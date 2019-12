Potvrzeno, Pavel Vrba odchází trénovat bulharský Razgrad

U fotbalistů Plzně podle očekávání skončil trenér Pavel Vrba. Viktorii při svém druhém angažmá vedl dva a půl roku. Šestapadesátiletý kouč od ledna převezme bulharského mistra Ludogorec Razgrad. Západočeský klub o tom informoval v tiskové zprávě.

Vrba se po nedělním závěrečném utkání podzimní části sezony s Teplicemi (1:1) domluvil s vedením klubu na předčasném rozvázání smlouvy, která mu končila v létě. Společně s bývalým koučem české reprezentace odejdou z Plzně do Bulharska asistent Zdeněk Bečka a trenér brankářů Martin Ticháček.

Viktoria po 20 kolech první ligy ztrácí z druhého místa tabulky propastných 16 bodů na vedoucí Slavii. Nového trenéra chce Plzeň představit do konce letošního roku. Vrbovým nástupcem by se měl stát kouč slovenské reprezentace do 21 let Adrián Gula.

