Proskeho další zářez. Berbrův muž se proslavil už kouzelnou časomírou v Jihlavě

Zářezem skončil zápas 16. kola Fortuna:Ligy mezi Plzní a Libercem. Postaral se o něj rozhodčí Zbyněk Proske, muž, pro kterého to byl další ze série skandálů.

Je považován za emisara Romana Berbra na severní Moravě. Rozhodčí Zbyněk Proske patří mezi nejposlušnější koně ve stáji místopředsedy FAČR. A příklon k fotbalové nomenklatuře se mu vyplácí.

Po dvou hrubých chybách, kterými potopil Duklu ve Zlíně, v březnu Proske v březnu skončil na listině sudích. Zbytek jara sice dopískal v juniorské a dorostenecké lize, začátkem aktuální sezony se osmatřicetiletý sudí mezi elitu vrátil. Sice nenápadně, ale zato ve velkém stylu.

Ze šestnácti ligových kol se jako hlavní nebo asistent u videa zapojil hned do čtrnácti zápasů, což z něj dělá druhého nejvytíženějšího muže na listině. Minimálně do neděle, kdy naprosto evidentně ovlivnil zápas v Plzni, když nevyloučil domácího Hubníka, zatímco libereckého Balutu poslal do sprch bez pardonu.

"Trapný, trapný, trapný," komentoval verdikty liberecký záložník Tomáš Malinský. "Prostě český fotbal."

Přitom to není první průšvih, o který se Proske postaral. Jeho nejslavnějším kouskem je situace ze září 2013, kterým uchránil Viktorii Plzeň od velkých problémů v Jihlavě. Za stavu 1:1 domácí rozehráli akci, při níž mohl jít Harba sám na branku. Ještě před finální přihrávkou ale Proske ukončil poločas. Televizní časomíra ukazovala teprve číslice 44:56, ale Proske už akci dokončit nenechal.

Plzni neublížil ani předloni na podzim, v utkání proti Karviné. Domácí za stavu 1:2 bušili do obrany Viktorie, dokonce se dočkali vyrovnávacího gólu, ten ale Proske neuznal kvůli údajnému útočnému faulu karvinského Wágnera.

I přes očividné minely to muž, který v civilu vyučuje na Katedře městského inženýrství na Vysoké škola báňské, dotáhl až na mezinárodní listinu. V kariéře mu hodně pomohl Miroslav Ozaniak, protřelý opavský funkcionář a blízký spolupracovník Romana Berbra.

Proske začínal na Opavsku společně s kolegou Radkem Kotíkem, jejichž mentorem byl původně někdejší rozhodčí Petr Kašný. Ten ale poté, co se odmítl podvolit Romanu Bebrovi, upadl v nemilost a pro oba mladé rozhodčí se jako snazší cesta ukázala být spolupráce s Ozaniakem.

"Nedá se říct, že by někoho vyloženě potápěl. Spíš poslouchal a jel si svoji lajnu. A tímto způsobem se vypracoval," charakterizuje Proskeho kariéru zdroj obeznámený s děním mezi rozhodčími.

Otázkou je, jak se nyní Komise rozhodčích FAČR postaví k dalšímu Proskeho přešlapu.