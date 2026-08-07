První porážka pro Zbrojovku. Povedený rozjezd nováčka uťal Liberec

Fotbalisté Liberce zvítězili ve 3. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1:0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v soutěži. O výhře Slovanu rozhodl po hodině hry slovenský záložník Patrik Dulay. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni.
Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti.
Domácí trenér Svědík poslal do boje stejnou sestavu, která uspěla v premiéře proti Spartě.
V týmu hostí chyběli potrestaní Kušej a Hodouš, naopak poprvé se v dresu Slovanu představil exslávista Bořil, jemuž vypršel sedmizápasový trest za vyloučení v utkání 30. kola uplynulého ročníku první ligy v Hradci Králové.
Jeho premiéra v libereckém dresu však trvala jen něco přes půlhodiny, poté střídal kvůli zranění.
Jedna z klíčových událostí zápasu se udála v 9. minutě. Domácí stoper Vedral se před pokutovým územím dostal do kontaktu se sprintujícím Maškem a po útočníkově pádu ukázal sudí Nehasil k překvapení všech červenou kartu brněnskému obránci.
Následně byl vyzván ke zhlédnutí videa a po něm odvolal nejen červenou kartu, ale i faul.
Pokračovalo se v plném počtu, v plném nasazení a s útočnou aktivitou na obou stranách. Ve 20. minutě o sobě dal vědět Bořil, ale po rohovém kopu z deseti metrů přestřelil.
Po půlhodině se propracovali k šanci i domácí, Saalův trestný kop sklepl Vedral na střídajícího Vaníčka, jehož pokus Koubek vyboxoval mimo nebezpečí.
V závěru poločasu diktovali tempo Severočeši, lépe kombinovali, nicméně do přímého ohrožení zbrojovácké branky s nedostali.
Druhou půli zahájily efektivní nůžky Vaníčka a stejně působivý zákrok Koubka. Pozornost libereckého gólmana zkoušel téměř z půlky Dante, na druhé straně pálil tvrdě Lexa, což opět potvrzovalo oboustrannou snahu o zteč soupeřovy branky.
Zbrojovka hrozila spíše z brejkových situací, Liberec si udržoval mírnou územní převahu a po hodině hry ji korunoval vedoucím gólem.
Maškův hlavičkový pokus vytáhl ještě Hrdina na břevno a před bránu, ale na dorážku Dulaye byl krátký. Slovenský záložník se prosadil podruhé v sezoně.
O šest minut později mohl potvrdit liberecké vedení Mašek, po chybě brněnské obrany šel sám na Hrdinu, který jeho pokus vytěsnil mimo tyče. Vzápětí mohl skórovat opět Dulay, ale Hrdina vyhrál i tento souboj.
Zbrojovka reagovala na nápor Severočechů trojím střídáním, ale otěže zápasu do svých rukou nepřevzala.
Slovan byl pohyblivější a kombinačně zdatnější, těžiště hry se přesunulo na polovinu Brna.
Pokus nováčka o vyrovnání narážel v závěru na vlastní nepřesnost spojenou s nervozitou a Slovan tříbodový zisk uhájil.
3. kolo první fotbalové ligy:
Zbrojovka Brno - Slovan Liberec 0:1 (0:0)
Branka: 61. Dulay. Rozhodčí: Nehasil - Matoušek, Kotalík - Kvítek (video). ŽK: Vedral, Dante, Čavoš - Faye, Stránský, Soliu. Diváci: 7945.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Dante - Penxa (68. Velich), Čavoš (85. Hunal), Saal (68. Langer), Vachoušek (68. Kanakimana) - Ezeh (25. Vaníček), Vašulín. Trenér: Svědík.
Liberec: Koubek - Mikula (71. Stránský), Hůlka, Bořil (36. Drakpe) - Koželuh, Faye, Masopust, Kayondo - Dulay (83. Soliu), Lexa (71. Baboula) - Mašek (71. Krolis). Trenér: Fodrek.
Tabulka:
1.
Teplice
2
2
0
0
4:1
6
2.
Slavia
2
2
0
0
9:1
6
3.
Jablonec nad Nisou
2
2
0
0
4:1
6
4.
Liberec
3
2
0
1
4:2
6
5.
Mladá Boleslav
2
1
1
0
6:4
4
6.
Zbrojovka Brno
3
1
1
1
4:3
4
7.
Hradec Králové
2
1
1
0
2:1
4
8.
Sparta
2
1
0
1
4:4
3
9.
Ostrava
2
1
0
1
1:4
3
10.
Artis Brno
2
0
1
1
3:5
1
11.
Slovácko
2
0
1
1
2:6
1
12.
Olomouc
2
0
1
1
3:4
1
13.
Plzeň
2
0
1
1
2:4
1
14.
Bohemians 1905
2
0
1
1
1:3
1
15.
Zlín
2
0
0
2
1:4
0
Pardubice
2
0
0
2
1:4
0
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