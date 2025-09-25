Česká liga

Priske pykat nebude. Návštěva kouče Sparty u rozhodčích byla v pořádku, míní komise

ČTK ČTK
před 24 minutami
Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske nebude potrestán za návštěvu rozhodčích po utkání 8. kola první ligy v Hradci Králové. Podle disciplinární komise neporušil soutěžní ani disciplinární řád FAČR, protože do kabiny vstoupil se souhlasem hlavního sudího Jana Beneše. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Brian Priske
Brian Priske | Foto: Reuters

FAČR i LFA začaly Priskeho návštěvu prošetřovat ihned po duelu, který se odehrál 14. září a lídr tabulky v něm utrpěl dosud jedinou porážku v ligovém ročníku (1:2). Podnět etické komisi za možné porušení předpisů jak ze strany trenéra, tak ze strany rozhodčího podal předseda FAČR David Trunda i Ligový výbor LFA.

"Komise konstatuje, že na základě všech shromážděných podkladů došlo v inkriminovaném případě ke vstupu trenéra Sparty Briana Priskeho do kabiny rozhodčích se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s Disciplinárním i Soutěžním řádem FAČR. Disciplinární komise LFA proto neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení a tuto věc považuje za uzavřenou," stojí v prohlášení.

 
