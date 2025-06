Nervák Rada se zase neudržel. Soupeři slíbil pohlavek, červenou kartu chtěl zatajit

Trenér Petr Rada si oddychl, že fotbalisty Dukly zachránil v baráži proti Vyškovu v první lize, byť až po penaltovém rozstřelu. Nedělní zápas pro něj byl zřejmě loučením s pražským týmem, který před rokem do nejvyšší soutěže dovedl.

Smlouva mu vyprší 30. června, na tiskové konferenci uvedl, že nikdo z vedení klubu mu zatím nepotvrdil, jestli na Julisce opravdu skončil. Šestašedesátiletý kouč manželce doma zatají, že dostal červenou kartu.

Záchrana ho stála spoustu nervů.

"Došlo na penalty, v nichž jsme byli šťastnější. V kontextu jsme si za tím šli asi víc. Říkají mi plukovník a svoji misi v Dukle jsem splnil. Zůstali jsme v lize. Drama to bylo hrozné. Jestli jsem za posledních pět dní spal deset hodin, tak je to moc. Jsem nervák, nejhorší moment v kariéře, ještě nikdy jsem nespadl. Žena to odnášela. Byl jsem nervózní až do penalt," řekl Rada po skončení dramatu.

Během jara došlo v Dukle ke změnám ve vlastnické struktuře klubu a nové vedení podle zákulisních informací už s Radou nepočítá. Fanoušci se tak s trenérem loučili, stejně jako on s nimi.

"Pořád nevím, jestli jsem skončil. Ještě za mnou nikdo nepřišel, aby mi to oficiálně oznámil. V poslední době už jsem to cítil, smlouva mi končí 30. června. Nechci si hrát na ublíženého. Nemají se mě co bát, takový je život. Jako trenér jsem také musel zvládnout nepříjemné chvíle a hráčům sdělit, že v klubu končí," uvedl Rada.

Jako odchovanec klubu a její dlouholetý hráč bude každopádně Dukle přát jen to nejlepší.

"Kdybychom odcházeli s tím, že jsme spadli, nesl bych to špatně. Kvůli klubu, mám mu co vracet. Mé díky patří všem spolupracovníkům a bývalému majiteli Pauknerovi. Během tří let, co jsem tu trénoval, všechno splnil a vytvořil potřebné podmínky, byl pořád trpělivý. Znám i nového majitele pana Turka, ale dík patří hlavně Pauknerovi," řekl bývalý trenér české reprezentace.

V 36. minutě dostal červenou kartu, když ho vyprovokovala sprostá nadávka kondičního trenéra Vyškova Tomáše Josla. "Nikoho jsem nešel napadnout. Jen jsem mu řekl, že dostane pohlavek. Neudělal bych to, ale mám na to nárok, vždyť jsem jako jeho táta," uvedl na adresu o 26 let mladšího Josla.

Rada se neudržel. "Slova o přirození nemůže nikdo použít. Nikdo nemůže říct, že bych já někomu takto sprostě nadával jako on mně. Navíc člověk, který toho nemá moc za sebou. Proti tomu budu já pořád bojovat. Zakročil jsem a někteří z vyškovské lavičky mi dali za pravdu," popsal roztržku.

Po vyloučení vyběhl do klubovny v prvním patře, od druhého poločasu trpěl na ochozu v rohu stadionu. "Bylo to hrozné, vůbec mi nebylo dobře. Mrzí mě, že to bylo v tak vypjatém zápase a já na lavičce nejsem. Moje hloupost, ale já to neudržím," dodal Rada.

Před manželkou doma vyloučení zatají. "Své paní nesmím říct, že jsem dostal červenou. Na facebook nechodí, musím skoupit všechny noviny a články vytrhnout. Bydlíme na samotě u lesa, tak se to snad nedozví," smál se Rada s viditelným ulehčením.