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Sport

První porážka pro Zbrojovku. Povedený rozjezd nováčka uťal Liberec

ČTK

Fotbalisté Liberce zvítězili ve 3. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1:0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v soutěži. O výhře Slovanu rozhodl po hodině hry slovenský záložník Patrik Dulay. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni.

Trenér Zbrojovky Martin Svědík v diskuzi s Patrikem Čavošem
Trenér Zbrojovky Martin Svědík v diskuzi s Patrikem ČavošemFoto: Václav Šálek / ČTK
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Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti.

Domácí trenér Svědík poslal do boje stejnou sestavu, která uspěla v premiéře proti Spartě.

V týmu hostí chyběli potrestaní Kušej a Hodouš, naopak poprvé se v dresu Slovanu představil exslávista Bořil, jemuž vypršel sedmizápasový trest za vyloučení v utkání 30. kola uplynulého ročníku první ligy v Hradci Králové.

Jeho premiéra v libereckém dresu však trvala jen něco přes půlhodiny, poté střídal kvůli zranění.

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Jedna z klíčových událostí zápasu se udála v 9. minutě. Domácí stoper Vedral se před pokutovým územím dostal do kontaktu se sprintujícím Maškem a po útočníkově pádu ukázal sudí Nehasil k překvapení všech červenou kartu brněnskému obránci.

Následně byl vyzván ke zhlédnutí videa a po něm odvolal nejen červenou kartu, ale i faul.

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Pokračovalo se v plném počtu, v plném nasazení a s útočnou aktivitou na obou stranách. Ve 20. minutě o sobě dal vědět Bořil, ale po rohovém kopu z deseti metrů přestřelil.

Po půlhodině se propracovali k šanci i domácí, Saalův trestný kop sklepl Vedral na střídajícího Vaníčka, jehož pokus Koubek vyboxoval mimo nebezpečí.

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V závěru poločasu diktovali tempo Severočeši, lépe kombinovali, nicméně do přímého ohrožení zbrojovácké branky s nedostali.

Druhou půli zahájily efektivní nůžky Vaníčka a stejně působivý zákrok Koubka. Pozornost libereckého gólmana zkoušel téměř z půlky Dante, na druhé straně pálil tvrdě Lexa, což opět potvrzovalo oboustrannou snahu o zteč soupeřovy branky.

Zbrojovka hrozila spíše z brejkových situací, Liberec si udržoval mírnou územní převahu a po hodině hry ji korunoval vedoucím gólem.

Maškův hlavičkový pokus vytáhl ještě Hrdina na břevno a před bránu, ale na dorážku Dulaye byl krátký. Slovenský záložník se prosadil podruhé v sezoně.

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O šest minut později mohl potvrdit liberecké vedení Mašek, po chybě brněnské obrany šel sám na Hrdinu, který jeho pokus vytěsnil mimo tyče. Vzápětí mohl skórovat opět Dulay, ale Hrdina vyhrál i tento souboj.

Zbrojovka reagovala na nápor Severočechů trojím střídáním, ale otěže zápasu do svých rukou nepřevzala.

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Slovan byl pohyblivější a kombinačně zdatnější, těžiště hry se přesunulo na polovinu Brna.

Pokus nováčka o vyrovnání narážel v závěru na vlastní nepřesnost spojenou s nervozitou a Slovan tříbodový zisk uhájil.

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3. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Branka: 61. Dulay. Rozhodčí: Nehasil - Matoušek, Kotalík - Kvítek (video). ŽK: Vedral, Dante, Čavoš - Faye, Stránský, Soliu. Diváci: 7945.

Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Dante - Penxa (68. Velich), Čavoš (85. Hunal), Saal (68. Langer), Vachoušek (68. Kanakimana) - Ezeh (25. Vaníček), Vašulín. Trenér: Svědík.

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Liberec: Koubek - Mikula (71. Stránský), Hůlka, Bořil (36. Drakpe) - Koželuh, Faye, Masopust, Kayondo - Dulay (83. Soliu), Lexa (71. Baboula) - Mašek (71. Krolis). Trenér: Fodrek.

Tabulka:

1.

Teplice

2

2

0

0

4:1

6

2.

Slavia

2

2

0

0

9:1

6

3.

Jablonec nad Nisou

2

2

0

0

4:1

6

4.

Liberec

3

2

0

1

4:2

6

5.

Mladá Boleslav

2

1

1

0

6:4

4

6.

Zbrojovka Brno

3

1

1

1

4:3

4

7.

Hradec Králové

2

1

1

0

2:1

4

8.

Sparta

2

1

0

1

4:4

3

9.

Ostrava

2

1

0

1

1:4

3

10.

Artis Brno

2

0

1

1

3:5

1

11.

Slovácko

2

0

1

1

2:6

1

12.

Olomouc

2

0

1

1

3:4

1

13.

Plzeň

2

0

1

1

2:4

1

14.

Bohemians 1905

2

0

1

1

1:3

1

15.

Zlín

2

0

0

2

1:4

0


Pardubice

2

0

0

2

1:4

0

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