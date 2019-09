Fotbalová Příbram získala na hostování srbského reprezentanta do 21 let Filipa Stupareviče. Klub o tom informoval na svých webových stránkách. Devatenáctiletý útočník přišel do středočeského týmu z anglického Watfordu, kam přestoupil v lednu ze srbského klubu FC Voždovac.

Stuparevič se v 15 letech stal nejmladším hráčem, který nastoupil v srbské nejvyšší soutěži. Za národní tým hrál v kategorii do 17 i 19 let. Po přestupu do Watfordu, který v posledním ročníku skončil na 11. místě anglické Premier League, zůstal v jarní části ve svém mateřském klubu na hostování. Zatím není jisté, kdy bude bělehradský rodák připraven za Příbram poprvé nastoupit. Klub na svém webu uvedl, že pro dnešní duel s Mladou Boleslaví bude mít připraven dres s číslem pět.