"Přišel jsem o kamaráda." Trenér Svědík věnoval výhru zesnulému hokejistovi Svobodovi

včera

Slovácko si ve třetím kole skupiny o záchranu zajistilo účast v nejvyšší fotbalové soutěži i pro příští sezonu. Hodně si oddechl i trenér Martin Svědík, který tým převzal loni v listopadu. Ten důležité vítězství věnoval zesnulému hokejistovi Adamu Svobodovi.

Bylo to hodnocení utkání jako každé jiné. Trenér Svědík se snažil zprostředkovat svůj pohled na situace ze záchranářského duelu Slovácka s Opavou. "Měli jsme skvělý vstup do utkání. Vytvořili jsme si tlak, zatlačili jsme soupeře, ten dělal chyby a korunovali jsme to dvěma brankami," popisoval klíčovou pasáž z úvodu zápasu.

"Kromě standardek jsme ale soupeře do ničeho tolik nepouštěli. Kvalita výkonu jde stranou, bylo důležité pro nás zvládnout zápas výsledkově. Pokud dobře počítám, tak jsme zachránění," ulevilo se čtyřiačtyřicetiletému trenérovi. Svou záchranářskou misi v klubu z Uherského Hradiště splnil.

Během hodnocení utkání ovšem v jednu chvíli zvážněl a ztišil hlas. "Chtěl bych něco říct," začal. "Přišel jsem minulý týden o kamaráda. A jestli mi to kluci dovolí, tak to vítězství je dnes pro něj tam nahoru. Tím kamarádem je Adam Svoboda. To vítězství je dnes pro něj," vysoukal ze sebe.

Bývalý reprezentační brankář a zlatý medailista z MS z Vídně 2005 působil po konci kariéry ve vedení pardubického hokejového klubu a byl manažerem u hokejové reprezentace do 18 let. Na začátku minulého týdne spáchal sebevraždu.