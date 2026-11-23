U fotbalistů pražské Sparty skončil trenér Brian Priske i kritizovaný sportovní ředitel Tomáš Rosický. Toho ve funkci nahradil Tomáš Sivok.
Vedení klubu odvolalo devětačtyřicetiletého dánského kouče kvůli neuspokojivým výsledkům. V neděli podlehli Letenští v české lize 1:3 doma Liberci, z posledních devíti soutěžních zápasů vyhráli jediný.
S Priskem odcházejí také asistenti Diarmuid O'Carroll a Lukas Babalola.
Loučí se i Rosický, kritizovaný především za špatnou skladbu týmu. „Děkujeme Tomáši Rosickému, že za téměř osm let v této funkci odvedl obrovský kus práce, korunovaný dvěma mistrovskými tituly, doublem, postupem do Ligy mistrů a pravidelnou účastí v evropských soutěžích. Společně jsme se shodli, že je potřeba tuto kapitolu uzavřít a posunout se dál,“ uvedl výkonný místopředseda představenstva klubu František Čupr.
„Současně vidíme, že by byla chyba přijít o Tomášovy zkušenosti. Proto se s ním v následujících týdnech budeme bavit o případné další spolupráci s klubem,“ doplnil letenský boss.
Rosický, odchovanec klubu a bývalý dlouholetý český reprezentant, byl sportovním ředitelem Sparty bezmála osm let. Za tu dobu ji ale přivedl jen ke dvěma mistrovským pohárům.
Sivok, rovněž bývalý reprezentant a hráč Sparty, zastával stejnou funkci provizorně ve druhé polovině minulého roku, kdy Rosický řešil zdravotní problémy.
"Vážím si této šance a jsem i díky loňské zkušenosti připravený se této pozice ujmout. Mým prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra," uvedl Sivok.
"Chci pokračovat v přípravě na nadcházející přestupové období. O tom, kdo z hráčů v kádru zůstane i po zimní pauze, rozhodnou výkony ve zbylých zápasech podzimu," řekl třiačtyřicetiletý někdejší stoper
Sparta před sezonou vyhlásila útok na titul, v polovině základní části je však v neúplné ligové tabulce až na čtvrté příčce. Na lídra Slavii ztrácí propastných 13 bodů, z domácího poháru vypadla doma s Baníkem Ostrava a postup v Evropské lize se jí vzdaluje.
Sportovní ředitel Rosický dánského kouče až dosud hájil. Ještě při nedávném setkání s fanoušky v Žatci uvedl, že vedení v tuto chvíli neplánuje odvolání Priskeho, protože tým si na hřišti udržuje strukturu a vytváří šance.
Priske dovedl během prvního angažmá v letech 2022 až 2024 letenský tým ke třem trofejím včetně dvou ligových titulů a do osmifinále Evropské ligy.
Po nevydařeném působení ve Feyenoordu Rotterdam se na Letnou vrátil před začátkem minulé sezony, na úspěchy ale navázat nedokázal.
"Brian dostal po říjnové reprezentační pauze od vedení klubu šanci na zlepšení výsledků a herního projevu. K dlouhodobé výsledkové krizi se v utkání proti Liberci přidal i neuspokojivý herní projev, a proto jsme se rozhodli hlavního trenéra odvolat," vysvětil Čupr.
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