Prohra se Slavií nám pomůže, věří posila Baníku Procházka. V Ostravě podepíše v řádu dní

před 5 hodinami

Obránce Václav Procházka po téměř dvou měsících odehrál celý zápas. Prohru Baníku Ostrava v generálce s pražskou Slavií ale neodvrátil.

Jak hodnotíte dnešní zápas?



Rozhodně ne pozitivně. Přece jen jsme prohráli. Myslím si ale, že do utkání jsme nevstoupili špatně, byli jsme aktivní, dali jsme gól. Slavia pak vyrovnala po naší hloupé chybě. Na druhou stranu je dobře, že se to stalo teď, a ne až za týden v ostrém zápasu se Slováckem. Generálka je od toho, abychom si zkoušeli určité situace a doufám, že v sobotu už bude vše v pořádku.

Jak se vám hrálo s novými spoluhráči?

Cítil jsem se dobře. Bylo tam dost kvalitních věcí, i když jsme dostali tři góly. Sehráváme se, v Baníku mám za sebou jen pár tréninků. Před sebou máme týden, a já doufám, že si to sedne. Tenhle zápas by nám v tom měl pomoct.

Už je váš přestup do Baníku dotažen?

Ne, ještě ne. Ale věřím, že to dotáhneme v řádu hodin, maximálně dní. Zítra a pozítří mám jednání s vedením Baníku a tam bychom si mohli plácnout.

Je pro vás velký handicap takto pozdní příchod do Ostravy?

Nemyslím si, že přijít pozdě je handicap, spíš mě limituje, že jsem celý minulý měsíc trénoval sám. Bez týmu, bez balónu, jenom jsem se fyzicky udržoval. Dneska jsem po měsíci a půl hrál celý zápas, a posledních dvacet minut už jsem cítil únavu. Ale co jsem s Baníkem, získávám stále větší a větší jistotu. Mám za sebou pár tréninků a rozhodně se cítím lépe, než když jsem přistál a rovnou z letadla šel za Baník hrát přípravný zápas v Turecku na soustředění.

Jak vnímáte šance Baníku pro jarní část?

Ta pozice klubu neodpovídá jeho hře. Z toho, co jsem viděl, hrál Baník docela dobře. Sice hodně branek dostával, ale hodně jich i dával, sehráli hodně dobrých zápasů. Zlepšit by se samozřejmě měla ta defenziva. Přišli noví a kvalitní hráči, jejichž schopnosti se na jaře projeví. Věřím, že se Baník zachrání.

Co vás přesvědčilo k přesunu do Ostravy?

Jednak samozřejmě ta nabídka od klubu, poté i rozhovor a jednání s majitelem Baníku. A pak taky to, že jsem se v Turecku nedokázal domluvit na pokračování spolupráce.

V jaké formě aktuálně jste?

Herně moc nedokážu říct. Na podzim jsem moc nehrál a poslední utkání mám za sebou někdy v prosinci, myslím, že devatenáctého. A to jsem se cítil dobře. Ověřil jsem si, že fyzicky na tom nejsem špatně. Během těch pěti týdnů, co jsem neměl tým, jsem trochu vypadl z rytmu, ale myslím, že se brzy dostanu do tempa.

V kariéře jste moc často o udržení nehrál. Co od toho čekáte?

Pamatuji si, když jsme ještě v Plzni kopali o záchranu. Bylo mi asi devatenáct, ve velkém fotbale jsem teprve začínal. Samozřejmě je to trochu jiný tlak než boj o titul, ale tým je tady dobrý a má na víc než na boj o záchranu.