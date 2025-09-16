Česká liga

Priske byl po zápase s Hradcem v kabině rozhodčích. Řešit to bude i disciplinárka

Fotbalová asociace a Ligová fotbalová asociace prošetřují pochybení rozhodčích. Po nedělním utkání Sparty v Hradci Králové, které Letenští prohráli 1:2 a přišli o první místo, sudí Jan Beneš vpustil do své kabiny trenéra hostů Briana Priskeho, což posléze potvrdil v médiích. Předseda FAČR David Trunda dnes podal podnět etické komisi, aby incident prošetřila. Stejně zareagoval Ligový výbor LFA.
Brian Priske
Brian Priske | Foto: Reuters

Do Trundovy gesce spadají i rozhodčí, a tak svolal na dnešní dopoledne gesční skupinu za přítomnosti Tomáše Bárty, výkonného ředitele LFA, a Libora Kovaříka, předsedy Komise rozhodčích FAČR.

"Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR. V té souvislosti předseda FAČR David Trunda předal podnět k prošetření Etické komisi FAČR," uvedla asociace v prohlášení.

Také Ligový výbor LFA považuje případ za porušení platných předpisů jak ze strany rozhodčího, tak ze strany trenéra.

Proto žádá o důkladné vyšetření události a případné vyvození odpovědnosti konkrétních osob.

"Návštěvy jiných než oprávněných osob v kabině rozhodčích jsou v rozporu s Kodexem chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, schváleným výkonným výborem FAČR dne 8. srpna 2023," poukázal výkonný ředitel LFA Bárta.

Ligový výbor také apeluje na kluby, aby do zápisů o utkání při soutěžních zápasech neuváděly jako členy realizačních týmů s možností přístupu na lavičku pro příslušníky družstva členy vedení klubů, generální manažery, sportovní ředitele a podobně.

"Příslušná úprava Rozpisu celostátních soutěží v tomto směru vejde v platnost začátkem příštího soutěžního ročníku," uvedl Bárta.

Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou dostal červenou kartou za to, že v poločasové přestávce napadl brankáře hostů Petera Vindahla. Sabou se za to Spartě v dnešním prohlášení na klubovém webu omluvil. Na lavičku už nesmí, "Votroci" mu to zakázali a navíc představenstvo na mimořádném zasedání rozhodne o dalším interním postihu.

 
