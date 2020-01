Sparta se Slavií se perou o Hellebranda, cestě do Edenu (zatím) zamezil Rosický

Dvacetiletý záložník Patrik Hellebrand by se měl v nejbližších dnech přesunout do Prahy, Slovácko za něj zinkasuje 25 milionů korun plus bonusy.

V letošní ligové sezoně odehrál pouze 261 minut, přesto je nejžhavějším zbožím, které ligový trh momentálně nabízí. Ofenzivní talent Slovácka se podle zdrojů Aktuálně.cz z jižní Moravy velmi pravděpodobně přesune do Prahy. O Hellebranda se strhl intenzivní boj mezi Spartou a Slavií. Jednání jsou ve fázi, kdy se hráč spolu svým otcem Alešem, také bývalým ligovým fotbalistou, zvažují obě varianty. Tou třetí je prodloužení smlouvy ve Slovácku, ale ta údajně příliš reálná není. Stejně jako transfer v některých médiích zmiňovaný transfer do Nizozemska. Oba pražští rivalové chtějí Hellebranda okamžitě, na přestup a s novou posilou se ideálně vytasit na startu zimní přípravy. A také jsou připraveni uhradit přestupovou částku ve výši 25 milionů korun. Hellebrand byl ještě minulý týden nastavený pro odchod do Slavie, nicméně do přestupových tahanic řádně "hodil vidle" Tomáš Rosický. Sparťanský sportovní ředitel mezi svátky navštívil Zlín a s hráčem a s jeho otcem absolvoval téměř tříhodinovou schůzku. "Rosický do jednání vstoupil vahou své osobnosti. Jestli měla předtím navrch Slavia, teď je to půl na půl. V každém případě času moc moc není a dá se předpokládat, že jednání budou v závěru týdne vrcholit," tvrdí dobře informovaný zdroj Aktuálně.cz. Mladému středopolaři se závěr podzimu vyvedl. Nastoupil v základní sestavě proti Jablonci i Zlínu a v obou utkáních byl dominantním hráčem Slovácka. Pravidelně dostává pozvánky do mládežnických reprezentací a v říjnu dvěma góly přispěl k výhře Česka nad Anglií v kategorii U20.