Rekordman derby Hubáček věří Slavii: Sýkoru může Šilhavý bez problému nahradit, říká

Zkušený obránce David Hubáček je rekordmanem v počtu startů v derby. Naposledy nastoupil v sešívaném dresu proti Spartě před necelými čtyřmi lety v dubnu 2013. Teď už před soubojem pražských rivalů nic zvláštního nepociťuje. Favoritem je podle něj Slavia. „Sýkorovo místo můžou vzít dva různí hráči a nebude to poznat,“ myslí si před derby dvojnásobný držitel ligového titulu.

Přestože už nehrajete za Slavii, cítíte ještě před derby nějaký zvláštní pocit?

Žádné zvláštní pocity už asi necítím, ale určitě se na zápas jako takový těším. Slavia teď hraje velmi dobře, naproti tomu sice Sparta je trošku v útlumu, ale přesto čekám dobrý zápas.

Pokud je jeden z týmů ve větší pohodě, co může derby za takové situace rozhodnout?

Slavia má dostatečně široký kádr na to, aby si poradila s některými problémy. V sestavě, ve které teď nastupovala, měla velmi dobré výsledky. Věřím tomu, že Slavie si s tím poradí. Problémy Sparty vypadají jako dlouhodobějšího rázu, tak uvidíme, jaký vliv to může mít na výsledek, protože je možné, že v derby se s tím popere.

Favoritem jsou pro vás tedy domácí?

Každopádně víc věřím v současné chvíli Slavii. Jak se říká, derby nemá favorita, ale Slavia teď předvádí nejlepší fotbal v české lize.

Slavii budou mimo jiných chybět vykartovaní Bořil a Sýkora, Spartě zase Michal Kadlec a není jistý ani start Lafaty. Kdo podle vás počítá před derby větší ztráty?

Asi Sparta, i když ono to vyjde nejspíš na stejno. Výhodou Slavie je široký kádr, protože když jí vypadne jeden hráč, nahradí ho druhý stejně kvalitní. Jestliže teď vypadl Sýkora, tak na jeho místě jsou dva hráči, kteří místo něj můžou kdykoliv zaskočit a nebude to poznat. Drama bych z toho nedělal.

Derby "S" v číslech CELKOVÁ BILANCE: 286 zápasů, 134 vítězství Sparty, 64 remíz, 88 výher Slavie, celkové skóre 517:429 ve prospěch Sparty.



LIGOVÁ BILANCE: 170 utkání, 85 výher Sparty, 35 remíz a 50 vítězství Slavie, skóre 296:212 pro Spartu.



LIGOVÁ BILANCE V ČR: 47 utkání, 24 výher Sparty, 15 remíz, 8 výher Slavie, skóre 69:39 pro Spartu.

Ani na straně Sparty?

Jestliže bude chybět Kadlec, který je hodně zkušený a měl by v derby hrát důležitou roli, tak to bude pro Spartu asi větší ztráta.

Jak důležité je tohle derby vzhledem k boji o titul?

Pro Slavii by to byl důležitý krok v boji o mistra. Přiblížili by se k titulu, ale ještě je do konce hodně kol. Nicméně takový zápas vás vždycky nakopne.

Důležitou roli mohou v zápase hrát cizinci. Na jedné straně Karavajev a Costa, na druhé třeba Deli nebo Ngadeu. Jak zahraniční hráči vnímají tento unikátní zápas?

Myslím si, že vědí, o co se jedná. Mluvím teď hlavně o těch, kteří jsou ve Slavii. Uvědomují si, že je to nejdůležitější zápas v Česku. V tomhle případě každý ví, o co hraje.

Jak moc vnímáte proměnu Slavie od doby, kdy jste v roce 2013 odešel?

Samozřejmě změny jdou vidět. Slavie má nové vedení, které za sebou má velkou finanční podporu. Od toho se přirozeně odvíjí kádr. V šířce kádru a jeho síle je asi největší rozdíl. Ekonomická síla Slavie je vidět v každém směru.

Na které derby vy osobně vzpomínáte nejraději?

Rozhodně na všechny vítězné (smích). Například na vítězství doma, kdy jsme na podzim 2012 vyhráli 1:0. Pamatuju si, že Martin Latka dal tehdy gól hlavou. Hodně se mi vrylo i asi mé největší vítězství v derby - 4:1 na Spartě (v roce 2008, pozn. red.).

Půjdete se na zápas osobně podívat?

Bohužel nemůžu, protože mám ještě nějaké klubové povinnosti se Zlínem. Takže zápas budu sledovat v televizi.

autor: Marek Janoš | před 45 minutami

