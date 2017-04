Snad už jsme Příbram definitivně potopili, raduje se Navrátil. Rezek si stěžoval na rozhodčí

před 1 hodinou

Příbramští hráči se po sobotním zápase ePojištění.cz ligy zlobili na rozhodčího Ondřeje Pechance za zákrok předcházející gólu Slovácka. Středočeši prohráli 0:1 a jejich šance na záchranu se kvůli inkasované brance hodně ztenčily. "Z toho už se nevyhrabou," řekl po zápase slovácký Jan Navrátil, který nynější trable Středočechů sleduje se značným zadostiučiněním.

Uherské Hradiště - Příbrami se naděje na záchranu v lize opět vzdálila. Středočeši v sobotu prohráli gólem Veliče Šumulikoského z 83. minuty na Slovácku 0:1 a stále zůstávají na posledním místě tabulky, šest bodů za první nepostupovou pozicí.

Po utkání ale v hráčích Příbrami zůstal pocit křivdy. Pranic se jim totiž nelíbilo posouzení situace, která předcházela rozhodující brance zápasu.

Co se stalo? Domácí Jan Navrátil vedl brejk Slovácka, rozhodl se ale před vápnem pro individuální řešení. V kličce přišel o míč v nepřehledné situaci, kdy ho zkřížilo několik vracejících se hráčů Příbrami. Navrátil upadl a sudí Ondřej Pechanec nařídil přímý kop, který domácí kapitán Veliče Šumulikoski suverénně proměnil střelou do šibenice.

"Faul to nebyl. Dal jsem před něj nohu a zastavil míč, ale rozhodčí to pískl," řekl k situaci Jaroslav Tregler, který za zákrok na Navrátila dostal žlutou kartu. "Periferně jsem viděl, že mi tam jde hráč a chytře jsem si před něj dal tělo. On už nemohl zastavit pohyb, byl tam kontakt a rozhodčí to pískl," popsal svůj pohled faulovaný Jan Navrátil.

"Byl to čistý zákrok, rozhodčí tím rozhodnutím hrozně ovlivnil zápas," zlobil se o poznání příkřeji po zápase kapitán Příbrami Jan Rezek. "Na druhé straně podobnou situaci nepískl," dodal.

Z toho už se Příbram nevyhrabe, myslí si Navrátil

Navrátila, který měl celou situaci "na svědomí", nicméně vítězství nad Příbramí těšilo, neboť současné trable Středočechů po minulé sezoně a hlavně jejím vypjatém závěru sleduje se značným zadostiučiněním.

"Je důležité, že jsme je potopili, z toho už se asi těžko vyhrabou. Pro mě je pohlazení po duši, že jsme je utopili, protože to, co se dělo minulý rok pro mě bylo docela silné kafe. Myslím si, že Příbram si to zaslouží," nebral si Navrátil po zápase servítky.

Navrátil totiž před rokem hájil barvy Olomouce, která záchranářský souboj na dálku s Příbramí nezvládla. Po sezóně si dokonce představitelé Sigmy stěžovali na rozhodčí, kteří měli prý sokovi pomáhat.

Loni v předposledním kole Sigma padla na Slovácku, když čelila penaltě a od 38. minuty hrála bez vyloučeného Šindeláře. Právě Navrátil vyrovnával za oslabenou Olomouc na 1:1, ale v závěru Diviš po další sporné situaci poslal Slovácko k vítězství 2:1. Příbrami tak v posledním kole stačil bod, který ukopala v podivném zápase s Jabloncem. Šéf Sigmy se po sezóně dokonce nechal slyšet, že Olomouc byla určena k sestupu.

Ještě žijeme, tvrdí Příbram

Letos už je podle Navrátila sestup Příbrami neodvratitelný, tým z hornického města ovšem stále věří. "Dokud je šance, pořád žijeme," opakovali optimisticky svorně Rezek, Tregler i trenér Kamil Tobiáš.

Příbram hrála koncentrovaně. Přestože příliš šancí neměla, šla si poctivou obranou za bodem. Domácí se přes obranu dostávali jen sporadicky a vyloženou šanci měl jen mládežnický reprezentant Jakub Rezek. "Možná jsme neměli být tak pasivní. Po obdrženém gólu jsme šli do rizika a Slovácko si moc nevědělo rady. Chtěli jsme uhrát nulu vzadu, ale to se bohužel nepovedlo," komentoval Tregler.

"Ve druhém poločase se nám nedařilo držet míč. Nedostávali jsme se do hry. Na druhou stranu Slovácko jsme do ničeho nepustili. Škoda," povzdechl si po zápase příbramský Rezek.

Slovácko je devět zápasů bez prohry

Tým z Uherského Hradiště neprohrál už devět zápasů v řadě a sobotní výhrou se výrazně přiblížil záchraně. Naposledy Moravané nebodovali v listopadu proti Hradci. "Obrana funguje dobře, nedostáváme góly. Zachránění ještě nejsme, ale už můžeme hrát bez tlaku," konstatoval po zápase domácí kapitán Veliče Šumulikoski, který zápas rozhodl.

"Střela se mi podařila ještě líp, než jsem čekal. Zeď měla asi osm hráčů, takže brankář to nemohl vidět. Na ty roky co mám, si myslím, že dobrý," zavtipkoval makedonský záložník, který za dva týdny oslaví šestatřicáté narozeniny. V zápase byl klíčovým hráčem Slovácka, které teď čekají těžké zápasy v Plzni a doma se Slavií. Příbram hostí Karvinou, a pak jede do Jablonce.

