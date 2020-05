Řekni, kde ty góly jsou? První kolo po koronavirové pauze atakovalo nemilý rekord

Úvodní kolo první fotbalové ligy po koronavirové přestávce trvající dva a půl měsíce přineslo nezvykle málo gólů. V osmi zápasech 25. kola padlo jen deset branek, což je třetí nejnižší počet v samostatné historii nejvyšší soutěže.

Rekordní minimum drží 19. kolo sezony 2016/17, kdy se střelci trefili jen sedmkrát. Třikrát bylo v jednom ligovém dějství k vidění devět gólů.

Teprve poosmé v samostatné ligové historii se stalo, že v jednom kole nepadlo víc než deset branek. Celkem deset z 16 účastníků v uplynulém dějství nejvyšší soutěže neskórovalo a třikrát se zrodila bezgólová remíza.

Střeleckou bilanci aspoň trochu zachránili Bohemians 1905, kteří porazili doma Teplice 4:0 a v lize o čtyři branky zvítězili téměř po 19 letech od výhry 5:1 v Příbrami.

Na hráčích se mohla po dlouhé přestávce projevit nerozehranost, byť v zápasech bylo k vidění poměrně dost šancí. "Myslím, že nikdo nechtěl na začátku prohrát. Nikdo nevěděl, co od toho čekat, jak to bude. Takže byl kladený důraz na defenzivní práci, na koncentraci," dumal jablonecký kouč Petr Rada, jehož tým na úvod restartované sezony zvítězil 1:0 nad Zlínem.

"Ale i když padlo málo branek, myslím, že v zápasech bylo šancí dost. Možná taky sehrála roli nejistota po dlouhé pauze, menší sebevědomí. Mohou to být tyhle dvě věci," připojil Rada.

Branky příliš nepadaly ani na úvod obnovené druhé ligy. "Bylo to i v Německu, viděl jsem, že některé zápasy končily 0:0. Není to jen u nás, bude to asi ta začáteční kola všude, než se ligy rozjedou. Věřím, že postupem času, až to bude trochu vyhranější, to může být jiné," dodal Rada.

Nejméně branek za jedno kolo v historii první fotbalové ligy: