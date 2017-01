Příbram v premiéře pod Tobiášem prohrála s Táborskem 0:2

před 29 minutami

Fotbalové Příbrami premiéra pod Kamil Tobiášem nevyšla, v Tipsport lize podlehli Táborsku 0:2.

Praha - Fotbalisté Příbrami v premiéře pod novým trenérem Kamilem Tobiášem prohráli ve svém úvodním utkání Tipsport ligy s druholigovým Táborskem 0:2. Jihočechům zařídili vítězný vstup do vyšehradské skupiny A zimního přípravného turnaje svými brankami v druhém poločase Aleš Kočí a Vojtěch Gebert.

Příbram v Praze nastoupila bez většiny opor. Poslední tým prvoligové tabulky nenasadil brankáře Hrušku, obránce Jiránka, záložníky Pilíka, Rezka a Trappa ani útočníka Mahmutoviče a předzápasovým favoritem se tak stalo Táborsko. Jihočeský celek měl také více příležitostí a po prostřídání sestavy v druhé půli rozhodl.

"Nijak zvlášť jsem to neprožíval. Je to přátelské utkání a takových nás ještě do začátku jara čeká spousta. Takže jsem z toho nijak zvláštní pocity neměl," řekl novinářům po premiéře Tobiáš. "Zkoušíme hráče, tlačí nás bota na svou postech - krajní obránce a hrotový útočník. Budeme se to snažit řešit," dodal syn bývalého hlavního trenéra Příbrami ostříleného Pavla Tobiáše.

autor: ČTK

