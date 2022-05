Priske chce dominanci Sparty a titul. Můžeme dosáhnout skvělých věcí, slibuje

Nový trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske chce na Letnou vrátit ligový titul, který historicky nejúspěšnější český tým naposledy získal v roce 2014. Pětačtyřicetiletý dánský kouč je přesvědčen, že vyznává podobnou filozofii jako pražský klub. Se svými novými svěřenci chce herně dominovat a těší se také na práci s mladými talenty.

"Myslím, že je to jasné. Když podepíšete na Spartě, máte jen jeden cíl - být nejlepší. To je také důvod, proč jsem přišel. Vím, jak vysoké jsou tady ambice, které jdou od majitele až po nás, kteří budeme na hřišti každý den. Každý se musí vypořádat s tlakem, stejně tak i já," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Priske.

"Vím, že Sparta vyhrála mnoho trofejí a titulů. Bohužel od posledního titulu uplynulo už pár let. Není pochyb o tom, že chceme vrátit titul na Spartu. Nedávno Sparta hrála v Dánsku proti Bröndby Kodaň, takže o ní vím docela dost. Líbí se mi její styl hry a více hráčů, kteří jsou v kádru. Pokud se nám podaří udělat malé taktické změny, věřím, že můžeme dosáhnout skvělých věcí," doplnil bývalý trenér Midtjyllandu.

Se Spartou jednal několik dnů. "Vedli jsme opravdu zajímavé debaty s vedením klubu, se (sportovním ředitelem) Tomášem Rosickým i s majitelem. Vyjednávání zabralo pár dní, bylo to ale dobré. Došlo na mou fotbalovou filozofii, můj způsob hry a jak tým vedu. Dobře jsme probrali pohled na fotbal. Už se nemůžu dočkat, až začnu trénovat," uvedl Priske.

"Myslím, že moje filozofie se hodně shoduje s tím, jakou filozofii vyznává Sparta. To znamená, že chci dominovat na míči, mít vysoké držení balonu a vytvářet si hodně šancí. Rád bych, aby naši hráči měli hodně síly, aby byla vysoká intenzita hry s míčem i bez něj. Očekávám, že tady na domácím stadionu ukážeme sílu a budeme tu získávat hodně bodů," řekl Priske.

S Midtjyllandem získal v sezoně 2019/20 ligový titul a následně s ním přes Slavii postoupil do skupiny Ligy mistrů. "V některých aspektech lze českou a dánskou ligu porovnat. V obou soutěžích je mnoho dobrých týmů a úroveň je docela vysoká. V Dánsku se hraje také fyzicky a najdeme i jiné aspekty podobné těm v Česku. Budu k tomu přistupovat podobně jako v Midtjyllandu. A to že musíme být připraveni být favority v řadě zápasů, být dominantní. Doufám, že budeme silní v defenzivě, abychom nedostávali tolik gólů, jako tomu bylo poslední roky," podotkl Priske.

"Bude to náročné. Jedná se o těžkou soutěž, což bylo vidět i v této sezoně v podobě Plzně a Slavie, tedy týmů, které bojují o titul každý rok. Musíme dělat maximum. To se nám podaří, pouze budou-li dobře spolupracovat hráči, realizační tým, management a doufejme, že i spousta našich skvělých fanoušků," doplnil bývalý reprezentační obránce.

Těší se i na práci s talenty. "Miluju práci s mladými hráči a s hráči z akademie. Sparta má dobrou kulturu, je to klub s bohatou historií. Má za sebou velké výsledky, ale také dokázala vychovat spoustu hráčů. O tom jsme s Tomášem Rosickým také mluvili. Akademie je v tomto klubu také klíčový faktor. Jsme schopni poslat mladé hráče na hřiště, aby přinesli dobré výsledky. Stejně tak Sparta dokáže hráče následně prodat do zahraničních klubů. To je důležitá součást práce v tomto klubu," dodal Priske.