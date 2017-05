Takovou marodku jsem nezažil, v týdnu trénovalo jen deset hráčů. Nejsme ale bolestníci, říká Rada

před 41 minutami

"Musím před hráči smeknout. Sice tam byly pasáže, které nebyly úplně podle našeho gusta, ale odvedli sto procent, možná spíš ještě za hranicí. Za to jim patří ode mě kompliment," hodnotil zápas proti Liberci trenér Sparty Petr Rada.

Praha - Trenér fotbalistů Sparty Petr Rada přiznal, že tak velkou marodku, jakou má momentálně letenský celek, ještě nikdy nezažil. Před dnešním ligovým zápasem s Libercem, který Pražané vyhráli 1:0, měl na trénincích deset hráčů a sestavu dával dohromady až v sobotu odpoledne.

"Musím před hráči smeknout. Sice tam byly pasáže, které nebyly úplně podle našeho gusta, ale odvedli sto procent, možná spíš ještě za hranicí. Za to jim patří ode mě kompliment," řekl novinářům Rada, který kvůli zdravotním problémům nemohl počítat s Rosickým, Costou, Néstoroem, Mazuchem, Hovorkou, Martinem Frýdkem, Koubkem, Marečkem, Václavem Kadlecem, Pulkrabem a Julišem.

"Jedna věc jsou dlouhodobá zranění a druhá ty, co nás potkávají teď ke konci sezony. Například Juliš se vrátil do sestavy a najednou přijde chřipka. My jsem přitom počítali s tím, že bude hrát, ale přišel doktor, že má teplotu a my ho museli vyřadit," uvedl Rada.

Proti Liberci měla Sparta dokonce k dispozici na lavičce jen pět hráčů. "Od středy nám odcházeli kvůli zdraví hráči a sestavu jsme lepili až v sobotu odpoledne. Trénovali jsme v deseti a to se nedá moc pracovat," posteskl si Rada.

"Hráči nejsou bolestníci"

"Nedovedu si to vysvětlit, něco takového jsem nezažil. Je k zamyšlení, že proti takovému soupeři, jako je Liberec, máme na lavici dva juniory a Zahustela po operaci kotníku. Čtyři hráči dnes dohrávali v křečích a každý ví, že to nejde. To může jeden. Ale v malém počtu lidí na tréninku je ta intenzita na hráče vyšší," dodal.

Podle Rady dělá Sparta pro zraněné hráče maximum. "Nemyslím si, že by tady byli nějací bolestínci. Ale je to jiná generace. Strava a tyhle věci můžou hrát roli. Nechci hodnotit moji kariéru, ale my tolik zranění neměli," prohlásil.

"Ani tolik zraněných vazů nebylo. Nebo je možná někdo měl, ale klidně s nimi hrál dál, protože o tom nevěděl. Je to k zamyšlení. Nejen tady, ale i v jiných klubech," řekl Rada a jako příklad uvedl útočníka Václava Kadlece, který naposledy nastoupil začátkem dubna v derby se Slavií.

"Měl chřipku a marodí od derby. To není, že by nechtěl, ale organismus ho nepustí, doktoři mu nedají povolení. Přitom derby odehrál slušně a čekali jsme, že by nás mohl nakopnout, ale místo toho marodí se zánětlivým onemocněním. I on je z toho špatnej," posteskl si Rada.