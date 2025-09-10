Rekordní transfer z Julisky. Nigerijský mladík od ledna posílí fotbalisty Slavie

Zbytek podzimu ještě jednadvacetiletý hráč stráví na Julisce, v Edenu s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do 31. prosince 2029. Oba prvoligové kluby o transferu informovaly na svých internetových stránkách.
Přestupovou částku ani jedna ze stran podle zvyklostí nezveřejnila, Dukla nicméně uvedla, že jde o historicky rekordní přestup z Julisky.
"Sammy k nám přišel na začátku uplynulého přestupního období a už během něj došlo k jeho transferu do mužstva, které hraje Ligu mistrů, přestože se k němu připojí až od ledna. Jde o mimořádný typ přestupu, který je odměnou za hráčův talent, pracovitost i charakterové vlastnosti. Z obyčejného kluka se stal špičkový profesionální fotbalista," uvedl sportovní ředitel Dukly Martin Hašek.
Isife do Dukly přišel v létě z druholigové Vlašimi. Jako pravý halfbek zasáhl do všech dosavadních sedmi kol této sezony nejvyšší soutěže.
"Mladý hráč s velkým potenciálem. Má vynikající běžecký fond, skvělé parametry. Věříme, že může zvednout konkurenci na pravé straně obrany. Věděli jsme o něm už během jeho působení ve Vlašimi, definitivně si nás získal svými výkony za Duklu," uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.
Isife připustil, že ho zájem úřadujícího českého mistra mile překvapil.
"Upřímně samotného mě to trošku šokuje. Ten skok z druhé ligy je neskutečný, děkuji bohu i sám sobě, že tady můžu být. Jsem nadšený, že budu hrát za jeden z největších týmů v zemi. Nemůžu se dočkat, až vyběhnu na tento krásný stadion a zanechám v něm svou stopu," uvedl Isife.