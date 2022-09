Překvapení na Slovácku, Jablonec udeřil v závěru. Bohemians porazili Pardubice

Fotbalisté Slovácka nestačili v utkání 9. kola Fortuna:Ligy doma na Jablonec a Severočechům podlehli 0:2. Bohemians porazili Pardubice, v utkání Hradce Králové a Zlína branka nepadla.

Jablonec vyhrál na Slovácku 2:0 zásluhou gólů Matěje Polidara a Jakuba Považance v poslední desetiminutovce. Severočeši ovládli v nejvyšší soutěži druhý zápas po sobě. Naopak Slovácko čeká na triumf pět kol, v součtu s Evropskou konferenční ligou nevyhrálo dokonce posedmé v řadě. Oba týmy mají v neúplné tabulce 10 bodů.

"Naše defenziva nahrála tomu, jak to celé dopadlo. Nabídli jsme soupeři moc šancí a když dal první gól, už jsme neměli síly na zvrat," řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík, jehož svěřenci ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem prohráli 2:4.

Severočeši hned v úvodních minutách ukázali, jak by se mohla odvíjet jejich případná cesta k bodům. Vzadu s pevnou defenzivou tří urostlých stoperů a vpředu s hbitými útočníky. V první čtvrthodině se jen třikrát dostal do slibného zakončení Chramosta, ale ani jednou nepřekonal Nguyena, který se mezi tyče vrátil po dvouzápasové přestávce. "Špatně jsme s těmito šancemi nakládali, měli jsme je proměnit," litoval kouč hostí David Horejš.

Slovácko spoléhalo na centrované míče. Po nákopu Holzera a střele Kozáka se zaskvěl Hanuš v brance hostí, Holzerova střela ve 21. minutě rozvlnila jen boční síť a Petrželův pokus skončil v rukavicích Hanuše.

Po půlhodině zase zahrozil Jablonec táhlou střelou Chramosty a Jovovičovým driblinkem do vápna, převahu Severočechů v této fázi hry dokumentovala i tečovaná střela Coolse, nové akvizice z Malajsie.

Do druhé půle vstoupili aktivněji zase domácí, slibnou možnost nedotáhl do koncovky Tomič, střela Reinberka šla těsně vedle. Na druhé straně po kombinaci neotevřel skóre zápasu ani ze dvou šancí Polidar. "Leželo mi to dlouho v hlavě, ale byl jsem rád, že se mi to podařilo odčinit a rozhodnout," prohlásil po utkání jablonecký útočník, který na severu Čech hostuje ze Sparty.

Na Slovácku bylo znát, že mu po náročném programu ubývají síly. V 71. minutě po jedné z mála chyb jablonecké obrany utíkal sám na Hanuše čerstvý Mihálik, ale gólmana nadvakrát neprostřelil, což bylo pro další vývoj klíčové. "Tady se lámal chleba," uvedl Svědík.

Domácí museli po nedůslednosti v zadních řadách opět trnout při šanci Chramosty, který nevyužil další ze svých mnoha gólových možností. Zaskočil ho ale Matěj Polidar po brejkové akci svých spoluhráčů a v 82. minutě svým třetím ligovým gólem v sezoně rozhodl o bodech pro Severočechy. "Už jsme nenašli psychickou ani fyzickou sílu na zvrat," konstatoval Svědík.

Pojistku přidal po rohovém kopu a odraženém míči Považanec. Slovenský záložník vstřelil premiérový gól v sezoně nejvyšší soutěže. Slovácko doma v lize nevyhrálo potřetí za sebou, Jablonec venku bodoval v pátém z posledních šesti ligových duelů. "Vyhráli jsme zaslouženě, protože jsme byli lepším týmem," těšilo Horejše.

Kováč stále čeká

Pardubice prohrály v devátém ligovém kole s Bohemians 1905 0:1 a připsaly si už šestou porážku v nejvyšší soutěži po sobě. Souboj dvou týmů, které jsou v Ďolíčku doma, rozhodl v 55. minutě Adam Jánoš. Nový pardubický trenér Radoslav Kováč tak bude muset na první ligový bod ještě počkat, jeho tým zůstává poslední s pětibodovou ztrátou. Bohemians, dnes v roli hostů, na svém stadionu poprvé v sezoně vyhráli a posunuli se na páté místo.

Diváci dlouho viděli hodně nepřesností a jen minimum šancí. Blíž ke gólu měli zpočátku přece jen "Klokani". Jejich nejlepší střelec Puškáč svedl tvrdý souboj s brankářem Markovičem, po němž rozhodčí zkoumali video, a dvakrát nebezpečně vystřelil Hronek.

Pardubice s nejhorším útokem v lize dlouho branku vůbec neohrozily. Citelně jim chyběl tvůrce hry Hlavatý, který už stihl nasbírat čtyři žluté karty. Jen ve 25. minutě se v nadějné pozici ocitl Černý, ale nedokázal přesně zakončit. Ještě větší možnost měl pardubický veterán v nastaveném čase prvního poločasu, ale po Sychrově centru sám před prázdnou brankou zblízka přestřelil.

Po změně stran Pražané přece jen zvýšili aktivitu a byli odměněni. Deset minut po přestávce se dostal k odraženému míči za hranicí šestnáctky Jánoš a nechytatelnou střelou si připsal druhý zásah v ligové sezoně. Pardubice mají s 23 obdrženými brankami nejhorší obranu soutěže.

Inkasovaný gól Východočechy probudil a ve zbytku zápasu byli nebezpečnějším týmem. Blízko k vyrovnání byl Kostka, jehož hlavičku zastavilo břevno. Čtvrthodiny před koncem brankář Valeš vytáhl na roh Ichovu hlavičku a udržel potřetí v ročníku nejvyšší soutěže čisté konto.

Pardubice jsou už tři kola bez vstřeleného gólu. Svého soupeře v minulé ligové sezoně porazily ve všech třech vzájemných zápasech, tentokrát ale vyšly naprázdno.

Nuda v Mladé Boleslavi

Hradec Králové v devátém kole první ligy remizoval 0:0 se Zlínem a nevyužil šanci osamostatnit se na třetím místě. Utkání v Mladé Boleslavi, kde hrají Východočeši kvůli výstavbě nového stadionu své domácí zápasy, nabídlo minimum gólových příležitostí. "Votroci" neskórovali třetí kolo za sebou a jsou sedmí, mají ale stejně bodů jako třetí Sparta. Zlín neprohrál pátý z posledních šesti zápasů a je na 14. pozici.

"Byla to spíš bitva, dominovaly defenzivy. Směrem dozadu jsme sehráli vynikající utkání, ale musím mít výtky k útočné fázi. Do šancí jsme se dostávali těžkopádně, chyběla nám i kreativita zraněného Jakuba Rady," řekl královéhradecký kouč Miroslav Koubek na tiskové konferenci.

Do zlínské sestavy se takřka po měsíci a pětizápasovém trestu za ostrý faul na slávistu Ewertona vrátil obránce Cedidla. Na druhé straně nastoupil poprvé v sezoně od úvodní minuty útočník Dvořák, jenž rovnou navlékl místo Rady kapitánskou pásku.

Střetnutí druhé a třetí nejhorší ofenzivy soutěže nabídlo v prvním poločase pouze hru plnou nepřesností a osobních soubojů. Do jediného nebezpečného zakončení se dostal po půlhodině domácí Kubala, z úhlu ale Rakovana nepřekonal.

Podobný obraz hry pokračoval i po přestávce. První zlínský pokus směrem na bránu vyslal až po hodině hry Hrubý, jeho dalekonosná rána ale minula i reklamní panel za bránou a vyletěla až mimo areál stadionu.

"Samozřejmě bychom byli radši, kdyby bylo na každé straně deset šancí. Takové zápasy ale někdy jsou. Připravovali jsme se i na to, že přijde málo lidí, tady nechodili nikdy a navíc Hradec není úplně domácí," komentoval zlínský záložník Robert Hrubý nepříliš pohledné utkání a návštěvu 550 diváků.

Čtvrthodinu před koncem se prodral do zakončení Jawo, jeho střelu v pádu ale Reichl bez problémů chytil. "Votroci" po třech výhrách neprohráli čtvrtý vzájemný duel za sebou. Zlín čeká už 19 utkání na venkovní ligovou výhru a na hřištích soupeřů remizoval potřetí za sebou.

"Náš výkon bych rozdělil na dvě fáze - obrannou a útočnou. Zareagovali jsme na rozestavení Hradce, a proto jsme zrcadlili systém se třemi stopery. V obraně se nám to vyplatilo, ale vůbec nám to nefungovalo směrem dopředu. Už by to chtělo někdy uhrát nulu a také skórovat. Bod beru, ale celý tým musí lépe pracovat směrem dopředu," konstatoval zlínský kouč Jan Jelínek.

1. FC Slovácko - FK Jablonec 0:2 (0:0)

Branky: 82. Polidar, 87. Považanec. Rozhodčí: Nehasil - Mokrusch, Volf - Orel (video). ŽK: Havlík - Považanec. Diváci: 3810.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Břečka (86. Šašinka), Kadlec, Kalabiška - Tomič (72. Duskí), Trávník (59. Kohút), Havlík - Petržela (59. Mihálik), Kozák, Holzer (72. Ljovin). Trenér: Svědík.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Martinec (69. Surzyn), Heidenreich - Cools, Považanec, Houska (86. Souček), Krob (37. Sejk) - Polidar, Chramosta, Jovovič (86. Patrák). Trenér: Horejš.

FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 55. Jánoš. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Váňa - Batík (video). ŽK: Červenka (Pardubice). Diváci: 2047.

Pardubice: Markovič - Icha, Hranáč, Vlček - Kostka, Tischler (75. Vacek), Solil, Helešic (81. Chlumecký) - Janošek (60. Zahradníček), Sychra (75. Mareš) - Černý (60. Červenka). Trenér: Kováč.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš (88. Krch), Kovařík (62. Beran) - Hronek (62. Hála), Květ (79. Mužík) - Puškáč (79. Drchal). Trenér: Veselý.

FC Hradec Králové - Trinity Zlín 0:0

Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Černoevič - Kocourek (video). ŽK: Vašulín - Jawo, Silný, Rakovan.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech - Kučera, Kodeš, Smrž, Ryneš (46. Novotný) - Dvořák (67. Trusa) - Vašulín, Kubala (67. Matěj Koubek). Trenér: Miroslav Koubek.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář, Simerský, Procházka, Bartošák (79. Reiter) - Fillo (70. Dramé), Hrubý (90.+2 Didiba), Janetzký, Čanturišvili - Jawo (79. Silný). Trenér: Jelínek.