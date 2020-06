Slavia v Ostravě inkasovala z posledního rohu a remizovala, Plzeň stáhla její náskok

Slavia v předposledním kole základní části fotbalové Fortuna:Ligy remizovala na Baníku 2:2, zatímco Plzeň doma porazila Zlín 3:0 a Sparta Opavu 2:0. Z vítězství se radovaly také České Budějovice, Jablonec, Bohemians, Příbram a Olomouc.

Slavii zmrazil Stronati

Fotbalisté vedoucí Slavie remizovali v 29. kole nejvyšší soutěže v Ostravě 2:2 a kolo před koncem základní části vedou tabulku už jen o šest bodů před druhou Plzní. Obhájce titulu ve Vítkovicích dvakrát vedl, nejprve po brance Nicolae Stanciua a poté díky zásahu Lukáše Masopusta v nastavení, ale Baníku se vždy podařilo srovnat. Na 1:1 upravil v první půli Jaroslav Svozil a v sedmé minutě nastaveného času stanovil konečný výsledek Patrizio Stronati.

Slavia nastoupila s několika změnami, jen na lavičce začali Tecl a Masopust, ale hosté na vedoucí gól nečekali dlouho. Zahřmělo prakticky z první příležitosti, když se ve 14. minutě přes ostravskou zeď přesně k tyči trefil z přímého kopu Stanciu.

Z náskoku se ale Pražané dlouho neradovali. Také Ostrava využila první šanci - rohový kop propadl až na zadní tyč na neobsazeného Svozila, který razantně prostřelil Koláře. Slávistický brankář inkasoval po 386 minutách a v lize dostal gól poprvé od březnového derby se Spartou.

Mistr měl poté sice více ze hry, ale soupeřova pětičlenná obrana bezchybně vykrývala prostor. Slavia se k dalšímu ohrožení Laštůvky nedostávala, až v 41. minutě hosté po další Stanciuově bombě reklamovali ruku domácího hráče ve vápně, ale rozhodčí po konzultaci s videem přestupek neodhalili.

O přestávce Pražané sáhli k dvěma změnám a do hry šli Tecl s Masopustem. Slavii se ale územní převahu nadále nedařilo dotáhnout až do finální fáze, přesto se dostala znovu do vedení. Ostrava v 86. minutě přišla po druhé žluté kartě o vyloučeného Jiráska a početní výhodu ve čtvrté minutě nastavení využil povedenou ranou Masopust.

Jenže červenou kartu poté dostal i hostující útočník Tecl a Ostrava dokázala srovnat. Z poslední akce zápasu po rohu vyskočil na malém vápně Stronati a hlavou skóroval. Pražané tak podruhé za sebou jen remizovali.

Zlín Plzeň nepotrápil

Zaváhání Slavie využili fotbalisté Plzně, kteří doma porazili Zlín 3:0. Předposlední utkání základní části v prvním poločase rozhodli Jan Kopic a Jean-David Beauguel, v závěru se ještě trefil Milan Havel. Západočeši vyhráli v devátém z deseti soutěžních utkání pod trenérem Adrianem Guľou. "Ševci" zůstali na třinácté pozici.

Plzeň nastoupila s čtyřmi změnami v základní sestavě oproti nedělnímu šlágru na Slavii (0:0). Od začátku hráli Havel, Pernica, Hořava a Kopic, chyběli disciplinárně potrestaný Hejda, Limberský, Řezník a Bucha. V pozměněném složení nastoupili i hosté.

Po pondělním navýšení limitu při sportovních akcích na 500 lidí se Viktorii na stadion vešlo asi 150 fanoušků z řad sponzorů a partnerů. Z reproduktorů i tak vytrvale zněly chorály skalních plzeňských příznivců.

Domácí od začátku podle očekávání převzali aktivitu. Beauguelovu hlavičku vyrazil gólman Rakovan a zlínskou branku pak z dálky těsně minul Kovařík. Jeho spoluhráč Čermák zase hlavičkoval jen do boční sítě.

Ještě větší šanci zahodil v 21. minutě Beauguel, který z malého vápna překopl branku. Za čtyři minuty už se ale Plzeňští radovali. Kopic dostal od zlínské obrany hodně prostoru a povedený průnik zakončil křížnou střelou.

Západočeši kontrolovali hru a v 36. minutě navýšili vedení. Kovařík vyslal do úniku Kopice, ten našel volného Beauguela, francouzský útočník už tentokrát z dobré pozice nezaváhal a prosadil se proti bývalému týmu.

Krátce před pauzou Kovařík potřetí dostal míč do zlínské branky, ale rozhodčí Rejžek nakonec gól po zhlédnutí videa odvolal kvůli ruce domácího záložníka.

Druhý poločas neměl takové tempo jako první a "Ševci" se víc dostávali do hry. Kopic v nadějné pozici trefil obránce, na druhé straně slibný brejk zakončil Matejov do rukavic připraveného Hrušky. Jeho branku pak v 82. minutě těsně minul Hlinka.

Závěr ale patřil Viktorii. Střídající Chorý ještě Rakovana nepřekonal, ale v 89. minutě přece jenom uzavřel skóre Havel, který si naběhl na Kalvachovu střílenou přihrávku a zakončil do odkryté branky.

Sparta šance Opavy přežila

Nezaváhala ani Sparta, která porazila Opavu 2:0. Letenští si díky čtvrté ligové výhře za sebou, kterou zařídili Libor Kozák a Martin Frýdek, zajistili start v nadstavbové skupině o titul. Na třetí Jablonec ztrácí dva body. Slezané nezvítězili v šestém kole po sobě a kvůli triumfu Příbrami nad Libercem 2:1 klesli na poslední místo.

"Vítězství se zrodilo těžko. Byl to víc boj než fotbal, ale jsem rád, že jsme vzadu zase udrželi nulu, což pro nás bylo důležité z hlediska toho, že je to už třetí utkání v řadě. Přece jenom se nám povedlo překonat úpornou obranu Opavy a vstřelit alespoň dva góly," řekl sparťanský trenér Václav Kotal v nahrávce pro média.

Díky pondělnímu navýšení počtu diváků na sportovních akcích na 500 osob se na hlavní tribuně sešlo několik desítek sparťanských příznivců z fanklubů. Znovu nechybělo ani předem nahrané fandění ozývající se z reproduktorů.

Sparťanský kouč Kotal oproti sobotnímu zápasu na hřišti Bohemians 1905 udělal v základní sestavě čtyři změny. Na lavičce zůstal Dočkal, jehož kapitánskou roli zastal Kozák. Premiérový start v základní sestavě v nejvyšší soutěži si připsal šestnáctiletý Karabec, třetí nejmladší střelec v historii ligy. Poprvé od 1. září nastoupil v lize brankář Nita.

"Zápasů je tolik, že Sparta má tak široký kádr, že si všichni hráči zaslouží hrát. Jestliže hrajeme s předposledním týmem tabulky, neměli bychom řešit, kdo nastoupí," uvedl Kotal.

Opavského gólmana Fendricha jako první ohrozil v osmé minutě z dálky Karlsson, který však jen vystřelil do jeho náruče. O tři minuty později se už Letenští dočkali. Výbornou souhru a rychlý sled přihrávek po ose Vindhem, Karabec, Karlsson dovršil zblízka ve vápně Kozák. Opavský odchovanec se jedenáctou brankou v ligovém ročníku dotáhl v tabulce nejlepších střelců na svého spoluhráče Kangu a Budínského z Mladé Boleslavi.

Na druhé straně zahrozila i Opava, ale Dordičova hlavička v šestnáctce zamířila přímo do Nitových rukavic. Po skoro půl hodině hry se míč ve vápně odrazil ke Karabcovi, jenže Fendrich jeho druhý ligový gól odmítl a odvrátil míč na roh. Po něm hlavičkoval těsně vedle branky Hancko.

Po pauze nedokázal pojistit náskok domácích zblízka Karlsson. V 66. minutě hosté málem srovnali. Ke kapitánu Žídkovi se po rohovém kopu odrazil míč, který skončil na tyči.

Domácí pojistili vítězství v 71. minutě. Karabec si obehrál Schaffartzika, nacentroval před branku a Frýdek pomocí odrazu od Jursy zvýšil na 2:0. "Přede mnou byl jeden obránce, tak jsem zkusil jít přes něj, protože jsem věděl, že už za ním nikdo nebude a že faulovat mě úplně nemůže. Dostal jsem se přes něj a pak jsem viděl 'Frýďase' na zadní tyči, tak jsem mu to tam zkusil lobnout a povedlo se to," popsal akci Karabec.

Další trefy mohli přidat Mandjeck s Hložkem, ale nezakončili přesně. V závěru si odbyl debut v nejvyšší soutěži osmnáctiletý záložník hostů Ščudla. V nastaveném čase vytáhl Nita Žídkovu ránu na roh.

Pražané zdolali Opavu v jedenáctém ligovém souboji za sebou, přičemž popáté v řadě s ní neinkasovali. Slezané venku v nejvyšší soutěži nezvítězili ve čtrnáctém utkání po sobě.

Jablonec drží třetí příčku

Na třetí příčku tabulky se před Spartu vytáhl Jablonec, který porazil Karvinou 1:0. Zápas rozhodl v 58. minutě Jan Sýkora. Severočeši vyhráli podruhé za sebou.

"Udělali jsme dvě školácké chyby a kdyby měla Karviná více klidu, mohla nás potrestat. Dotáhli jsme to do vítězného konce, i když je vidět, že herní pohoda teď není stoprocentní. Ale musím hráče pochválit, splnili jsme cíl dostat se do té šestky," glosoval utkání kouč Jablonce Petr Rada.

Karviná pět ligových zápasů nevyhrála a je nadále čtrnáctá.

Dynamo má stále šanci na skupinu o titul

Českobudějovičtí fotbalisté ve středu po obratu porazili Teplice 3:1. Hosty, oslabené od 36. minuty o vyloučeného Matěje Radostu, poslal po přestávce do vedení Jakub Řezníček, za Jihočechy vzápětí srovnal Pavel Šulc.

V 80. minutě dokonal obrat nejlepší střelec nováčka nejvyšší soutěže Ivan Schranz a v nastavení se znovu trefil Šulc. Dynamo potřetí za sebou bodovalo a stále drží šanci na účast v nadstavbové skupině o titul. Teplice potřetí po sobě prohrály a jsou tabulce dvanácté.

"První poločas ovlivnila červená karta, jakmile šly Teplice do deseti, měli jsme převahu. Trochu nás pak srazil úvod druhé půle, kdy jsme si nechali dát gól. Ale velmi si vážím, že jsme dokázali zápas doma otočit a dali jsme tři branky. I když ten výkon nebyl z naší strany optimální," uvedl po utkání domácí kouč David Horejš.

Bohemians si zahrají o Evropu

Dobrou post-koronavirovozu formu potvrdili pražští Bohemians, kteří vyhráli na Slovácku 2:1, a zaznamenali tak třetí vítězství v řadě na hřištích soupeřů. Pražané vedli už po čtvrthodině góly Matěje Pulkraba a Romana Květa 2:0, za domácí korigoval na konci první půle Vlastimil Daníček.

Klokani si tak zajistili účast v nadstavbové skupině o Evropu. "Jsme šťastni, že se nám podařilo vyhrát a posunout Bohemku do skupiny o Evropu. Myslím si, že tam patří," chválil svůj tým trenér Luděk Klusáček.

Slovácko, které hrálo od 12. minuty bez vyloučeného Petržely, má ještě naději na skupinu o titul, ale musí v neděli porazit Spartu a spoléhat na výhru Liberce nad Ostravou a také Opavy nad Budějovicemi.

Do Evropy chce i Olomouc

V nadstavbové skupině o Evropu si naději na účast udrželi fotbalisté Olomouce, kteří vyhráli vyhráli v Mladé Boleslavi 2:0.Hanáci uspěli díky brankám Davida Housky z 30. minuty a střídajícího Milana Kerbra v nastaveném čase.

Sigma poprvé po šesti ligových zápasech zvítězila a bodovala po třech porážkách za sebou. Mladá Boleslav čeká na výhru už pět kol.

"Je to pro mě obrovské zklamání. Musím Sigmě pogratulovat, byla ve všech směrech lepší. Snad nenajdu ani jednu položku, která ve fotbalu rozhoduje, v které bychom byli lepší," smutnil domácí trenér Jozef Weber.

Příbram už není poslední

Fotbalisté Příbrami v 29. ligovém kole překvapivě porazili Liberec 2:1. Středočeši poprvé od loňského srpna zvítězili v nejvyšší soutěži doma a opustili poslední místo v tabulce.

Oba příbramské góly dal v úvodním dějství Martin Nový, který se v lize trefil poprvé. Za hosty ještě do přestávky snížil Jakub Pešek. Slovan má i přes porážku jistotu, že bude hrát nadstavbovou skupinu o titul.

29. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Fastav Zlín 3:0 (2:0)

Branky: 25. Kopic, 36. Beauguel, 89. Havel. Rozhodčí: Rejžek - Vlasjuk, Kotalík - Pechanec (video). ŽK: Chorý - Hlinka, Páník (trenér), Bačo. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Kovařík - Hořava, Čermák (46. Bucha), Kalvach - Kayamba (61. Mihálik), Beauguel (61. Chorý), Kopic (86. Hloušek). Trenér: Guľa.

Zlín: Rakovan - Matejov, Bačo, Simerský, Azackij (46. Buchta) - Džafič, Conde, Hlinka, Bartošák (83. Fantiš) - Nečas (46. Janetzký), Jawo (62. Poznar). Trenér: Páník.

Baník Ostrava - Slavia Praha 2:2 (1:1)

Branky: 17. Svozil, 90.+7 Stronati - 14. Stanciu, 90.+4 Masopust. Rozhodčí: Berka - Novák, Váňa - Proske (video). ŽK: Stronati, Procházka, Potočný, Jánoš, Kaloč, Jirásek, Fleišman - Tecl, Zima, Jusuf. ČK: 87. Jirásek - 90.+5 Tecl.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Svozil, Stronati, Holzer - Potočný (85. Baroš), Jánoš (69. Kaloč), Jirásek, Kuzmanovič (69. Hrubý, 84. Fleišman) - Smola (63. Reiter). Trenér: Kozel.

Slavia: Kolář - Coufal (89. Jusuf), Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Traoré (80. Holeš) - Hellebrand (46. Masopust), Stanciu (90.+5 Frydrych), Provod - Musa (46. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Sparta Praha - SFC Opava 2:0 (1:0)

Branky: 11. Kozák, 71. Frýdek. Rozhodčí: Marek - Vodrážka, Batík - Královec (video). ŽK: Trávník, Hancko, Štetina - Žídek. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Sparta: Nita - Vindheim, Štetina, Hancko, Hanousek - Trávník (46. Sáček) - Karlsson (65. Frýdek), Kanga (75. Mandjeck), Karabec (75. Dočkal), Hložek - Kozák (65. Tetteh). Trenér: Kotal.

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Žídek, Helešic - Řezníček, Schaffartzik - Mondek (75. Sus), Jursa (78. Železník), Dordič (83. Texl) - Juřena (83. Ščudla). Trenér: Balcárek.

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:2)

Branky: 43. Daníček - 4. Pulkrab, 15. Květ. Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Ratajová - Ardeleanu (video). ŽK: Navrátil. ČK: 12. Petržela (oba Slovácko). Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Slovácko: Porcal - Juroška (71. Kohút), Kadlec, Daníček, Reinberk - Mareček (59. Divíšek), Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil (80. Dvořák) - Zajíc. Trenér: Svědík.

Bohemians 1905: Valeš - Bartek, Köstl, Hůlka, Schumacher - Ljovin, Hronek (84. Dostál), Jindřišek, Květ (73. Nečas), Vodháněl (90. Bederka) - Pulkrab (84. Vacek). Trenér: Klusáček.

Dynamo České Budějovice - FK Teplice 3:1 (0:0)

Branky: 53. a 90.+3 Šulc, 80. Schranz - 47. Řezníček. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Flimmel. ŽK: Talověrov, Táborský - Radosta, Kučera, Řezníček. ČK: 36. Radosta. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Sivok, Kladrubský - Brandner (53. Táborský), Čavoš (76. Javorek), Šulc, Havelka, Mészáros (53. Mršič) - Schranz (87. Havel). Trenér: Horejš.

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Mareček - Černý (84. Mpondo), Žitný, Kučera, Trubač (84. P. Mareš), Radosta - J. Mareš (80. Moulis), Řezníček. Trenér: Hejkal.

FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 30. Houska, 90.+3 Kerbr. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Mikeska. ŽK: Ladra, Mazuch - Beneš, Mandous. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

M. Boleslav: Stejskal - Hubínek (83. Stránský), Tatajev (35. Pudil), Mazuch, Zelený - Janošek (46. Fulnek), Túlio (46. Krobot) - Ladra, Budínský, Mašek (46. Douděra) - Jiří Klíma. Trenér: Weber.

Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Breite - Falta (69. Hála), Houska (87. Štěrba), Chytil (87. Kerbr), González (81. Zahradníček) - Juliš (69. Zmrzlý). Trenér: Radoslav Látal.

1. FK Příbram - Slovan Liberec 2:1 (2:1)

Branky: 18. a 29. Nový - 41. Pešek. Rozhodčí: Julínek - Podaný, V. Melichar. ŽK: Tregler, Cmiljanovič, M. Melichar - Hromada, Alibekov. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Příbram: M. Melichar - Kvída, Kingue, Dramé, Cmiljanovič - Tregler, Soldát - Antwi (73. Jindráček), Zorvan (81. Pinc), Nový (90.+1 Pazdera) - Polidar (81. Slepička). Trenér: Čuhel.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Hromada, Mara, Mikula - Malinský (58. Zeman), Alibekov, Baluta (87. Mashike Sukisa), Michal (70. Kuchta), Pešek (87. Beran)- Rondič. Trenér: Hoftych.

FK Jablonec - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 58. Sýkora. Rozhodčí: Adámková - Dobrovolný, Dresler. ŽK: Kratochvíl - Ndefe, Santos, Želizko. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Považanec - Pleštil (80. Matoušek), Kratochvíl, Pilík (89. Hämäläinen), Sýkora (90. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada.

Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Čonka - Hanousek, Mangabeira (76. Tijani) - Lingr, Kubala (71. Želizko), Taiwo (77. Guba) - Vukadinovič (88. Stropek). Trenér: Jarábek.