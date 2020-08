Překvapený Guľa po debaklu: Čekal bych, že se k tomu postavíme jinak. Musíme reagovat

Trenér Adrian Guľa nečekal, že středeční smolné vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů s Alkmaarem zanechá na plzeňských fotbalistech takové stopy.

Západočeši utrpěli v 2. ligovém kole v Liberci debakl 1:4 a slovenský kouč byl z výkonu velmi nepříjemně překvapený. Dvě porážky během pěti dnů označil za velmi citlivé a s vedením si vyhodnotí, jak na ně zareagovat.

"Chyběla nám týmovost, nastavení, důraz, v úvodu větší sebevědomí. Dnes to byla také psychická záležitost po Alkmaaru. V úvodu zápasu ještě bylo cítit to K.O., ale já tuhle berličku neberu," řekl na online tiskové konferenci Guľa, jehož tým inkasoval v Liberci během prvních 14 minut tři góly.

"Sice je za námi něco velmi nepříjemného (Alkmaar), ale už je nový zápas, nový den, startuje nová sezona. Očekával jsem, že se k tomu postavíme jinak. Jsem z toho opravdu velmi překvapený," dodal Guľa.

Po zimním příchodu do Viktorie Západočechy výrazně pozvedl a ještě je vrátil do boje o ligový titul, nyní však s týmem zažívá zřejmě nejtěžší období.

"Měli jsme štěstí, že s naším vstupem do klubu to mužstvo vypadalo úplně jinak než dnes. Mužstvo se okamžitě dostalo do laufu, všichni šlapali, bylo to fajn. V těchto nepříjemných situacích jako teď sledujete, kdo je lídr, kdo bere na sebe největší zodpovědnost. To vše si projdeme," uvedl Guľa.

Situaci bude řešit s vedením. "Je jasné, že po takovém výkonu jako dnes by do toho každý bouchl, ale my si to potřebujeme vyhodnotit bez emocí tak, aby to bylo správně řešení pro klub. Musíme zareagovat na vývoj, který nastal. Týká se to třeba vyhodnocení detailů, které se na nás prakticky za tři dny navalily. Musíme si to projít a najít takové lano. Mužstvo má kvalitu, hráči mají jednoznačně kvalitu, ale tyhle dvě ztráty jsou pro nás v této fázi velmi citlivé," připustil Guľa.

Vítá, že přichází na řadu reprezentační přestávka.

"Tím, že teď hned nenásleduje ligový nebo pohárový zápas, je dostatečný prostor k tomu, abychom si to celé zanalyzovali. A správně si vyhodnotili, co bude nejlepší pro klub. Fanoušci si nezaslouží, abychom hráli tak jako dnes," dodal Guľa.