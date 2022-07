Bývalý svěřenec se tvrdě opřel do kouče Sparty: V Antverpách vládl pod Priskem chaos

jšk

Fotbalový obránce Ritchie de Laet se pustil do Briana Priskeho, nového trenéra pražské Sparty. Třiatřicetiletý Belgičan strávil pod vedením dánského kouče minulou sezonu v Royalu Antverpy a v rozhovoru pro web GVA si stěžoval především na chaos, který Priske v týmu vytvářel.

Jmenování Briana Priskeho trenérem Sparty bylo na začátku června velkým překvapením. Jméno dánského sympaťáka v Česku registrovala jen malá část fanoušků, paradoxně těch slávistických, jelikož to byl právě Priske, který ještě s Midtjyllandem vyřadil sešívané z kvalifikace o Ligu mistrů.

"Brian je pracovitý člověk se silnou osobností. Byl vždy perfektně připravený na všechny situace a okolnosti, které jsme spolu probírali. Tím, že dříve byl profesionální fotbalista, má cit pro hráče, ale osobnost je rovněž velmi důležitá," vysvětloval volbu sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.

Sparta si od pětačtyřicetiletého Dána slibuje aktivní fotbal, s velkým tlakem na balon. A ve větší míře než dosud také využití analýz a dat - o Priskeovy expertizy v oblasti bránění standardních situací se mimochodem zajímal i Manchester City.

Neméně důležitá je ovšem aplikace teoretických poznatků do praxe. A z Royalu Antverpy, který dánský kouč vedl v minulé sezoně, nyní přichází varování. "Po zápase to často bývalo víc o číslech než o tom, co se v utkání vlastně stalo. Můžete mít xG skóre (očekávané góly) na hodnotě pět, ale k čemu vám to je, když prohrajete 0:1," vzpomínal na rok pod Priskem obránce Ritchie de Laet v rozhovoru pro web GVA.be.

Třiatřicetiletý bek dokonce nazval angažmá rodáka z přímořského města Horsens chaosem. "Potřebuji někoho, kdo dá jasné pokyny. A ne trenéra, který řekne: Tady je míč a vy prostě musíte být dost dobří, abyste to zvládli. Tento přístup způsobil v minulé sezoně až příliš často chaos," nebral si servítky Ritchie de Laet.

Royal Antverpy zakončil základní část loňské sezony na čtvrtém místě, ve skupině o titul pak ze šesti utkání čtyřikrát prohrál. "Priske nastupoval do každého zápasu se stejným plánem, a to v Belgii samozřejmě nefunguje. Chtěl přinést útočný fotbal s vysokým tlakem, jenže po pár duelech se ukázalo, že to není možné v každém zápase. V naší lize se střídají protiútoky rychlostí blesku, což nečekal. Chyběla nám flexibilita," dodal de Laet.

Na příliš dogmatický přístup si prý sami hráči několikrát stěžovali, ale marně. "Opakovaně jsme na něj naléhali, aby změnil jednu nebo dvě věci. Ale Brian to viděl jinak, tak jsme museli poslouchat. On byl šéf. Brian byl špičkový chlap, mohli jste ho požádat o cokoliv. Pro své hráče by prošel ohněm. Někdy se ale musíte umět trefit do situace, což nám v některých duelech chybělo."