Příbram se vrátila do ligy remízou s Teplicemi. Hráči Liberce a Zlína doma vyhráli

před 2 hodinami

Dalšími třemi zápasy pokračovalo v sobotu úvodní kolo nejvyšší domácí fotbalové soutěže.

Praha - Fotbalisté Příbrami se vrátili do první ligy domácí remízou 1:1 s Teplicemi. Nováčka poslal brzy do vedení Roman Květ, který se trefil z přímého kopu z 38 metrů, když tvrdou střelou nachytal brankáře Jakuba Diviše. Krátce po změně stran ale vyrovnal Patrik Žitný. V útočně hraném utkání zůstala řada dalších šancí nevyužita. Tepličtí čekají na ligovou výhru osm utkání, Příbram šest.

"Chci se pobavit hrou a potěšit výsledkem. Hrou jsme se dnes všichni pobavili, výsledkem už jsme se tolik nepotěšili," prohlásil trenér Příbrami Josef Csaplár.

Příbram si postup zajistila atraktivním útočným fotbalem, se kterým vyrukovala i proti Teplicím. V první čtvrthodině nepustila hosty do hry, dobře kombinovala a zaměstnávala obranu soupeře. Aktivní byl zejména Matoušek, ale často volil komplikovaná řešení ve finální fázi.

"Matouškovi jsem říkal, že kdyby dnes ve finální fázi udělal to, co trénuje, tak už za tři týdny hraje jinde o Ligu mistrů, protože výkon podal mimořádný. Dnes to měl rozhodnout, měl tam tři jasné situace," řekl Csaplár.

V 16. minutě musel Král kousek za polovinou hřiště stáhnout Slepičku a Příbram kopala z velké dálky přímý kop. K němu si stoupl Květ, který se rozbíhal z půlícího kruhu. Přesto se odhodlal ke střele na branku. Ta byla dostatečně tvrdá a zaskočila brankáře Diviše, který si sice na míč sáhl, ale v cestě do branky mu nezabránil. Příbramský odchovanec Květ tak mohl slavit svou první ligovou branku.

"Ze začátku jsem nevěděl, co s tím, ale pak jsem se všiml, že fouká vítr na gólmanovu stranu a že není nikdo ve zdi, tak jsem se soustředil na to, abych trefil branku," popisoval Květ. "Trefil to hezky nártem a foukal vítr, tak to trochu uhnulo, ale na to se nebudu vymlouvat. Ten gól jde samozřejmě za mnou a klukům jsem se v poločase omluvil," připustil gólman Teplic Jakub Diviš.

Až pak začaly hrát i Teplice a několikrát se prokombinovaly do zakončení. Střely Hory, Kučery a Vondráška z voleje ale pochytal brankář Švenger. Příbram také nadále hrozila zejména po rychlých brejcích, jenže Matoušek dvakrát nedokázal dostat míč na nabíhajícího Slepičku. Následně sice přesprintoval Krále, ale tváří v tvář gólmanovi se mu nepovedl obstřel a branku vůbec netrefil.

Teplicím vyšel vstup do druhé půle. Už po minutě Vaněček chytře prostrčil patičkou míč za sebe na nabíhajícího Žitného a reprezentant do 21 let potvrdil střeleckou formu z jara. Z 11 ligových startů má na kontě už pět branek. Krátce nato měl Žitný další šanci, tentokrát ale branku minul.

"Vaňous (Vaněček) mi to dal hezky patou za obránce, terén byl kvůli dešti kluzký, tak jsme to jen dával po zemi k tyči a hezky se to sklouzlo kolem brankáře. Jsem rád, že ta moje střelecká produkce pokračuje hned od prvního kola," řekl Žitný.

Příbram vyvedlo vyrovnání z rytmu a najednou měli více ze hry hosté. V 60. minutě mohl skórovat hlavou domácí Slepička, který se opřel do centru Hlúpika, ale brankář Diviš míč i po teči ještě reflexivně vyhlavičkoval.

Ačkoli u Litavky začalo silně pršet, nadále se hrál útočný fotbal. Další Květovu střelu odvrátil obránce Vondrášek, Fantiše zase vychytal Diviš. Na druhé straně Tepličtí nedotáhli několik brejků a se střelou z úhlu neuspěl střídající Trubač. Gól tak už nepadl.

"Viděli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. První jsme hráli opravdu špatně a domácí zaslouženě vedli. Ve druhém jsme se zlepšili, vyrovnali jsme a měli jsme více šancí a mohli jsme vyhrát, ale vzhledem k tomu, že domácí byli v první půli lepší, tak je remíza asi zasloužená," hodnotil trenér Teplic Daniel Šmejkal. "Viděli jsme opravdu zajímavé utkání a věřím, že takových bude stále víc," dodal k utkání, ve kterém podle statistik Livesport.cz bylo k vidění 55 střel z toho 31 na branku.

Rozhodli až v závěru

Fotbalisté Liberce na úvod nové prvoligové sezony doma zdolali 1:0 Karvinou gólem střídajícího Jana Pázlera z 85. minuty. Souboj debutujících trenérů tak ovládl Slovák Zsolt Hornyák, hostující Roman Nádvorník nové angažmá začal porážkou.

"Hráli jsme kombinační fotbal. Mužstvo udrželo taktický záměr, bylo trpělivé a nakonec to přineslo ovoce v podobně vítězného gólu," řekl Hornyák na tiskové konferenci.

Do prvních zajímavých šancí se dostal liberecký útočník Mashike Sukisa. Letní konžská posila z Českých Budějovic nejprve vypálila nad břevno, poté přesnějším pokusem protáhla brankáře Berkovce.

Slovan byl dál aktivnější i nebezpečnější. Ve 22. minutě Ševčík vybídl patičkou Malinského, jehož přízemní střelu opět zneškodnil Berkovec. Těsně před pauzou ještě Mikula po odraženém míči z voleje zamířil nad břevno karvinské branky.

"Myslím, že jsme nevstoupili do zápasu špatně. Prvních 20 minut jsme hráli, potom jsme bohužel pokazili nějaké přihrávky a soupeř nás začal přehrávat. První poločas se odehrál v režii Liberce, který byl nebezpečnější," mínil karvinský kouč Nádvorník.

Druhý poločas dlouho nenabídl žádnou velkou šanci. Až po hodině hry nacentroval liberecký náhradník Nešický a Berkovec vytáhnul míč těsně před Mashike Sukisou.

Liberečtí se přes dobře bránícího soupeře těžko dostávali do zakončení. Když už se jim to povedlo, dobře zakročil Berkovec, jako například v 78. minutě proti Ševčíkově ráně.

Severočeši se přece jenom dočkali gólu. Pět minut před koncem Ševčík ze standardní situace nacentroval do šestnáctky a střídající Pázler krátce po příchodu na hřiště hlavou usměrnil míč do sítě. Bývalý útočník Hradce Králové skóroval hned při svém debutu za Liberec. Následné bujaré gólové oslavy se na trávníku zúčastnil i trenér Hornyák, který za to byl na závěr utkání vykázán na tribunu.

"Není to ještě to, co bychom si představovali, je to tam ještě hodně práce. Ale jsme na dobré cestě. Jsem spokojený s nasazením, 90 procent času jsme drželi soupeře pod tlakem. Těší mě, že mužstvo ukazuje svůj charakter," prohlásil Hornyák.

Karviná se na odpověď nezmohla a ani na pátý pokus v nejvyšší soutěži Slovan nedokázala porazit. "Posledních 20 minut měl Liberec tlak, i když si dlouho nevytvořil žádnou stoprocentní šanci. Dostali jsme gól v 85. minutě po výborně kopnuté standardní situaci," konstatoval Nádvorník.

Skvělý obrat Zlína

Fotbalisté Zlína při debutu kouče Michala Bílka v úvodním kole první ligy otočili zápas s Mladou Boleslaví a doma zvítězili 3:2. Středočeši po gólech Marka Matějovského a Nikolaje Komličenka získali už dvoubrankový náskok, který však dotáhli Zoran Gajič a Róbert Matejov, ve druhé minutě nastavení pak o triumfu "Ševců" rozhodl Jean-David Beauguel.

"Když prohráváte 0:2, tak je těžké utkání otočit. Nám se to povedlo. Klíčem k obratu byla zlepšená koncovka. Měli jsme tlak, ale bohužel jsme dlouho netrefovali branku. V závěru jsme přeskupili trochu hru, náš tlak byl ještě větší. Měli jsme spoustu brankových příležitostí, kdy soupeř míč vykopával z prázdné branky. Jsme maximálně spokojeni," řekl po zápase trenér Zlína Bílek.

V sestavě Zlína se z posil objevil pouze stoper Buchta, boleslavský trenér Weber nasadil do hry z nových tváří slovenského brankáře Kamenára a na kraji zálohy Diviše.

Ten byl v sedmé minutě u zrodu prvního gólu. Po Divišově úniku a přesném centru z pravé strany se dostal míč k Matějovskému, jenž přízemní střelou k tyči překonal brankáře Dostála.

Trenér Bílek vsadil při taktice na svůj tradiční rukopis v rozestavení se třemi obránci a třemi útočníky. Zlínská defenziva ale v počátku skřípala a boleslavští fotbalisté se kombinační souhrou dostávali častěji k zakončení, kterému chyběla přesnost.

Zlín dvakrát zahrozil v úvodních dvaceti minutách. Obě možnosti k vyrovnání měl Beauguel. Ve 13. minutě po Džafičově centru z levé strany jeho hlavička těsně minula tyčku, o chvíli později mu tvrdou střelu ze dvaceti metrů chytil Kamenár. V závěru poločasu přišel Zlín o svého kapitána Železníka, jenž si poranil kotník a na jeho místo zaskočila nová posila Poznar.

Právě Poznar oživil svou dravostí po změně stran výkon "Ševců", kteří zpřesnili kombinaci a dostali soupeře pod tlak. Dvakrát v těsném sledu vyrazil brankář Kamenár tvrdé střely Jiráčka, další centrované míče stačila hostující obrana odvrátit.

V době největšího náporu Boleslav zaútočila, Hůlkova střela v 64. minutě se odrazila od břevna ke Komličenkovi a ruský útočník míč pohotově vrátil do sítě.

"Druhý gól nás měl ještě nakopnout, ale otočilo se to proti nám. Dostali jsme se pod tlak. Už byla otázka času, kdy to soupeř využije. Když vedeme venku dvoubrankovým náskokem, tak bychom měli alespoň remízu udržet," smutnil boleslavský brankář Luboš Kamenár.

Zlín navzdory nepříznivému stavu nerezignoval. Po třech minutách po rohovém Gajič hlavou vykřesal svým gólem naději na zvrat. Neúnavně bojujícím domácím fotbalistům se podařilo v 81. minutě po tvrdé střele Matejova vyrovnat.

"Dosáhli jsme na velké vítězství. Nechtěl bych to zakřiknout, ale dařila se nám útočná hra. Vyhovovala mi spolupráce s Beauguelem. Vyhověli jsme si. Na některé pasáže se dali koukat," poznamenal útočník Zlína Tomáš Poznar.

V závěru zápasu střelu Holíka v poslední chvíli před cestou do sítě ještě vykop obránce Pauschek, ale poslední slovo měl v nastavení Francouz Beauguel, který zblízka dotlačil míč potřetí do boleslavské sítě.

"Zlín po zranění Železníka a příchodu Poznara změnil hru, kterou zjednodušil. Dva silní a vysocí útočníci se rvali s našimi mladými stopery. Bylo to vidět na začátku druhé půle, kdy nás Zlín hodně přehrával. Přitom jsme dali druhý gól. Jenže jsme rychle inkasovali kontaktní branku. To byla rozhodující chvíle utkání. My jsme závary neřešili dobře," uvedl boleslavský trenér Jozef Weber.

1. kolo první fotbalové ligy:

1. FK Příbram - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 17. Květ - 47. Žitný. Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Kříž. ŽK: Nový, Kilián, Tregler - Král, Žitný. Diváci: 3758.

Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ (78. Grajciar) - Hlúpik (72. Katidis), Matoušek (85. Průcha), Fantiš - Slepička. Trenér: Csaplár.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Hošek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis (72. Trubač), Hora, Žitný (85. Shejbal) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 (0:1)

Branky: 67. Gajič, 81. Matejov, 90.+2 Beauguel - 7. Matějovský, 64. Komličenko. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pochylý. ŽK: Džafič, Beauguel - Diviš, Přikryl. Diváci: 3852.

Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák (73. Holík) - Železník (38. Poznar), Beauguel, Džafič (71. Hronek). Trenér: Bílek.

M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Matějovský (78. Hubínek) - Diviš (61. Mareš), Přikryl (88. Ladra), Konaté - Komličenko. Trenér: Weber.

Slovan Liberec - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 85. Pázler. Rozhodčí: Julínek - Fišer, Podaný. ŽK: Nešický - Čolič, Panák, Moravec, Wágner, Dreksa, Ramírez. Diváci: 4548.

Liberec: Hladký - Mikula (82. Pázler), Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský (61. Nešický), Ševčík, Potočný, Pešek (76. Koscelník) - Mashike Sukisa. Trenér: Hornyák.

Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Tusjak - Panák - Moravec, Suchan (86. Ramírez), Budínský (70. Šisler), Letič (74. Kalabiška) - Wágner. Trenér: Nádvorník.

19:00 Sparta Praha - SFC Opava.