Příbram se inspirovala u PSG, řekl po těsné výhře Plzně Krmenčík

Plzeňská Viktoria se na výhru v prvním jarním zápase proti Příbrami střelecky natrápila. Nakonec získala tři body hubenou výhrou 1:0. Postaral se o to střídající žolík Michael Krmenčík.

Plzeň - Fotbalový reprezentant Michael Krmenčík opět ukázal, že má pro Viktorii Plzeň cenu i jako střídající žolík, když jediným gólem rozhodl úvodní zápas ligového jara s Příbramí. Poslední celek tabulky do té doby velmi dobře bránil a svým výkonem Krmenčíkovi připomínal Paris St. Germain z úterního osmifinále Ligy mistrů s favorizovanou Barcelonou.

"Sledoval jsem to z lavičky a Příbram velmi dobře napadala, zavírali nám střed hřiště trochu jako PSG proti Barceloně. Asi se tím jejich zápasem inspirovali," hodnotil Krmenčík na pozápasové tiskové konferenci.

Zatímco Barcelona se proti presinku PSG neprosadila a z Paříže si odvezla překvapivý debakl 0:4, Plzeň měla příležitosti, které však dlouho neproměňovala. "My tu jejich dobrou obranu překonávali a měli šance. Jen chyběl ten gól, který přišel až po mém příchodu na hřiště," konstatoval třiadvacetiletý útočník.

Oproti podzimu chyběl v základní sestavě, kde dostal přednost nejlepší plzeňský střelec v zimní přípravě Tomáš Poznar. "Samozřejmě jsem byl zklamaný, ale v přípravě se mi nedařilo dávat góly, Poznymu ano, proto začal on. Tady je však jedno, kdo hraje, protože kvalita střídá kvalitu," prohlásil Krmenčík.

Skóroval v 70. minutě, kdy byl na hřišti teprve pět minut. Po přihrávce Milana Petržely se vyhnul ofsajdu a zblízka propálil gólmana Aleše Hrušku. Plzeň se díky tomu udržela na prvním místě tabulky před těžkými duely se Zlínem a Slavií, které úřadujícího mistra čekají v příštích dvou kolech.

"My se soustředíme na každý zápas stejně. Souboje s týmy z druhé půlky tabulky jsou možná ještě těžší než s těmi z prvních příček. Nemají totiž co ztratit, zatímco my jako Plzeň to musíme zvládat. Proti těm silnějším se nám daří, což se pokusíme potvrdit," dodal plzeňský odchovanec.

