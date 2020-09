Přestup roku je blízko. Hrošovský má nakročeno do Slavie, může vystřídat Masopusta

Byl by to senzační přestup a brzy se může stát realitou. Fotbalová Slavia intenzivně jedná s Genkem o koupi slovenského reprezentačního záložníka Patrika Hrošovského a finanční představy obou klubů už od sebe nejsou tak vzdálené.

Zatímco Genk požaduje za záložníka 100 milionů korun, Slavia (zatím) nabízí 75 milionů. Ovšem vzhledem k tomu, že Belgičané jinou nabídku na přestup momentálně nemají, je pravděpodobnéjší, že obě strany ke kompromisu nakonec dospějí. "Tento týden by mělo dojít k zásadnímu posunu v jednání," říká velmi dobře informovaný zdroj blízký klubu z Edenu.

Hrošovský přitom dres "Šmoulů" oblékl teprve loni poté, co si jméno udělal skvělými výkony v dresu Plzně. Západočeský klub za něj také tehdy utržil 5,2 milionu eur, tedy více než 135 milionů korun.

Jenže osmadvacetiletý fotbalista nepadl do oka trenéru Hannesi Wolfovi, jenž rád staví střed zálohy pouze na třech hráčích, ve středu pole preferuje robustnější, silovější typy, než je subtilní technik původem z Prievidze. Hrošovský tak během koronavirové pauzy zcela vypadl ze základu.

Genk zároveň oznámil, že Hrošovský je sice k mání, ale pouze na přestup, o hostování se bavit nehodlá. Na čemž zřejmě ztroskotá zájem skotského klubu Glasgow Rangers, který se podle belgických médií s modrobílými na transferu nedohodl.

Aktuálně to tedy vypadá, že má slovenský technik skutečně blízko k návratu do české ligy. Pro Slavii by to byl jeden z nejdražších transferů historie (dosavadní rekord drží Nicolae Stanciu se sto miliony), červenobílí by ovšem investici mohli vybalancovat prodejem Lukáše Masopusta do West Hamu. A ještě vydělat.

Kladiváři pod vlivem skvělé zkušenosti s Tomášem Součkem zatoužili po dalším slávistovi a do Edenu poslali nabídku na 4,8 milionu eur, kterou šéf klubu Jaroslav Tvrdík odmítl. Podle britského deníku The Sun ovšem vedení londýnského klubu následně sumu patřičně upravilo a nyní probíhají jednání o tom, že by Masopust zamířil do Premier League za sumu blížící se osmi milionům eur (cca 212 milionů korun).

Management červenobílých by se podle informací Aktuálně.cz prodeji jihlavského odchovance zas až tak do krve nebránil. Masopustovi táhne na osmadvacet let, šanci na Premier League si v Edenu už vykopal a navíc sešívaní mají na kraj více alternativ, jejichž řadu nedávno rozšířil Tomáš Malínský.

West Ham se velmi intenzivně zajímal i o Vladimíra Coufala, přestup však Slavia odmítla s tím, že by trenéři nebyli schopni ve vlastních řadách ani v celé české lize najít adekvátní náhradu.