Pro Slavii jsme Plzeň neporazili, ta si titul musí vybojovat sama, říká kouč Sparty Rada

před 1 hodinou

Sparta Praha porazila na domácím hřišti Viktorii Plzeň 2:0, čímž pomohla Slavii do čela ligy. "Nehráli jsme za nikoho. Jestli pět kol před koncem vede Slavia, tak si to musí do konce sezony uhrát sama," říká trenér Sparty Petr Rada.

Praha - Fotbalová Sparta po pěti vzájemných nezdarech porazila Plzeň na Letné 2:0. Tým trenéra Petra Rady, tak napravil zaváhání v minulém kole na hřišti Jihlavy a také potěšil všechny fanoušky Slavie, která se dostala pět kol před koncem sezony do dvoubodového trháku.

Zkušeného kouče Radu ani celou Spartu však nikdo z tábora největšího městského rivala nemotivoval. "Ze Slavie mi určitě nikdo nevolal, ale myslím si, že jsme hráli sami za sebe. Věděli jsme, že bude plný stadion a také víme, že ti soupeři za námi se dotahují. Nehráli jsme za nikoho, jestli pět kol před koncem vede Slavia, tak si to musí do konce sezony uhrát sama."

"Jsem spokojený, že jsme dneska vyhráli. Po tom výkonu v Jihlavě jsem upozornil hráče, že se výkon z Jihlavy nesmí opakovat," vrátil se ještě Rada k porážce 0:1 z minulého kola.

Sparta dokázala Plzeň po většinu zápasu přehrát, ale přesto se mohl duel odehrávat v jiném duchu. "Hlavně v prvním poločase jsme hráli velice dobře, chtěli jsme napadat soupeře, což se nám dařilo. Dostávali jsme Plzeň pod tlak. Přesto jsme v začátku udělali jednu chybu, když se tam dostal do úniku Krmenčík, kterého naštěstí Bičík vychytal, což si myslím, že nás zvedlo," uznal Rada.

Plzeň se proti Spartě do šancí nedostávala

Také David Lafata se dostal do samostatného úniku, ale neproměnil, což kouče Sparty mrzelo. "Viděl jsem na hráčích, že jsou odhodláni jít za vítězstvím. Myslím, že oba góly, které jsme vstřelili, byly po krásných akcích."

Plzeň se po průniku Krmenčíka už k žádné další vyložené šanci nedostala. Za to David Lafata mohl přidat třetí gól domácích, ale jeho střela z prvního doteku skončila na břevně. "Ve druhé půli samozřejmě soupeř držel více míč, ale to je logické, protože potřeboval vyhrát. Ale celkově musím za utkání hráčům poděkovat, protože za předvedený výkon si vítězství zasloužili," pokračoval bývalý reprezentační trenér.

Spartě se daří proti týmům z čela tabulky

Sparta dokázala na jaře uhrát bod v Edenu a nyní přehrála Plzeň, ale proti slabším soupeřům se Letenským zdaleka tolik nedaří. "Týmy z nižších pater se namotivují proti nám k lepším výkonům. Hráči se musí nastavit na to, aby zápasy proti papírově slabším soupeřům zvládali. Bavili jsme se o tomto problému během týdne," přiznal kouč Sparty.

Šéf letenské střídačky přiznal, že i proti Plzni musel měnit základní sestavu v den utkání. "Dnes jsme nepočítali s tím, že by hrál Vatajelu od začátku a dopoledne nám Venca Kadlec oznámil, že není stoprocentně připravený stoprocentně. Takže znovu na poslední chvíli změnili základní sestavu, ale tah s Vatajeluem nám vyšel. Konečně jsme ho ukázali a myslím, že obstál."

Premiéra Rumuna a zraněný Koubek

Rumunský levý obránce odehrál téměř celé utkání na levém křídle. "Víme o tom, že je Vataleju levý obránce, ale tam v současnosti hraje Michal Kadlec, takže jsem Bogdana poslal do zálohy, protože je to klasický levák. Máme ještě i Holzera, ale ten mě v Jihlavě nepřesvědčil. Vatajelu byl na to připravený, v tréninku vypadal slušně. Adaptace mu pomohla. Přál bych si, aby výkon proti Plzni zopakoval i v dalších zápasech," hodnotil zimní posilu Rada.

Spartě se navíc po minulém kole znovu rozrostla marodka. "Koubek má zlomené prsty na ruce ze zápasu v Jihlavě, který dochytal a hned tam dostal sádru," vyprávěl Rada. "Bičík je ale jeden z nejzkušenějších golmanů v lize a neměl jsem o něj vůbec obavy. Myslím si, že ten první zákrok proti Krmenčíkovi mu pomohl a pak už nemusel řešit nic vážného," dodal na závěr.

autor: David Janeczek | před 1 hodinou

Související články