Potvrzeno, útočník Sor odchází z Edenu do Genku

Fotbalová Slavia potvrdila na svém webu odchod nigerijského útočníka Yiry Sora do Genku. Aktuální lídr belgické ligy informoval o transferu už ve středu s tím, že s dvaadvacetiletým hráčem podepsal smlouvu do roku 2027.

Sor přišel do Slavie zhruba před rokem z Baníku Ostrava a jméno si udělal především v evropských pohárech. V play off minulého ročníku Evropské konferenční ligy pomohl Pražanům k postupu do čtvrtfinále šesti góly v šesti zápasech.

Celkově Sor odehrál v sešívaném dresu 26 soutěžních utkání a vstřelil devět gólů, v lize ale jen jeden. Genk, který vyzdvihl jeho rychlost, dynamiku a techniku, o něj měl zájem už v létě, tehdy se ale kluby nedohodly. Podle serveru hbvl.be by se přestupová částka mohla pohybovat kolem 6,5 milionu eur (asi 157 milionů korun).