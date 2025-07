Lukrativní angažmá Ewertona. Brazilská hvězda oznámila svůj odchod z Baníku

Fotbalisté Ostravy přišli o brazilského kanonýra Ewertona. Osmadvacetiletý kapitán Baníku dnes přestoupil do egyptského celku Pyramids FC. Slezský klub o avizovaném odchodu hráče do týmu šampionů africké Ligy mistrů oficiálně informoval na svém webu.

Ewerton míří do Egypta | Foto: Dalibor Sosna

K transferu se schylovalo posledních několik dnů. O víkendu se už Ewerton se souhlasem vedení Baníku vydal do Turecka na kemp káhirského klubu. Částka, za kterou přestupuje, by se podle zákulisních informací měla blížit třem milionům eur (74 milionům korun).

"Klub z Káhiry mu nabídl podmínky, které jsou naprosto mimo naše možnosti. Už loni v létě jsme šli nad rámec našich finančních standardů, abychom ho tu udrželi, ale takové nabídce nejsme schopni konkurovat. Plní se tedy ta součást naší vzájemné dohody, že v případě zájmu hráče a adekvátní nabídky pro klub mu umožníme odejít," vysvětlil šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Ewerton, který před Ostravou působil ještě ve Slavii, Pardubicích a Mladé Boleslavi, v Baníku strávil dva roky. V nejvyšší soutěži si za něj připsal v 59 startech 27 branek.

"Odvedl pro Baník obrovský kus práce a svou produktivitou nás táhl, ale udržet dlouhodobě tak vysoce nadstandardního hráče je v našich podmínkách zkrátka nereálné. Ale pro Baník šlo celkově o skvělý transfer, jak po finanční, tak po sportovní stránce. Baníku ohromně pomohl a věříme, že on to vnímá podobně ze svého pohledu," dodal Mikloško.

Ewerton se s ostravským klubem rozloučil ještě před oficiálním potvrzením transferu. "Ostravská rodino, byly to pouze dva roky, ale připadá mi to jako mnohem delší doba. Od první minuty jsem se tu cítil jako doma, na což nikdy nezapomenu. Děkuji fanouškům, trenérům, lidem z klubu a ze všeho nejvíc spoluhráčům. Bez vás bych nedokázal nic," napsal Ewerton na svém instagramovém účtu. "Ostrava navždy zůstane v mém srdci i v srdcích mé rodiny, vytvořili jsme si k ní silné pouto. Nadosmrti budu klubu fandit, podporovat ho a přát mu jen to nejlepší. Navždy budu jedním z vás," dodal.