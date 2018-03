Přímý postup do Ligy mistrů je znovu jen sen. Česko předskočili Švýcaři i za pomoci krajánků

před 1 hodinou

Poslední český klub vypadl ve čtvrtek z pohárů. Letos už Viktoria Plzeň ani nikdo jiný další body do koeficientu nepřidá. Češi se budou muset za rok spokojit s předkoly Ligy mistrů a Evropské ligy.

Praha - Česká republika klesla v žebříčku klubových koeficientů na 13. příčku za Švýcarsko a v sezoně 2018/2019 tak budou kluby z domácí fotbalové ligy a poháru postupovat pouze do předkol Ligy mistrů a Evropské ligy.

Ani Plzeň, ani Slavia nebo Sparta. Mistr příští sezony české ligy přijde o možnost postoupit rovnou do základní skupiny Ligy mistrů.

České republice dosud patřila podle koeficientu jedenáctá příčka, která v nadcházející sezoně (2017/2018) zaručí šampionovi přímý postup do skupiny Ligy mistrů za předpokladu, že letošní vítěz prestižní soutěže si postup do dalšího ročníku zajistí z vlastní ligy.

Do základní skupiny Evropské ligy letos v létě přímo určitě postoupí vítěz domácího poháru. Ve hře o triumf v MOL Cupu zůstávají čtyři týmy: obhájce titulu ze Zlína, Mladá Boleslav, Jablonec a Slavia.

Přímý postup bude mít letos větší cenu právě proto, že podobná možnost se českým klubům pro příští rok znovu uzavře. Dílem k tomu přispěli také čeští hráči ve službách švýcarské Basileje Tomáš Vaclík a Marek Suchý.

Jak se počítá koeficient Koeficient pro evropské poháry se počítá podle výsledků klubů daného státu v Lize mistrů a Evropské lize. Počítá se jen podle výsledků za posledních pět let. Někdy tak do konečného pořadí promluví kromě aktuálních výsledků také umazání šest let staré sezóny. Kluby sbírají body za postupy předkoly, nasazení v základní skupině LM nebo EL a za výsledky. Od základních skupin získávají kluby do koeficientu 2 body za vítězství a bod za remízu. Dotace za jednotlivá předkola se mírně liší.

V odvetném zápase osmifinále Ligy mistrů totiž Basilej překvapivě zvítězila na hřišti Manchesteru City, který zápas výrazně podcenil, a připsala si rozhodující dva body do koeficientu. Nebýt tohoto zápasu, Češi by za rok opět mohli pomýšlet na přímý postup do základních skupin evropských pohárů.

Takto je ovšem Švýcaři odsunuli o 25 tisícin bodu na třinácté pořadí v žebříčku. Na jedenácté Rakousko mají Češi ztrátu 1,425 bodu. Tu lze smazat jediným vítězstvím v pohárové Evropě, jenže Rakušané mají ve hře ještě pořád Red Bull Salcburk, který vyřadil v EL Dortmund, a Češi už nikoho…

Český mistr by se tak měl v ročníku 2019/20 představit ve třetím předkole Ligy mistrů a druhý celek z ligy ve druhém předkole nemistrovské části. V kvalifikaci Evropské ligy pak vítěz poháru nastoupí ve třetím, zatímco třetí a čtvrtý tým z ligy ve druhém předkole.