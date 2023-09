Potyčky? Znechucený Panák si šel po svých. Není to důstojné, kritizoval derby

Podle stopera Sparty Filipa Panáka nebylo ligové derby na Slavii důstojné a fotbalu v něm bylo minimum. Na tiskové konferenci přiznal, že ho vývoj šlágru devátého kola nejvyšší soutěže zklamal. Spokojený byl alespoň s bodem za remízu 1:1 a udržením prvního místa v tabulce o skóre právě před pražským rivalem.

Oba celky dohrávaly v deseti poté, co byli po vzájemné potyčce v 88. minutě vyloučeni kapitáni domácí Jan Bořil a hostující Ladislav Krejčí. Červenou kartu dostali zároveň i slávistický asistent trenéra Pavel Řehák a vedoucí týmu Sparty Miroslav Baranek, kteří během hromadné strkanice hráčů nedovoleně vběhli na hřiště.

"Myslím si, že celkově každé derby, co jsem zatím hrál, provázelo strašně moc emocí. Ubírá to fotbalu na tom, čím má být především. Všude se prezentuje, že je to svátek fotbalu, ale přijde mi, že fotbalu je tam nejmíň. Je těžké najít balanc mezi tím být namotivovaný a hrát fotbal. Není to úplně otázka na mě, jak toho docílit. Myslím si, že tohle není důstojné derby," řekl Panák.

Do inkriminované situace z 88. minuty se kvůli předchozí žluté kartě nezapojil.

"Vůbec jsem se k tomu nevyjadřoval, šel jsem si po svých, byl jsem zklamaný z toho, jak to probíhá. Nevybavuju si sedm přihrávek za sebou, vybavuju si tři čtyři fauly za sebou. Byl jsem zklamaný z toho, že to bylo pořád kouskované. Z Evropy a z toho, jak se tam hraje fotbal, jsme skočili do tohohle. Na konci jsem se pral sám se sebou, takže jsem do potyček nešel," uvedl Panák.

Vypjatost utkání se přenesla i do hlediště, jelikož sparťanský "kotel" začal házet dělbuchy mezi sedící diváky. K příznivcům hostů se okamžitě rozběhli hráči Sparty včetně Panáka, kteří se snažili situaci uklidnit.

"Domlouvali jsme se na tom, že nechceme vidět, aby to lítalo mezi lidi, že dojde ke zbytečným zraněním, sklouzne to mimo fotbal, což není to, co chceme," prohlásil sedmadvacetiletý Panák.

Přílišné emoce podle něj panovaly na obou stranách. "Pak už je na rozhodčích, jestli to zvládnou, nebo ne. Samozřejmě to mají těžké, hádá se tam pět šest lidí. Od první minuty to bylo kouskované a fotbal tam nebyl skoro vůbec," podotkl někdejší hráč Karviné.

Myslí si, že rozhodčí Ladislav Szikszay to měl s hráči složité.

"Byla tam spousta strkanic, my byli ukřivdění, oni byli ukřivdění s každým škobrtnutím, takže jsme mu to neulehčili. Pak už tam byly emoce, někdy jsem byl naštvanější, někdy míň. To k tomu patří. Že bych byl na něj naštvaný, to ne. V tu chvíli mi přišla některá rozhodnutí jinak, než byla. To je pak na něm, jak to vyřeší," poznamenal Panák.

Sparta prohrávala od 58. minuty po gólu Václava Jurečky z penalty, v 11. minutě nastavení ale srovnal rovněž z pokutového kopu střídající Lukáš Haraslín. Oba celky v ligové sezoně stále neprohrály.

"Jsme spokojení s bodem, protože jsme od gólu tahali za kratší konec, měli jsme vítězství dál. Samozřejmě jsme sem jeli vyhrát. Po vývoji utkání, tak jak probíhalo, bod bereme," řekl někdejší reprezentant do 21 let, jehož tým v příštím kole přivítá třetí Plzeň.