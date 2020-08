Přísný manuál pro fotbalisty: Děkovačky nebudou, oslavy gólů raději omezte

Protiepidemický manuál Ligové fotbalové asociace (LFA), při jehož dodržování už nebudou muset v případě nákazy koronavirem u hráče do karantény celé týmy, zpřísňuje pravidla květnového protokolu ze závěru uplynulé sezony.

Mužstva i realizační týmy prvoligových klubů budou nově muset podstoupit před všemi zápasy test na covid-19, hráči také mají povinně každý den podávat informaci o svém zdravotním stavu. Z dokumentu rovněž vyplývá, že budou zakázány "děkovačky" s fanoušky.

Manuál vychází z květnového protokolu a nyní má 22 stran. Je v něm specifikováno, jak se chovat v tréninkovém procesu, při zápasech či v hotelu.

"Kromě testování před každým zápasem je tam celá řada opatření. Všechny týmy jsou pod permanentním lékařským dohledem, to je z definice. Teď se to ještě rozšířilo. Před každým tréninkem se hráčům měří teplota, hráči musí každé ráno reportovat svému týmovému lékaři, jak se cítí, jestli necítí únavu a podobně," přiblížil v České televizi předseda LFA Dušan Svoboda.

Při utkáních bude stadion rozdělen do čtyř zón - týmová, okolí hrací plochy, tribuny a vnitřní prostory stadionu a vnější prostory stadionu. Celkový maximální počet osob v prvních třech sektorech se zvýšil na 5102 osob, dosud to bylo 5000 lidí. Stadion však musí být obsazen maximálně ze čtvrtiny a rozdělen do pěti sektorů po 1000 osobách.

K utkání oba týmy nastupují odděleně a nepodávají si ruce. Na lavičkách sedí hráči ob místo a LFA důrazně doporučuje omezit gólové oslavy. Ihned po skončení zápasu mají hráči nařízeno zamířit do kabin, takže jsou nově zakázány děkovačky s fanoušky. Nadále se nesmějí konat tiskové konference a není možný ani kontakt novinářů s hráči.

K utkání mají hráči cestovat ve více dopravních prostředcích a v autobuse smí být obsazeno jen každé druhé sedadlo. Během tréninků by měl být kádr rozdělen do skupin po čtyřech až osmi hráčích a každá by měla využívat vlastní šatnu a sociální zařízení. Samozřejmostí je dezinfekce v celém areálu.

Manuál opatření proti šíření covidu-19 byl v závěru uplynulé sezony pouze ve formě doporučení. Nyní se mění na povinná pravidla, jejichž případné nedodržení může trestat disciplinární komise LFA.