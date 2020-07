Kdyby ten gól padl, tak mě startují žehličkami. Rada prožíval infarktový závěr ligy

Trenér fotbalistů Jablonce Petr Rada si oddechl, že jeho svěřenci skončili v první lize čtvrtí a zajistili si tak přímý postup do druhého předkola Evropské ligy.

Severočechům k tomu v posledním 5. kole nadstavbové skupiny o titul stačila remíza 1:1 s Ostravou, protože Liberec prohrál v Plzni 0:4. Rada měl radost, že se Jablonec na rozdíl od Liberce vyhnul kvalifikačnímu duelu o Evropskou ligu s Mladou Boleslaví.

"Před sezonou jsme měli cíl dostat se do první šestky, do mistrovské skupiny. Tam jsme se dostali. Jsme přímo postupující do Evropy. Ceníme si čtvrtého místa a toho, že nemusíme hrát kvalifikační duel. Může o mně mluvit někdo jak chce, jsem tady třetí rok. Jednou jsme byli třetí, dvakrát čtvrtí, každý rok hrajeme o Evropskou ligu. Jestli je to někomu málo, musí hledat jinde," řekl na tiskové konferenci Rada.

Konec sezony ho potěšil. "Pokud by to mělo pokračovat, už bychom to neuhráli. Můžu vám říct, že na mojí nervovou soustavu je to strašné. Už jsem to říkal do televize, radši bych si zahrál ve Slunečné nebo v Ulici, kde to je všechno v klidu," prohlásil jednašedesátiletý kouč.

"Všichni si myslí, že trenérský job je pohoda. Není, aspoň pro mě není. Některé výsledky a výkony v nadstavbě byly špatné, takže i kvůli tomu jsem rád, že jsme dosáhli na čtvrté místo, které nám zaručuje předkolo Evropské ligy," konstatoval bývalý trenér Teplic, Plzně, Blšan, Slavie, Sparty nebo české reprezentace.

Kvůli řadě zraněných hráčů si nedovedl představit, v jakém složení by jeho tým proti Mladé Boleslavi případně nastoupil. "Kdybychom měli hrát v neděli, nevím, jak bychom to složili, protože Matoušek má problémy, Acosta má sval. Jsou to věci, které by se do neděle nedaly do pořádku a bylo by to krušné. Nás by akorát ten doplňovací zápas, kdybychom ho hráli, srazil. Možná by nás srazil i na delší dobu, i na tu krátkou přípravu, která je. Z tohohle důvodu jsem šťastný za hráče, že tady nemusíme ještě čtyři dny protahovat soutěž," uvedl Rada.

Závěr utkání s Ostravou ho vyděsil, protože jablonecký obránce Jeřábek si za stavu 1:1 málem dal vlastní gól. Pokud by Severočeši prohráli, čtvrtý by skončil Liberec. "Teď jsme všichni šťastní, ale kdyby to tam padlo, tak bychom se zhroutili a možná bych tady už neseděl. Možná bych byl někde na ARU, kde by to se mnou musely žehličky startovat," řekl Rada.

S mužstvem chce v následující sezoně napravit loňské vypadnutí s Pjunikem Jerevan ve 2. předkole Evropské ligy. "To, že jsme vypadli, bylo nedůstojné. Letos budou předkola na jeden zápas doma, nebo venku, bude se losovat. Proto to bude obtížné," prohlásil někdejší hráč Dukly Praha, Düsseldorfu, Toronta nebo Bohemians.

"Druhá věc je, že příprava je strašně krátká. Hráči potřebují odpočinek, to v každém případě. Kdyby si nevyčistili hlavu a přišli ve špatném stavu, bude hodně zranění. Potřebujeme, aby se všichni hráči uzdravili. Určitě bude potřeba doplnit kádr, abychom byli schopní konkurovat v předkolech Evropské ligy. Když už bychom měli vypadnout, ať je to důstojně," konstatoval Rada.