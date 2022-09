Rána pro Slavii. Holeš vynechá Evropu i šlágr s Plzní a nebude ani na reprezentaci

Fotbalistům Slavie bude kvůli zranění šlachy na noze zhruba tři týdny chybět kapitán Tomáš Holeš.

Devětadvacetiletý defenzivní univerzál přijde o čtvrteční druhé utkání skupiny Evropské konferenční ligy s Ballkani i nedělní ligový šlágr v Plzni.

Nestihne se dát do pořádku ani na nadcházející sraz české reprezentace, pro který zatím figuroval mezi náhradníky.

Holeš utrpěl zranění minulý týden ve čtvrtek v úvodním utkání skupiny Konferenční ligy v Sivasu, kde Pražané remizovali 1:1. Kapitán červenobílých pak chvíli před výkopem odstoupil z nedělního ligového zápasu s Českými Budějovicemi.

"Je to zranění šlachy, která vede od lýtkového svalu dolů ke kotníku. Je to následek čtvrtečního souboje, dostal do toho místa šlapák," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský klubové televizi.

"Tomáš podstoupil magnetickou rezonanci. První výsledky jsou takové, že by měl být zhruba okolo tří týdnů mimo," prozradil stratég červenobílých.

Ve hře je ovšem i optimističtější varianta. "Může to být i dva týdny," uvedl Trpišovský, vyloučen ale není ani horší scénář. "Může to být měsíc. Záleží, jak se to bude hojit. Ale v tuhle chvíli je nepoužitelný," doplnil.

"Stoprocentně nebude na dva nadcházející zápasy. Uvidíme, jak to bude vypadat během repre pauzy," uzavřel Trpišovský.