Probuzená Sparta senzačně vyhrála v Plzni, domácí v lize padli po 35 zápasech

Fotbalisté vedoucí Plzně ve šlágru 15. kola první ligy doma podlehli Spartě 0:1 a v nejvyšší soutěži prohráli poprvé od loňského října po 35 zápasech. Obhájci titulu mají v čele neúplné tabulky čtyřbodový náskok před Slavií, která v neděli přivítá Ostravu.

Vyhrocené utkání rozhodl v 82. minutě hostující kapitán David Pavelka. Letenští si částečně spravili chuť po minulém debaklu 0:4 v pražském derby se Slavií a z třetího místa na západočeského lídra ztrácejí devět bodů.

Sparta v lize zvítězila v Plzni po 13 duelech a poprvé od srpna 2011. Oba týmy mají k dobru středeční dohrávky, Viktoria hraje s nováčkem z Brna a Pražané vyzvou v repríze posledního finále domácího poháru Slovácko.

"Byl to těžký zápas. Nejdůležitější je, že jsem u hráčů viděl emoce, srdce, touhu a odvahu odehrát tak velký zápas. Za dnešní výkon dávám svým hráčům ten největší kredit," řekl sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci.

"Samozřejmě je to nepříjemné, protože jsme věděli, že doma jsme velmi silní. Hráli jsme se Spartou, s naším konkurentem o nejvyšší příčky. Bohužel se nám to nepodařilo, neuhlídali jsme jednu standardku a prohráli jsme," přidal domácí kouč Michal Bílek.

Do plzeňské základní sestavy se po karetním trestu vrátil křídelník Mosquera. Spartě, která hrála první soutěžní zápas po 13 dnech, vedle zraněného kapitána Krejčího mladšího chyběl i bek Höjer. Při netradičním rozestavení 3-4-3 dostali šanci i defenzivní hráči Zelený s Panákem, v útoku nastoupili Kuchta i Čvančara.

Hosté začali lépe a v sedmé minutě si vypracovali i první šanci. Mejdr v šestnáctce našel Kuchtu a ten zakončil o kousek vedle. Plzeňští postupně vyrovnali hru. Pernica ve 20. minutě sám před brankou hlavičkoval nad břevno. Sparta ve zbytku poločasu dobře bránila, domácí nepustila do další šance a ve 38. minutě mohla otevřít skóre. Panákovu hlavičku však reflexivně vyrazil gólman Staněk.

Krátce před pauzou Chorý hlavičkou zasáhl Sörensena do hlavy, ale hlavní sudí Černý domácímu útočníkovi faul neodpískal a do hry nezasáhnul ani videorozhodčí Franěk. Podle komise rozhodčích LFA měl být Chorý vyloučen za "úmyslné udeření soupeře hlavou". Komise na svém twitteru rovněž uvedla, že Franěk byl stažen z nominace na nedělní zápas Slavia - Ostrava a hrubá chyba v Plzni se projeví i na jeho budoucích nominacích.

"Rozhodčímu jsem řekl o poločase, že to byla velká chyba a měla to být červená karta. VAR nedělal, co dělat měl. Za mě jednoznačná červená karta," prohlásil Priske. Jeho protějšek Bílek podle svých slov Chorého zákrok neviděl, takže ho nekomentoval.

Po změně stran zahrozili domácí, ale Vlkanovovu střelu si pohlídal brankář Kovář. Na druhé straně Zelený hlavičkoval mimo. Po dlouhé pasáži plné osobních soubojů a nepřesností v 80. minutě po rohu propadl míč k Havlovi, od něhož se odrazil těsně vedle sparťanskou branku. "Byl to spíš takový boj než nějaký hezký fotbal, šancí moc nebylo," podotkl Bílek, který ve Spartě působil jako hráč i trenér.

Za dvě minuty Pražané otevřeli skóre. Po Sadílkově rohu propadl míč k volnému Pavelkovi, který střelou z voleje překonal Staňka. Sparťanský záložník dal premiérový ligový gól v sezoně. "Vím, že to tam nějak propadlo na zadní tyč a já jsem se soustředil na to, abych to neposlal zase na tribunu, jako už letos asi osmdesátkrát. Takže jsem chtěl hlavně trefit bránu, nedávat takovou ránu," popsal Pavelka.

Domácí se už k závěrečnému tlaku nedostali a na svém stadionu nebodovali po 31 utkáních. Před Spartou v Doosan Areně naposledy v lize vyhrál Liberec loni v únoru výsledkem 2:0.

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 82. Pavelka. Rozhodčí: Černý - Hájek, Antoníček - Franěk (video). ŽK: Mosquera, Hejda - Pavelka, Mejdr, Priske (trenér), Kovář. Diváci: 10.898.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Jirka (84. Bassey), Vlkanova (87. Dedič), Mosquera - Chorý. Trenér: Bílek.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr, Sadílek, Pavelka, Zelený - Čvančara (90.+2 Juliš), Kuchta (73. Minčev), Haraslín (62. Daněk). Trenér: Priske.