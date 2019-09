Překvapivý krok vedení Slavie. Přineste taky plyšáky, vyzvalo fanoušky před derby

Šéfové fotbalové Slavie přišli před nedělním ligovým derby se Spartou s nečekanou reakcí na záměr letenských příznivců házet plyšové krysy na některé hráče červenobílých.

Fanoušci Sparty vymysleli akci "Krysa pro krysu", jejímž cílem je před výkopem zápasu naházet plyšové hlodavce, hady a prasata na fotbalisty Slavie, kteří dříve působili na Letné.

"V dresu našeho soupeře se to poslední dobou jen hemží našimi bývalými hráči. Někteří jsou dokonce odchovanci našeho klubu, jeden nejmenovaný hráč se pak ještě nedávno bil do prsou, že bez zisku trofeje ze Sparty v žádném případě neodejde. Neuběhlo ani půl roku a už se fotil v tom nejodpornějším dresu na světě," napsali sparťanští fanoušci v prohlášení s narážkou na záložníka Nicolaeho Stanciua, současnou hvězdu Slavie. "Dejme najevo všem těm, kteří zahodili svou sparťanskou minulost do koše, že u nás nejsou vítáni," dodali.

Akce nezůstala bez odezvy v táboře soupeře. Vedení Slavie však zareagovalo poněkud překvapivě. "Jsme si vědomi toho, že dlužíme Spartě za vynikající hráče, které nám přenechala," napsal na Twitter šéf červenobílých Jaroslav Tvrdík. Kromě Stanciua se momentálně v dresu vršovického celku daří i dalším exsparťanům: Josefu Hušbauerovi, Davidu Hovorkovi či Ondřeji Kúdelovi.

Tweet Jaroslava Tvrdíka:

Jsme si vedomi toho, ze dluzime Sparte za vynikajici hrace, ktere nam prenechala. Proto za kazdeho plysaka na plose dame 100 Kc na ucet nadace Donor (transplantacni jednotka lecby leukemie deti FN Motol). K podpore projektu “Plysaci do Motola” se prida svymi prispevky cely klub. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 19, 2019

"Proto za každého plyšáaka na ploše dáme 100 Kč na účet nadace Donor (transplantační jednotka léčby leukemie dětí FN Motol). K podpoře projektu "Plyšáci do Motola" se přidá svými příspěvky celý klub," doplnil Tvrdík.

Další člen vedení Slavie Tomáš Syrovátka pak vyzval příznivce červenobílých barev, aby rovněž oni přispěli plyšáky. "Prosíme fanoušky Slavie, aby se přidali k akci "Plyšáci do Motola". Čím více plyšáků, tím více na pomoc nemocným dětem. To jediné má smysl," uvedl na Twitteru.

K akci sparťanů se vyjádřili i letenští fotbalisté a jejich trenér Václav Jílek. "Myslím, že tyto věci se neodpouštějí ani na jedné straně. Asi si tady něco vyslechne," poznamenal kouč na Stanciuovu adresu. "Tohle se prostě asi neodpouští, nebo nedělá, že by takhle odešel a navíc měl ještě taková prohlášení," přidal se letenský defenzivní univerzál Martin Frýdek.

Slávisté si ale z honu na svého nynějšího spoluhráče nic nedělají. "Myslím, že to kluci neřeší. Nevím, jak to na ně zapůsobí při zápase, ale já osobně se na tu Spartu těším, i když tam bude trošku nenávist. Myslím, že to tomu dodá ještě větší náboj a kluky to může ještě víc vyhecovat," přemítal útočník Milan Škoda.

V humorné rovině pojal celou kauzu kouč červenobílých Jindřich Trpišovský. "Hlavně doufám, že nevyběhnou živá prasata," vtipkoval trenér, jenž před časem působil u sparťanské mládeže.