Navíc je schopen do hry vtáhnout hráče a fanoušky," uvedl nyní Drastík. "Po těch transparentech jsem pochopil, že nemá význam věnovat energii a čas takovým lidem, jako je Ozaniak," řekl.

Na své místo v klubu rezignoval v srpnu 2019, brzy ho následovali i Machovský s Glončákem. Jaroslav Rovňan se stal ředitelem a primátor města Tomáš Navrátil z hnutí ANO, tehdejší místopředseda představenstva, se v Ozaniakově doprovodu rozjel za Berbrem. Opavská klubová opozice o tom mluví jako o "cestě políbit 'Náčelníkovi' prsten".

Opavská radnice ke kauze "Je mi líto, ale v současnosti se nemůžu k celé záležitosti vyjádřit, jelikož jsou tyto informace pro mě zcela nové. Pokud by se ovšem potvrdily, byl by to šok a z pozice hlavního akcionáře klubu bychom museli situaci řešit." Petr Orieščík, náměstek primátora Opavy, který má na starosti fotbalový klub

"To, že jsem se svojí cestou do Prahy netajil, svědčí o tom, že jsem neměl v úmyslu nic nekalého. Nemohu ale, bohužel, ovlivnit, jak můj úmysl podala média," odmítl Navrátil spekulace, že by měl na Strahově slíbit poslušnost.

Ligový ročník, který v tu chvíli Opava rozehrávala, dopadl pro klub dobře. SFC se v nejvyšší soutěži udržel.