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Sport

Kanonýr na cestě do Sparty. Za bratrance hvězdného Haalanda vysázela rekordní částku

ČTK

Fotbalová Sparta získala norského útočníka Jonatana Brunese z Rakówa Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu.

Jonatan Brunes v dresu Čenstochové
Jonatan Brunes v dresu ČenstochovéFoto: ČTK / imago sportfotodienst / Rafal Baranski / ArenaAkcji
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Mělo by jít o rekordní přestup do české ligy.

Podle polských médií zaplatí Sparta za pětadvacetiletého hráče kolem šesti milionů eur (145 milionů korun) a k tomu případné bonusy.

„Jonatan v posledních dvou sezonách nastřílel napříč všemi soutěžemi 40 gólů, čímž potvrdil, že je prověřeným zakončovatelem,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Schopnost střílet góly všemi způsoby a jeho variabilita z něj dělají útočníka využitelného v různých rozestaveních i proti odlišným typům soupeřů. Umí si najít prostor mezi řadami a svým herním myšlením pomoci týmu při výstavbě hry, zároveň dokáže dobře pracovat na ofsajd lajně a nabíhat za obranu,“ dodal Rosický.

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